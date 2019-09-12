“Lỗi chồng lỗi”, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu liên tục bị xử phạt

Sống khỏe 12/09/2019 09:06

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu vừa bị Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xử phạt 72 triệu đồng. Trong vòng 3 năm qua, phòng khám này liên tục bị xử phạt.

Ngày 9/9/2019, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính nhiều cá nhân, cơ sở y tế vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Trong đó, bác sĩ Cái Hữu Ngọc Thảo Trang (377 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10) bị phạt 5,5 triệu đồng, vi phạm không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động và lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PM Việt Nam (số 122 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội), chi nhánh số 188 Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, TP.HCM bị xử phạt 35 triệu đồng vì quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định, buộc tháo gỡ, xóa quảng cáo mà nội dung quảng cáo sai phép.

Đặc biệt nghiêm trọng, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu thuộc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Y tế Hoàn Cầu (80-82 Châu Văn Liêm, phường 11, quận 5) bị phạt nhiều lỗi nhất và số tiền phạt cũng cao nhất: 72 triệu đồng.

Theo Thanh tra Sở Y tế TP.HCM, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ; chỉ định sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vì mục đích vụ lợi; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

“Lỗi chồng lỗi”, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu liên tục bị xử phạt - Ảnh 1

Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu vi phạm nghiêm trọng các quy định khám chữa bệnh

Sở Y tế buộc Phòng phám đa khoa Hoàn Cầu tháo gỡ, xóa quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

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Trích danh sách xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm từ ngày 06/9 đến ngày 09/9/2019

Trước đó, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu đã nhiều lần bị xử phạt do vi phạm trong lĩnh vực khám chữa bệnh.

Cụ thể, cuối năm 2017, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu đã bị Sở Y tế TP.HCM phạt 31 triệu đồng do vi phạm: Lập hồ sơ bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá niêm yết, không bảo đảm các điều kiện về nhân lực trong quá trình hoạt động; không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế trong quá trình hoạt động.

Tháng 2/2018, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục xử phạt phòng khám này 75 triệu đồng vì chỉ định nhiều bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh với mục đích vụ lợi; cố ý sửa chữa hồ sơ, bệnh án làm sai lệch thông tin trong quá trình khám, chữa cho người bệnh; thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết.

Ngoài ra, phòng khám này còn thực hiện quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

“Lỗi chồng lỗi”, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu liên tục bị xử phạt - Ảnh 3

Quảng cáo trên website phòng khám đa khoa Hoàn Cầu

Từ ngày 4/6 đến 8/6/2018, Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu bị phạt 55 triệu đồng do quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; chỉ định bệnh nhân sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh với mục đích vụ lợi; chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; thu tiền phí khám bệnh chữa bệnh cao hơn giá niêm yết.

Nghiêm trọng hơn, tháng 12/2018, Thanh tra Sở Y tế lại ra quyết định xử phạt Phòng khám đa khoa Hoàn Cầu 200 triệu đồng. Theo Sở Y tế, phòng khám này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định khám chữa bệnh: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động; sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề; lập hồ sơ, bệnh án nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật, không đeo biển tên; lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Tháng 6/2019, phòng khám này cũng bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt hơn 30 triệu đồng về hành vi lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định; quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép hoạt động.

Trong vòng 3 năm qua, dù vi phạm nhiều lần và liên tiếp bị xử phạt nhưng phòng phám này vẫn ngang nhiên hoạt động và tiếp tục vi phạm.

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Dù nhiều lần bị xử phạt, Phòng khám Đa khoa Hoàn Cầu vẫn liên tục vi phạm những lỗi tương tự và ngang nhiên móc túi bệnh nhân.

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