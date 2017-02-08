Nam giới chú ý: Đây là thời điểm chị em khao khát 'chuyện ấy' nhất

Bạn có bao giờ thắc mắc chị em phụ nữ muốn làm ‘chuyện ấy’ vào lúc nào nhất không? Hãy cùng chúng tôi khám phá nhé.

Theo Dailystar, rất nhiều người tò mò muốn biết chị em thích làm 'chuyện ấy' vào thời điểm nào nhất. Từ trước tới nay, có nhiều luồng quan điểm khác nhau về vấn đề này. Có người cho rằng đó là buổi sáng khi cơ thể đã trải qua thời gian dài nghỉ ngơi, có người thì nghĩ là buổi trưa, có người thì nghiêng về buổi tối.

Trên thực tế, sex là chuyện riêng tư và mỗi người sẽ có những sở thích và thời điểm 'yêu' khác nhau. Không hề có quy chuẩn chung cho việc 'yêu' vào thời điểm nào mới là hoàn hảo nhất. Tuy nhiên, phần đông chị em vẫn có 1 thời điểm 'yêu' mà họ thích nhất. Mới đây, 1 nghiên cứu đã tiết lộ về thời điểm phổ biến nhất trong ngày mà chị em muốn quan hệ tình dục nhất. Hóa ra, đa số phái đẹp đồng ý rằng buổi tối là thời điểm nóng bỏng nhất, theo cuộc khảo sát mới của Sleepcupid.com.

Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 3000 phụ nữ Mỹ và Anh về thời điểm mà họ nghĩ đến 'chuyện ấy' nhiều nhất. Kết quả là có tới 78.7% thừa nhận họ thích sex vào buổi tối, trong khi có 42.3% thích làm chuyện ấy vào buổi chiều. Thời điểm phụ nữ ít nghĩ về chuyện ấy nhất là giờ ăn trưa (8.2%), trong khi có 32.9% thích sex vào buổi sáng.

Các nhà nghiên cứu cho biết, vào giờ ăn trưa chị em thường ưu tiên cho cái bụng hơn là chuyện tình dục. Trong khi đó, 1 nghiên cứu khác cũng cho hay chị em phụ nữ cũng xếp ăn uống đứng trước sex trong 1 cuộc khảo sát mới đây.

Thời điểm buổi chiều và buổi tối là lúc chị em cảm thấy ham muốn nhất vì họ đã chuẩn bị xong việc, ra ngoài ăn tối hoặc về nhà cùng đối tác.

Đồng thời, nghiên cứu cũng tiết lộ những địa điểm sex mà chị em thấy hưng phấn nhất và kết quả có thể khiến bạn ngạc nhiên. Cầu thang là câu trả lời phổ biến nhất của phụ nữ, vì thế có lẽ lần tới bạn nên thử ở địa điểm này thay vì phòng ngủ.

Ngoài ra, nhiều phụ nữ cũng thích sex trên bãi biển, tiếp đó là ở một sự kiện lớn như đám cưới chẳng hạn. Nơi thứ tư là trên máy bay. Trong khi đó, sex ngoài trời, tại gara hay sân nhà hoặc văn phòng cũng là địa điểm mà chị em khao khát được thử.

Chúc bạn sống khỏe.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-gioi-chu-y-day-la-thoi-diem-chi-em-khao-khat-chuyen-ay-nhat-179134.html