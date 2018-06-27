Là phụ nữ, đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua dấu hiệu đau nhức ở vùng ‘núi đôi’

Sống khỏe 27/06/2018 13:44

Những cơn đau nhức ở vùng “núi đôi” có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, thậm chí những thói quen sinh hoạt hàng ngày tưởng vô hại cũng có thể dẫn đến tình trạng này.

Nếu bạn đang tự hỏi tại sao vòng 1 thường xuất hiện những cơn đau bất chợt thì hãy cẩn thận, tuyệt đối đừng chủ quan. Nó có thể là dấu hiệu cảnh báo “núi đôi” đang gặp vấn đề hoặc bạn đang mắc phải những thói quen sai lầm trong sinh hoạt hàng ngày.

Dưới đây là những nguyên nhân gây ra tình trạng đau nhức ngực mà nhiều chị em gặp phải:

Nguyên nhân gây ra dấu hiệu đau nhức vùng "núi đôi"

Mặc áo ngực không đúng kích cỡ

Một trong những nguyên nhân khiến ngực đau nhức là do bạn đang mặc áo ngực sai kích cỡ. Những chiếc áo ngực quá chật không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến “núi đôi” mà còn gây khó thở, dẫn đến tình trạng đau nhức vùng cổ, vai và khiến cột sống dễ bị tổn thương.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng áo ngực mặc bên trong nên không cần giặt thường xuyên. Tuy nhiên, áo ngực thường thấm rất nhiều mồ hôi và tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Nếu không được giặt sạch thì khi mặc áo ngực bẩn, vòng 1 sẽ rất dễ bị nấm ngứa, khó chịu.

Là phụ nữ, đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua dấu hiệu đau nhức ở vùng ‘núi đôi’ - Ảnh 1
Bạn nên chọn áo ngực đúng kích cỡ và thường xuyên giặt sạch - Ảnh minh họa: Internet

Tập thể thao quá sức

Để giữ dáng, chị em cần tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu luyện tập quá sức có thể gây phản tác dụng, ảnh hưởng đến sức khỏe và cả vòng ngực.

Đặc biệt, nhiều chị em chưa chú trọng đến việc mặc áo ngực chuyên dụng trong quá trình luyện tập. Đây chính là nguyên nhân gây ra tình trạng đau nhức vùng “núi đôi”. Tốt nhất bạn nên lựa chọn cho mình những chiếc áo ngực thể thao phù hợp để tránh tình trạng ngực chảy xệ, đau nhức.

Là phụ nữ, đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua dấu hiệu đau nhức ở vùng ‘núi đôi’ - Ảnh 2
Luyện tập quá sức có thể gây hại vòng 1 - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều cà phê

Cà phê chứa hàm lượng lớn caffein có thể khiến mạch máu trong ngực căng phồng, từ đó dẫn đến cảm giác nặng nề, khó chịu. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế uống cà phê quá nhiều để tránh gây hại cho sức khỏe.

Ung thư vú

Vùng ngực đau âm ỉ kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư vú, hội chứng buồng trứng đa nang... Nếu thường xuyên gặp tình trạng này, bạn tuyệt đối không được bỏ qua mà nên đi khám càng sớm càng tốt để được chẩn đoán chính xác nhất.

Việc phát hiện bệnh kịp thời sẽ giúp quá trình điều trị thuận lợi hơn, tỷ lệ thành công cũng sẽ cao hơn.

Là phụ nữ, đừng bao giờ nhắm mắt bỏ qua dấu hiệu đau nhức ở vùng ‘núi đôi’ - Ảnh 3
Cẩn thận trước những cơn đau ngực bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Tăng giảm cân đột ngột

Cân nặng tăng giảm thất thường có thể là nguyên nhân gây ra tình trạng đau nhức vùng “núi đôi”. Nguyên nhân là do cơ thể không kịp thích nghi với cân nặng của bạn nên có thể xuất hiện các vết rạn da, sưng đỏ khó chịu.

Nếu phát hiện những vấn đề bất thường ở vùng ngực, cụ thể như việc xuất hiện các cơn đau nhức thì bạn cần xem xét lại thói quen sinh hoạt hàng ngày để điều chỉnh kịp thời. Đặc biệt, nếu nghi ngờ đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh, bạn nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra sớm nhất có thể.

7 dấu hiệu không rõ ràng cảnh báo thận của bạn đang suy yếu

7 dấu hiệu không rõ ràng cảnh báo thận của bạn đang suy yếu

Thận được biết tới là cơ quan lọc máu tự nhiên trong cơ thể, đồng thời giúp thải bỏ độc tố dư thừa ra ngoài. Do đó, khi thấy cơ thể có một số dấu hiệu bất thường sau đây thì bạn cần chủ động đi khám ngay vì có thể là cơ quan thận đang ngầm kêu cứu từ bên trong.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu đau nhức vùng núi đôi dấu hiệu cảnh báo sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Cuối ngày hôm nay (14/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Nỗi bàng hoàng của người phụ nữ khi hiểu được ý định thực sự sau số tiền chồng trao tay

Tâm sự Eva 2 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 4 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 4 giờ 44 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 5 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 14 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 6 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 6 giờ 50 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?