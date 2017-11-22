Mẹo chữa bong gân cổ tay đảm bảo điều trị dứt điểm sau một thời gian ngắn

Như ta đã biết, bong gân là tình trạng tổn thương dây chằng ở vị trí các khớp xương. Dây chằng có vai trò quan trọng trong việc liên kết các khớp lại với nhau và ở đúng vị trí của nó. Nếu như dây chằng bị giãn quá mức hoặc đứt gãy sẽ gây đau, sưng tấy và bầm tím tùy mức độ khác nhau.

Đôi bàn tay dường như thường xuyên hoạt động, đặc biệt với những người chơi thể thao lại càng vận động tay nhiều hơn. Việc va chạm mạnh sẽ dễ gây nên tình trạng bong gân cổ tay, ngón tay. Do vậy, để hỗ trợ chăm sóc đôi tay của bạn tốt nhất, dưới đây sẽ là những mẹo chữa bong gân cổ tay đơn giản mà cực kỳ hiệu quả.

Những mẹo đơn giản để trị bong gân tay hay chân thường áp dụng và cho hiệu quả cao nhất đối với những trường hợp nhẹ. Còn với mức độ nặng hơn thì những biện pháp này chỉ có thể hỗ trợ quá trình điều trị tốt hơn.

Do đó, nếu bạn bị tác động mạnh do va chạm, trượt té thì rất dễ bị bong gân, đặc biệt là phần cổ tay. Khi gặp trường hợp này bạn nên thực hiện các bước sơ cứu kịp thời để giảm thiểu tác động xấu của nó nhé.

Do vậy, nếu như bong gân cổ tay ở dạng nhẹ thì có thể áp dụng cách này ngay tại nhà nhé.

Khi mới bị bong gân, cổ tay của bạn có dấu hiệu sưng tấy và rất đau, lúc này bạn hãy dùng đá lạnh để chườm lên vùng bong gân. Đá lạnh hay dùng bình xịt ethyl clorua có tác dụng làm tê liệt các cơ tạm thời, giúp giảm đau và tiêu sưng nhanh chóng nhất.

Đồng thời, hạn chế vận động cũng là giải pháp an toàn và hỗ trợ rất tốt cho quá trình điều trị bong gân của bạn. Bạn có thể cố định cổ tay bị bong gân bằng cách dùng băng gạc hay nẹp lại giống như băng bó tại chỗ vậy.

Bật mí cho bạn một mẹo chữa bong gân cổ tay đơn giản và dễ áp dụng đó là thực hiện chế độ ăn uống hợp lý. Với các món ăn và thực phẩm giàu canxi và nhiều chất dinh dưỡng khác sẽ hỗ trợ chắc khỏe xương khớp, giúp phục hổi tế bào xương, dây chằng đang bị tổn thương. Đây chính là mẹo mà nhiều người vẫn chưa hề để ý đến mà giúp trị bong gân khá hiệu quả.

Cách chữa trị bong gân cổ tay hiệu quả từ thiên nhiên

Ngoài việc thực hiện các biện pháp điều trị tại chỗ khi bị bong gân và sử dụng thuốc đặc trị thì việc đắp thuốc hay sử dụng những loại thực phẩm từ thiên nhiên sẽ giúp nhanh chóng phục hồi vết thương cổ tay khi bị bong gân.

Dưới đây là một vài sự lựa chọn dành cho bạn nếu như lỡ bị trật khớp hay bong gân cổ tay. Nếu áp dụng đúng cách thì chỉ sau vài lần điều trị kết quả sẽ như ý.

Cách 1:

Gừng mệnh danh là sản phẩm cực tốt cho sức khỏe nó giúp điều trị một số loại bệnh thông thường như cảm, sốt và đồng thời giảm tình trạng sưng phù, bầm tím và trật khớp khi bị bong gân.

Bạn chỉ cần giã nát củ gừng tươi, trộn với muối ăn rồi đem sao lên cho nóng. Lấy hỗn hợp này đắp lên vùng cổ tay và cố định lại bằng băng gạc. Giữ như vậy khoảng 2 – 3 tiếng rồi rửa sạch với nước ấm.

Cách 2;

Cây lá náng có tính hàn giúp giải độc và làm lành vết thương cũng như trị bong gân hiệu quả. Đây là loại dược liệu sử dụng nhiều trong đông y mà dân gian đã lưu truyền vì nó mang lại công hiệu cao. Nếu bạn bị bong gân mức độ nhẹ thì có thể sử dụng phương pháp này nhé.

Kết hợp lá náng hoa trắng với lá bạc thau và đau xương với tỷ lệ ngang nhau. Đem chúng giã nhuyễn rồi cũng đắp lên vùng cổ tay bị bong gân tương tự như trên là được.

Ngoài ra, bạn còn có thể bột nghệ với rượu, tinh dầu hạnh nhân và tinh dầu tỏi để trị bong gân coortay hiệu quả như ý.

Trên đây là một số mẹo chữa bong gân cổ tay công hiệu mà bạn nên áp dụng nếu muốn nhanh chóng có thể vận động lại như bình thường.