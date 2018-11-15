Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe chính là ngăn ngừa bệnh từ sớm. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra căn bệnh này, một trong số đó đến từ chính những thói quen tai hại trong cuộc sống hàng ngày mà bạn đang mắc phải.

Ung thư phổi là căn bệnh gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Những dấu hiệu ban đầu của bệnh thường không rõ ràng nên rất khó phát hiện kịp thời và điều trị thành công. Người bệnh chỉ phát hiện bị mắc ung thư phổi khi bệnh đã trở nặng, khối u bắt đầu di căn.

Thói quen hút thuốc lá vô cùng có hại đối với sức khỏe và là một trong những nguyên nhân phổ biến gây bệnh ung thư phổi. Ngay cả khi bạn không hút thuốc nhưng thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc thì nguy cơ mắc ung thư phổi cũng rất cao.

Chính vì vậy, dưới đây là những thói quen gây ung thư phổi bạn cần sửa đổi càng sớm càng tốt:

Hút thuốc lá thụ động cũng có thể khiến bạn mắc ung thư phổi – Ảnh minh họa: Internet

Tốt nhất để phòng tránh nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này, bạn nên từ bỏ thói quen hút thuốc và tránh tiếp xúc với khói thuốc.

Thường xuyên dùng đồ uống có cồn

Những thức uống chứa cồn như rượu bia không hề tốt cho sức khỏe của bạn. Nếu thường xuyên sử dụng chúng thì sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi cũng như các bệnh ung thư nguy hiểm khác như ung thư miệng, ung thư vòm họng, ung thư thanh quản...

Vì vậy, bạn nên tránh dùng những loại đồ uống chứa cồn để bảo vệ sức khỏe chính mình.

Hạn chế dùng đồ uống chứa cồn để bảo vệ sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Ăn ít rau xanh và trái cây tươi

Nhiều người có thói quen chỉ thích ăn thịt và rất lười ăn rau củ quả. Thế nhưng bạn có biết, hàm lượng chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin trong rau xanh có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, ức chế sự phát triển của tế bào gây hại.

Thường xuyên bổ sung rau xanh, trái cây vào thực đơn hàng ngày sẽ giúp bảo vệ tế bào trước các gốc tự do gây bệnh ung thư. Mỗi ngày, bạn nên tiêu thụ ít nhất 400gr rau củ quả từ nhiều loại, màu sắc khác nhau để đa dạng hóa thành phần dinh dưỡng.

Ăn nhiều loại rau củ quả để ngăn ngừa ung thư hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Ăn quá mặn

Thói quen ăn quá nhiều muối hay các thực phẩm chứa nhiều muối như các loại thức ăn nhanh có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày và ung thư phổi. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng muối được khuyến cáo tiêu thụ một ngày của bạn không được vượt quá 6gr.

Bên cạnh đó, thói quen tai hại này còn khiến bạn phải đối mặt với các bệnh về tim mạch, huyết áp, đột quỵ, sỏi thận, loãng xương...

Thói quen ăn quá mặn có thể làm tăng tỷ lệ mắc bệnh ung thư dạ dày và ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt để giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư phổi cũng như bảo vệ sức khỏe chính mình.