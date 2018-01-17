Thói quen đeo kính cận sai lầm khiến mắt ngày càng kém mà 'hội cận thị' ai cũng mắc phải

Sống khỏe 17/01/2018 12:03

Có những thói quen tưởng bình thường khi đeo kính cận nhưng lại chính là nguyên nhân khiến mắt của "hội cận thị" ngày càng nặng độ hơn.

Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay, việc tiếp xúc thường xuyên với máy tính, điện thoại, tivi... khiến rất nhiều người bị cận. Để giải quyết vấn đề này, kính cận chính là sự lựa chọn đầu tiên của mọi người.

Thói quen đeo kính cận sai lầm khiến mắt ngày càng kém mà 'hội cận thị' ai cũng mắc phải - Ảnh 1
Nhiều thói quen đeo kính cận sai lầm mà ai cũng mắc phải khiến thị lực ngày càng kém hơn -Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng kính cận rất nhiều người mắc phải một số sai lầm phổ biến dưới đây khiến đôi mắt ngày càng tăng độ. Vì thế, bạn cần biết và thay đổi những thói quen đeo kính cận sau đây để bảo vệ đôi mắt.

Những thói quen đeo kính cận sai lầm phải thay đổi ngay trước khi quá muộn

Không đeo hoặc rất ít khi đeo kính

Một số người vì ngại xấu hoặc cho rằng đeo kính cận nhiều khiến mắt phụ thuộc nhiều vào kính nên đã hạn chế sử dụng. Tuy nhiên, thói quen này hoàn toàn sai lầm. Việc không đeo kính thường xuyên khiến nhãn cầu phồng lên do mắt bạn phải điều tiết để nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mắt của bạn ngày càng lồi ra, kém duyên.

Chính vì thế, bạn hãy sửa ngay thói quen này và nhớ đeo kính khi làm việc, học tập, chơi thể thao...!

Dùng chung kính cận

Mỗi người có một khoảng cách đồng tử khác nhau, do đó việc đeo kính của người khác thường làm cho bạn cảm thấy khó chịu, nhìn không rõ, đau đầu và mỏi mắt.

Đeo kính sai độ

Thói quen đeo kính cận sai lầm khiến mắt ngày càng kém mà 'hội cận thị' ai cũng mắc phải - Ảnh 2
Cần thường xuyên khám mắt định kỳ để có lựa chọn kính phù hợp - Ảnh minh họa: Internet

Kính quá nhẹ so với độ cận của mắt sẽ khiến tầm nhìn không được rõ, còn nếu kính nặng hơn độ cận của mắt thì cực kỳ nguy hiểm. Lúc này, mắt phải căng ra, nhìn lâu sẽ dẫn đến bị mỏi, không chỉ ảnh hưởng đến công việc, học tập mà còn khiến thị lực bị suy giảm nhanh.

Do đó, cần thường xuyên khám mắt theo định kỳ để có thể xác định được độ cận chính xác nhất của mắt.

Đeo kính sai cách

Thói quen đeo kính cận sai lầm khiến mắt ngày càng kém mà 'hội cận thị' ai cũng mắc phải - Ảnh 3
Việc đeo kính trễ xuống thường xuyên có thể khiến mắt bị lé - Ảnh minh họa: Internet

Một vài người hay có thói quen đeo kính trễ xuống phía dưới. Điều này rất có hại vì sẽ làm cho mí mắt bị sụp xuống và sau một thời gian khiến mắt trông mất tự nhiên.

Quên "tập thể dục" cho đôi mắt

Những bài tập này chỉ kéo dài từ 3 – 5 phút nhưng giúp mắt bạn được nghỉ ngơi, cải thiện sự tập trung. Bạn có thể tham khảo 2 động tác sau:

- Chớp mắt: 2 phút đầu: chớp mắt 3 giây/lần; 2 phút sau: chớp mắt 10 giây/lần.

- Tập trung nhìn xa gần: Đặt 1 ngón tay trước mắt, cách khoảng 20 – 25 cm, tập trung nhìn vào đầu ngón tay. Sau đó chuyển ánh nhìn sang một vật khác xa hơn, cách 3 - 6 mét. Hoán chuyển ánh nhìn gần – xa liên tục, mỗi lần khoảng 30 giây.

Không đeo kính râm hay sử dụng kính thuốc có chống tia UV

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà không đeo kính râm cũng là một tác nhân khiến mắt bị tăng độ. Các tia UV có trong bức xạ mặt trời khiến mắt bạn bị lão hóa nhanh chóng, tăng nguy cơ ung thư da quanh mắt và các bệnh khác như đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng.

Bạn nên tập cho mình thói quen đeo kính râm khi phải ra ngoài nắng. Ngoài ra, bạn cũng cần lưu ý lựa chọn kính râm theo độ cận của mắt để đảm bảo khả năng nhìn rõ.

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