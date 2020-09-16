Mẹ thông thái chọn miếng dán hạ sốt an toàn và hiệu quả cho trẻ

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại miếng dán hạ sốt khác nhau khiến nhiều mẹ phải đau đầu khi lựa chọn sản phẩm. Để tránh những loại miếng dán không hiệu quả hoặc không an toàn cho bé, mẹ hãy lưu lại một số tiêu chí khi lựa chọn miếng dán hạ sốt cho con.

Thương hiệu uy tín: sản phẩm của các công ty lớn luôn phải tuân thủ những tiêu chuẩn chất lượng ngặt nghèo, đồng thời cũng phải trải qua rất nhiều khâu kiểm định khắt khe. Vì thế, các mẹ chọn miếng dán hạ sốt của các thương hiệu lớn và uy tín có thể an tâm hơn về chất lượng sản phẩm.

Không kích ứng da: làn da trẻ nhỏ còn vô cùng non nớt và nhạy cảm. Hợp chất Menthol trong các miếng dán hạ sốt thường bay hơi nhanh và dễ gây kích ứng, khiến da bị tổn thương, mẩn đỏ nên bé rất khó chịu. Các mẹ nên sử dụng các miếng dán hạ sốt đã khắc phục được nhược điểm này.

Hiệu quả làm mát lâu dài: thông thường các miếng dán sẽ giúp bé hạ nhiệt khoảng 2 độ, tuy nhiên thời gian kéo dài của mỗi sản phẩm là khác nhau, có loại chỉ được 2 – 3 giờ, có loại thì 5 – 6 giờ. Các mẹ nên chọn sản phẩm có thời gian hạ nhiệt kéo dài càng lâu thì càng hiệu quả.

Chất liệu thoáng mát: nhiều miếng dán hạ sốt sử dụng lớp màng ngoài là polyester có thể in lên được, tuy nhiên lại dễ gây bức bí, không thoát được nhiệt, dán lâu bị khó chịu và giảm hiệu quả hạ sốt. Một chất liệu thoáng mát hơn sẽ cải thiện hiệu quả hạ sốt tốt hơn và mang lại sự dễ chịu cho bé.

Dựa trên các tiêu chí kể trên, các mẹ thông thái có thể chọn miếng dán hạ sốt an toàn và hiệu quả hơn cho trẻ. Một sản phẩm đáp ứng đủ các tiêu chí đó và đang hot rần rần trên các hội nhóm chăm sóc con là miếng dán hạ sốt KoolFever.

Tìm hiểu về KoolFever – miếng dán hạ sốt số 1 Nhật Bản

Ra mắt từ năm 1994, tới nay KoolFever đã trở thành thương hiệu miếng dán hạ sốt số 1 không chỉ ở Nhật Bản mà còn rất nhiều quốc gia khác như Mỹ, Anh, Úc, Trung Quốc, Thái Lan,… Cũng nhờ vậy, KoolFever cũng nhanh chóng trở thành người bạn đắc lực của các mẹ Việt giúp con khỏe mạnh.

KoolFever – miếng dán hạ sốt số 1 Nhật Bản

Ưu điểm của KoolFever là cơ chế hạ sốt thông minh với các hạt làm mát. Các hạt này là hỗn hợp Menthol được bọc bởi lớp vỏ ngoài, giúp thẩm thấu từ từ, vừa duy trì thời gian làm mát lại không kích ứng da, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho làn da non nớt của trẻ. Hiệu quả làm mát của KoolFever có thể kéo dài lên tới 8 tiếng đồng hồ.

Thay vì lớp màng ngoài bằng polyester thông thường, KoolFever sử dụng chất liệu sợi bông ém giúp thoáng khí, đồng thời khuếch tán nhiệt ra bên ngoài. Mỗi miếng dán hạ sốt KoolFever đều được nâng cao khối lượng gel và độ ẩm để tăng hiệu quả làm mát, giúp bé dễ chịu hơn mỗi khi sử dụng.

Nhã Phương và các mẹ Việt nói gì về KoolFever?

Mới đây, diễn viên Nhã Phương đã chia sẻ lần đầu làm mẹ nên cô rất bối rối mỗi khi con hâm hấp sốt. Tuy nhiên, từ khi được bạn mách cho sử dụng KoolFever thì Nhã Phương đã hoàn toàn yên tâm vì con hạ sốt hiệu quả, lại không hề bị kích ứng da. Giờ đây KoolFever luôn nằm trong tủ thuốc của gia đình Nhã Phương và cô cũng luôn mang theo mỗi khi đưa con ra ngoài.

Nhã Phương cực kì hài lòng khi cho con sử dụng miếng dán hạ sốt KoolFever

Không chỉ Nhã Phương mà trên các hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, KoolFever cũng đang là một chủ đề bàn tán sôi nổi của các bậc phụ huynh có con nhỏ. Rất nhiều mẹ có thể thở phào nhẹ nhõm vì thấy hiệu quả rõ rệt, các bé cũng cảm thấy cực kỳ dễ chịu sau khi sử dụng miếng dán hạ sốt KoolFever.

Giờ đây, sự có mặt của KoolFever đã giúp chia sẻ gánh nặng mỗi khi con sốt của các mẹ Việt. Với chất lượng được nhiều mẹ thông thái tin dùng, chắc chắn không lâu nữa KoolFever cũng nhanh chóng trở thành số 1 tại Việt Nam giống như ở các thị trường trước đó.

KoolFever đã được công ty CP Traphaco phân phối chính hãng ở Việt Nam.

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