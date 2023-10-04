Mỗi ngày ăn 1 quả táo và 5 tác dụng tuyệt vời không nên bỏ qua

Vì trong táo chứa rất nhiều dưỡng chất quan trọng. Theo Trung tâm Dữ liệu Thực phẩm, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, 1 quả táo cỡ vừa có thể cung cấp: 95 calo; 25g carb; 4,5g chất xơ; 9% lượng vitamin C, 5% đồng, 4% kali, 3% vitamin K cần thiết trong ngày.

Táo là loại thực phẩm bổ dưỡng phù hợp với mọi lứa tuổi. Theo nhiều nghiên cứu khoa học, việc ăn táo hằng ngày có thể giúp cải thiện một số khía cạnh sức khỏe của bạn.

Ăn nhiều loại thực phẩm là dấu hiệu của việc ăn uống lành mạnh, nhưng táo thực sự đáng để ăn mỗi ngày. Dưới đây là những giải đáp cho việc "Mỗi ngày ăn 1 quả táo có tác dụng gì?".

Trong đó vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Táo cũng chứa nhiều chất chống oxy hóa như quercetin, acid caffeic acid và epicatechin.

Trái tim khỏe mạnh

Táo giúp ngăn chặn động mạch của bạn bị mảng bám, nguyên nhân phổ biến gây ra bệnh mạch vành. Tác dụng này của táo là do hợp chất phenolic được tìm thấy trong vỏ táo. Hợp chất này giúp ngăn không cho cholesterol xâm nhập vào hệ thống của bạn, làm chúng không bị đông đặc trên thành động mạch.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu chỉ ra rằng ăn nhiều táo hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tim. Flavonoid được tìm thấy trong táo là hợp chất có tác dụng giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Táo cũng chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm huyết áp và mức cholesterol, cả hai đều là yếu tố nguy cơ gây bệnh tim.

Ăn nhiều táo hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính, bao gồm cả bệnh tim. Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ bị đột quỵ và tiểu đường

Nghiên cứu cho thấy ăn táo có thể giúp giảm nguy cơ bị đột quỵ và phát triển bệnh tiểu đường. Mặc dù không thể nói rằng chỉ cần ăn táo sẽ ngăn ngừa được các căn bệnh này, nhưng nhiều nghiên cứu cho thấy rằng những người ăn táo có nguy cơ gặp phải các tình trạng sức khỏe này thấp hơn so với những người không ăn.

Cải thiện sức khỏe xương khớp

Những nghiên cứu trên người, động vật và ống nghiệm đều cho thấy ăn nhiều táo và các loại trái cây khác có thể giúp tăng cường mật độ khoáng chất trong xương, từ đó giảm thiểu nguy cơ bị loãng xương.

Tăng cường chức năng não bộ

Các nghiên cứu trên động vật chỉ ra, táo có thể giúp giảm quá trình stress oxy hóa (sự mất cân bằng giữa các chất chống oxy hóa và gốc tự do trong cơ thể), ngăn ngừa suy giảm chức năng não bộ, đồng thời làm chậm các dấu hiệu của lão hóa.

Mỗi ngày chỉ nên ăn tối đa một quả táo để cơ thể nhận được những tác dụng tốt nhất. Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những lợi ích của việc ăn táo mỗi ngày. Theo các chuyên gia, ăn táo mỗi ngày rất tốt tuy nhiên chỉ nên ăn tối đa một quả táo để cơ thể nhận được những tác dụng tốt nhất cho sức khỏe.