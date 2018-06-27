Là phụ nữ, đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua dấu hiệu đau nhức ở vùng ‘núi đôi’

Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng đau nhức ngực mà nhiều chị em gặp phải:

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao vòng 1 thường xuất hiện những cơn đau bất chợt thì hãy cẩn thận, tuyệt đối đừng chủ quan. Nó có thể là dấu hiệu cảnh báo “núi đôi” đang gặp vấn đề hoặc bạn đang mắc phải những thói quen sai lầm trong sinh hoạt hàng ngày.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng áo ngực mặc bên trong nên không cần giặt thường xuyên. Tuy nhiên, áo ngực thường thấm rất nhiều mồ hôi và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Nếu không được giặt sạch thì khi mặc áo ngực bẩn, vòng 1 sẽ rất dễ bị nấm ngứa, khó chịu.

Một trong những nguyên nhân khiến ngực đau nhức là do bạn đang mặc áo ngực sai kích cỡ. Những chiếc áo ngực quá chật không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến “núi đôi” mà còn gây khó thở, dẫn đến tình trạng đau nhức vùng cổ, vai và khiến cột sống dễ bị tổn thương.

Bạn nên chọn áo ngực đúng kích cỡ và thường xuyên giặt sạch - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể thao quá sức

Để giữ dáng, chị em cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu luyện tập quá sức có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả vòng ngực.

Đặc biệt, nhiều chị em chưa chú trọng đến việc mặc áo ngực chuyên dụng trong quá trình luyện tập. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đau nhức vùng “núi đôi”. Tốt nhất bạn nên lựa chọn cho mình những chiếc áo ngực thể thao phù hợp để tránh tình trạng ngực chảy xệ, đau nhức.

Luyện tập quá sức có thể gây hại vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều cà phê

Cà phê chứa hàm lượng lớn caffein có thể khiến mạch máu trong ngực căng phồng, từ đó dẫn đến cảm giác nặng nề, khó chịu. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế uống cà phê quá nhiều để tránh gây hại cho sức khỏe.

Ung thư vú

Vùng ngực đau âm ỉ kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư vú, hội chứng buồng trứng đa nang... Nếu thường xuyên gặp tình trạng này, bạn tuyệt đối không được bỏ qua mà nên đi khám càng sớm càng tốt để được chẩn đoán chính xác nhất.

Việc phát hiện bệnh kịp thời sẽ giúp quá trình điều trị thuận lợi hơn, tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn.

Cẩn thận trước những cơn đau ngực bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Tăng giảm cân đột ngột

Cân nặng tăng giảm thất thường có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng đau nhức vùng “núi đôi”. Nguyên nhân là do cơ thể không kịp thích nghi với cân nặng của bạn nên có thể xuất hiện các vết rạn da, sưng đỏ khó chịu.

Nếu phát hiện những vấn đề bất thường ở vùng ngực, cụ thể như việc xuất hiện các cơn đau nhức thì bạn cần xem xét lại thói quen sinh hoạt hàng ngày để điều chỉnh kịp thời. Đặc biệt, nếu nghi ngờ đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh, bạn nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm nhất có thể.