Không cần tốn tiền mua thuốc, đây là cách trị vết bầm tím nhanh nhất ngay tại nhà

Sống khỏe 29/01/2018 14:09

Những vết bầm tím xuất hiện là hậu quả của quá trình tụ máu sau những tai nạn, va đập hay ngã... Chúng không chỉ khiến bạn đau nhức mà còn làm làn da trông kém duyên hơn rất nhiều.

Va chạm khi chơi thể thao hay tai nạn, những vết bầm tím sẽ nhanh chóng xuất hiện khiến bạn cảm thấy đau nhức và gây mất thẩm mỹ. Mặc dù những vết bầm sẽ từ từ biến mất nhưng có người phải mất đến hơn 10 ngày mới khỏi, gây bất tiện trong cuộc sống hàng ngày.

Không cần tốn tiền mua thuốc, đây là cách trị vết bầm tím nhanh nhất ngay tại nhà - Ảnh 1
Những vết bầm tím vừa khiến bạn đau nhức vừa làm làn da trông xấu đi - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì thế, để nhanh chóng "đánh bay" những vết bầm tím xấu xí đó, bạn có thể áp dụng ngay những mẹo đơn giản sau đây.

Cách trị vết bầm tím nhanh nhất với những nguyên liệu đơn giản

Chườm nước đá

Khi mới bị va chạm, bạn không nên chờ đến khi vết bầm xuất hiện mới tìm cách chữa trị. Ngay lúc đó, bạn hãy bọc vài viên nước đá vào một chiếc khăn sạch và xoa lên vết bầm tím khoảng 2-3 phút. Áp dụng phương pháp này 3 lần/ngày trong khoảng 3 ngày, bạn sẽ thấy vết bầm tím mờ dần đi.

Chườm đá giúp các mạch máu, mô bị dập do chấn thương co rút lại và từ đó giảm tình trạng xuất huyết dưới da, làm bớt sưng.

Nha đam + ngò tây

Nha đam không chỉ là thực phẩm tốt cho làn da mà còn có tác dụng trị những vết bầm cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, khi kết hợp nha đam với ngò tây, bạn sẽ có một hỗn hợp giúp giảm sưng và "đánh bay" vết bầm nhanh chóng.

Bạn hãy xay nhuyễn nha đam với ngò tây rồi thoa hỗn hợp trực tiếp lên vết bầm và để yên trong khoảng 10 phút. Thực hiện cách trị vết bầm tím này 2 lần/ngày trong khoảng 3 ngày, bạn sẽ thấy được kết quả bất ngờ.

Trứng gà luộc

Cách lăn trứng gà luộc là phương pháp làm tan máu bầm dân gian được nhiều người áp dụng. Bạn chỉ bọc trái trứng gà vừa luộc vào một chiếc khăn sạch rồi lăn lên vết bầm liên tục cho đến khi không còn nóng nữa.

Hành tây

Ngoài công dụng giúp những món ăn thêm thơm ngon, hành tây còn có khả năng trị vết bầm tím cực nhanh. Bạn chỉ cần xay nhuyễn hành tây với muối, đắp hỗn hợp lên chỗ bầm, quấn lại bằng băng y tế rồi để qua đêm. Với tính nóng đặc trưng, hành tây sẽ làm máu bầm tan nhanh chóng chỉ sau 1 đêm.

Khoai tây

Khoai tây có một số chất giúp làm tan máu bầm nhanh chóng hơn cả dùng thuốc. Rửa sạch củ khoai tây, luộc chín rồi lột vỏ. Sau đó, bạn nghiền nát và trộn đều với 2 muỗng canh mật ong, một ít nước. Cuối cùng, đắp hỗn hợp này trên vị trí da bầm tím, giữ nguyên trong vài giờ. Áp dụng 2 lần/ngày khoảng 2-3 ngày, bạn sẽ không còn nhìn thấy những vết bầm xấu xí nữa.

Chúc bạn thành công với những cách trị bầm tím nhanh nhất này.

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