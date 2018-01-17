Không phải thuốc nhỏ, đây mới là mẹo xử lý bụi bay vào mắt nhanh và an toàn nhất

Chính vì thế, để tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra, bạn nên biết những mẹo xử lý khi bị bụi bay vào mắt vừa hiệu quả vừa an toàn.

Khi bị một vật thể lạ xâm nhập vào mắt, phản xạ đầu tiên của chúng ta là lấy tay dụi. Tuy nhiên, theo các bác sĩ chuyên khoa, hành động này hoàn toàn sai lầm và có thể gây ra những vết trầy xước trên giác mạc, thậm chí có thể dẫn đến mù lòa.

Mẹo đơn giản được nhiều người áp dụng khi bụi bay vào mắt là nhanh chóng nhắm mắt lại và dùng tay day nhẹ mi mắt. Cách này sẽ giúp kích thích tuyến lệ hoạt động, nước mắt tiết ra nhanh và nhiều hơn giúp cuốn trôi bụi.

Dùng nước sạch

Bạn chuẩn bị một thau nước sạch, rửa tay với xà phòng diệt khuẩn rồi ngâm bên mắt có bụi trong khoảng 10-20 giây. Trong lúc ngâm, bạn cũng phải chớp mắt liên tục nhiều lần để bụi trôi ra.

Chỉ cần một thau nước sạch, bạn có thể xử lý nhanh chóng vấn đề bụi bay vào mắt - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý: Bạn không nên dùng nước nóng vì có thể làm bỏng giác mạc. Tốt nhất, hãy sử dụng nước suối đóng chai để đảm bảo vệ sinh.

Nếu đã áp dụng tất cả những mẹo trên nhưng bụi vẫn không ra ngoài hay vẫn còn cảm giác cộm, mắt đỏ và đau, bạn nên đến trung tâm y tế hay bệnh viện để khám.

Một số sai lầm trong việc xử lý khi bụi bay vào mắt

Việc dụi mắt sẽ khiến bụi bị chà xát tạo thành những vết xước gây đau đớn, thậm chí có thể bị nhiễm trùng dẫn đến mù lòa.

Trong phim ảnh, hình ảnh người nam thổi bụi trong mắt người nữ thật lãng mạn. Tuy nhiên đây là một cách làm sai lầm. Bởi luồng hơi và nước bọt của người thổi có chứa rất nhiều vi khuẩn có hại có thể xâm nhập vào mắt và gây ra viêm nhiễm. Vì thế, bạn tốt nhất không nên bắt chước theo phim.

Từ nay, hãy áp dụng những mẹo xử lý khi bị bụi bay vào mắt này để đảm bảo an toàn cho bản thân nhé.