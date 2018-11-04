Mỗi tối uống 1 ly hỗn hợp này rồi đi ngủ, mỡ thừa tự động tan, bụng phẳng lỳ thon gọn như Ngọc Trinh

Nếu bạn chẳng thể ăn kiêng hay đến phòng tập mỗi ngày thì hãy thử áp dụng phương pháp giảm cân cực đơn giản sau. Mỗi tối uống 1 ly hỗn hợp làm từ các nguyên liệu thiên nhiên giàu chất xơ và vitamin này sẽ giúp bạn loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng.

Mỡ thừa tích tụ quá nhiều sẽ khiến vóc dáng kém thon gọn, thiếu cân đối và khiến bạn gặp không ít khó khăn khi lựa chọn trang phục phù hợp. Bên cạnh đó, tình trạng thừa cân còn làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường… gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Thế nhưng bạn quá bận rộn và không có nhiều thời gian để luyện tập mỗi ngày. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ đến việc giảm cân ngay cả trong khi ngủ chưa?

Những loại thức uống dưới đây có tác dụng tăng cường khả năng hoạt động của ruột già, thúc đẩy trao đổi chất, giải phóng chất độc và mỡ thừa trong cơ thể, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Bên cạnh đó, sử dụng thức uống này mỗi tối còn giúp giảm căng thẳng, mang lại cho bạn giấc ngủ ngon. Thức uống giúp giảm cân ngay cả trong khi ngủ Hỗn hợp nước chanh, mùi tây và bột quế Thức uống làm từ chanh, mùi tây và bột quế có tác dụng giảm mỡ bụng, lợi tiểu, loại bỏ lượng nước dư thừa ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa nhiễm trùng bàng quang, giảm căng thẳng…

Thức uống này có tác dụng giảm cân hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị 1 ly nước ấm, nước cốt chanh, rau mùi tây, 1 thìa bột quế và gừng băm nhuyễn. Sau đó, cho tất cả hỗn hợp vào máy xay xay nhuyễn là có thể sử dụng ngay. Nước rau mùi, dưa leo và gừng Rau mùi chứa những dưỡng chất có khả năng thanh lọc cơ thể, giải phóng chất béo dạng lỏng. Trong khi đó, dưa leo cung cấp nước giúp tăng cường chuyển hóa chất, từ đó loại bỏ độc tố và mỡ thừa ra khỏi cơ thể nhanh chóng. Kết hợp với gừng sinh nhiệt giúp đốt cháy chất béo tích tụ dưới da ngay cả khi bạn ngủ. Cách là các loại thức uống này khá đơn giản - Ảnh minh họa: Internet Để chuẩn bị hỗn hợp này, bạn lấy 1 bó rau mùi, 1 quả dưa leo, 1 thìa canh mật ong, 1 thìa canh gel nha đam và ¼ củ gừng đem rửa sạch, thái nhỏ rồi cho vào máy xay nhuyễn. Nước ép nho Bạn có thể sử dụng nho tươi ép lấy nước uống mỗi tối. Thức uống này chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa giúp chuyển đổi lượng chất béo dư thừa, giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Ngoài ra, nước ép nho tươi còn có tác dụng an thần, giúp trị mất ngủ hiệu quả. Không chỉ giúp loại bỏ mỡ thừa, nước ép nho còn cải thiện chất lượng giấc ngủ - Ảnh minh họa: Internet Nước ép bưởi và quế Bưởi là thực phẩm có tác dụng giảm cân tuyệt vời vì chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa. Thức uống từ bưởi và quế giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đào thải mỡ thừa, mang lại cho bạn vóc dáng thon gọn hằng mơ ước. Thường xuyên dùng hỗn hợp này còn ngăn ngừa lão hóa, giữ cho làn da luôn khỏe đẹp và mịn màng. Thức uống từ bưởi và quế giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đào thải mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Nếu muốn nhanh chóng giảm cân và sở hữu vòng eo “con kiến” bạn hãy thường xuyên sử dụng những loại thức uống trên nhé!

Thường xuyên uống nước chanh nhưng bạn đã biết hết những công thức giúp giảm cân cấp tốc này Nếu biết cách kết hợp nước chanh với những nguyên liệu có sẵn trong bếp, bạn sẽ thu được hỗn hợp chứa dưỡng chất đặc biệt có khả năng thúc đẩy quá trình loại bỏ mỡ thừa ra khỏi cơ thể, giúp bạn nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn hoàn hảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/moi-toi-uong-1-ly-hon-hop-nay-roi-di-ngu-mo-thua-tu-dong-tan-bung-phang-ly-thon-gon-nhu-ngoc-trinh-302844.html