Mùa đông ăn lẩu thì hết ý nhưng những người này TUYỆT ĐỐI không nên ăn

Sống khỏe 11/12/2019 05:34

Trong những ngày đông lạnh giá, lẩu là món ăn yêu thích của nhiều người. Tuy nhiên, bạn không nên ăn lẩu nếu thuộc một trong những nhóm đối tượng này.

Lẩu là món ăn “đặc sản” của mùa lạnh nhưng có thể gây hại cho một số người. Nếu bạn thuộc những nhóm đối tượng sau, hãy cố gắng kiềm chế cơn thèm kẻo ảnh hưởng xấu tới sức khỏe.

1. Những người mắc bệnh dạ dày

Lẩu thường có nhiều loại gia vị khác nhau, phổ biến nhất là các loại gia vị cay và nóng. Vì vậy, những người bị đau dạ dày không nên ăn món này, đặc biệt là lẩu Thái và lẩu kim chi. Vị cay của sa tế hay ớt sẽ khiến dạ dày bị kích thích, gây cảm giác đau đớn cho người bệnh.

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Người bị bệnh dạ dày không nên ăn lẩu kim chi - Ảnh minh họa: Internet

Do đó, những người có tiền sử bệnh dạ dày nên tránh xa món ăn này. Hoặc có thể chọn những loại lẩu thanh đạm như lẩu nấm.

2. Bà bầu

Trên thực tế, bà bầu ăn lẩu không có hại. Tuy nhiên, thói quen ăn đồ ăn tái hoặc nhúng qua loa khi ăn lẩu lại gây hại cho sức khỏe, đặc biệt với bà bầu. Thói quen này khiến thai phụ dễ mắc các bệnh về kí sinh trùng như sán lá gan.

Khi mang bầu, sức khỏe đề kháng của người mẹ yếu đi. Nên nhiễm kí sinh trùng sẽ gây ảnh hưởng lớn tới cả mẹ và bé.

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Phụ nữ có thai không nên ăn lẩu để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, lẩu chứa rất nhiều gia vị, trong đó có một số loại có thể gây hại cho thai nhi. Do đó, những người mang bầu cần cân nhắc kĩ trước khi quyết định ăn món này.

3. Những người bị mắc bệnh gout, tiểu đường, cao huyết áp

Nguyên liệu phổ biến trong món lẩu thường là các món thịt đỏ, hải sản, nội tạng… Đây là những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, chứa hàm lượng choresterol cao. Những bệnh nhân có tiền sử bị gout, tiểu đường hay cao huyết áp không nên ăn món ăn này để tránh bệnh nặng hơn.

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Người bị bệnh gout không nên ăn lẩu - Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn lẩu tốt nhất

Ăn lẩu như thế nào để vừa đủ dinh dưỡng vừa có lợi cho sức khỏe? Các chuyên gia đã đưa ra một số cách ăn lẩu để bảo vệ sức khỏe:

Thứ tự khi ăn lẩu: Đầu tiên bạn nên uống một chút nước ép hay nước ngọt, sau đó ăn rau, rồi cuối cùng mới ăn thịt để dạ dày hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.

Ăn chín uống sôi: Bạn không nên ăn thịt tái, đặc biệt là nội tạng động vật để bảo vệ sức khỏe của bản thân.

Thời gian ăn lẩu: Chỉ ăn lẩu trong vòng 2 giờ đồng hồ trở lại. Nếu ăn quá lâu, dạ dày sẽ phải làm việc liên tục, dễ gây đau bụng hoặc rối loạn tiêu hóa.

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Vào những ngày trời se lạnh, còn gì hấp dẫn hơn việc cả nhà quây quần cùng thưởng thức một nồi lẩu ấm nóng. Chẳng biết từ khi nào, lẩu đã là món ăn được cả trẻ em lẫn người già yêu thích vì dễ ăn, tiện chế biến.

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