Không cần đến nha sĩ, bạn có thể dùng những mẹo này để chữa đau răng ngay tại nhà

Sống khỏe 28/01/2018 15:05

Lá trầu không, gừng, trà xanh hay muối... đều là những mẹo chữa đau răng nhanh chóng mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà.

Nhức răng có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và tần suất các cơn đau cũng khác nhau, làm ảnh hường nghiêm trọng đến cuộc sống của người bệnh.

Không cần đến nha sĩ, bạn có thể dùng những mẹo này để chữa đau răng ngay tại nhà - Ảnh 1
Những cơn đau răng khiến bạn vô cùng khó chịu và ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Thay vì dùng thuốc, bạn có thể áp dụng một số mẹo chữa đau răng tại nhà sau đây.

Những mẹo chữa đau răng ngay tại nhà bằng nguyên liệu có sẵn

Lá trầu không

Lá trầu không chứa một lượng lớn tinh dầu và muối khoáng có tác dụng kháng viêm, chữa đau răng nhanh chóng hơn cả thuốc.

Bạn rửa sạch 2-3 lá trầu không, giã nhuyễn cùng với muối rồi hòa với 1 chén rượu trắng. Ngâm hỗn hợp trong vòng 10 phút, bạn lọc lấy nước và bỏ bã. Dùng nước lá trầu không súc miệng trong vòng 3 phút, cơn đau răng sẽ biến mất nhanh chóng.

Muối

Muối không chỉ là một loại gia vị giúp các món ăn thêm phần thơm ngon mà còn có tác dụng làm giảm đau răng vô cùng thần kỳ. Muối có khả năng sát trùng, làm sạch khu vực quanh nướu răng giúp giảm đau vô cùng hiệu quả.

Bạn chỉ cần pha 1 muỗng canh muối vào ly nước ấm, khuấy đều rồi dùng dung dịch này súc miệng khoảng 2 phút. Bạn sẽ thấy cơn đau dần giảm bớt.

Trà xanh

Không cần đến nha sĩ, bạn có thể dùng những mẹo này để chữa đau răng ngay tại nhà - Ảnh 2
Súc miệng với nước trà xanh sẽ giúp bạn hết đau răng - Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia, trà xanh có tính chất kháng khuẩn cao và làm giảm đau răng nhanh chóng. Bạn chỉ cần dùng nước trà xanh súc miệng 3 lần/ngày, cơn đau răng sẽ nhanh chóng tan biến.

Vỏ xoài

Đừng vội vứt phần vỏ xoài đi vì chúng có thể giúp bạn chấm dứt cơn đau răng cực kỳ hiệu quả. Các chuyên gia cho biết vỏ xoài có tính hàn, có khả năng cầm máu, lợi tiểu và đặc biệt là chữa nhức răng một cách thần kỳ.

Không cần đến nha sĩ, bạn có thể dùng những mẹo này để chữa đau răng ngay tại nhà - Ảnh 3
Vỏ xoài có tác dụng chữa đau răng nhưng ít người biết đến - Ảnh minh họa: Internet

Bạn cho 200g vỏ xoài và 2 ly nước lọc vào nồi, đun sôi khoảng 3 phút rồi để nguội, lọc lấy nước. Cuối cùng, bạn pha nước vỏ xoài với rượu trắng. Súc miệng bằng hỗn hợp này 2 lần/ngày, bạn sẽ không còn phải chịu những cơn đau răng nữa.

Chườm đá

Đây là mẹo chữa đau răng dễ thực hiện và mang lại hiệu quả cao. Bạn chỉ cần bọc vài viên nước đá trong một chiếc khăn sạch rồi áp vào chỗ đau. Hơi lạnh sẽ làm cơn đau răng dần biến mất trong khoảng vài phút.

Những mẹo đơn giản ở trên sẽ giúp bạn chữa đau răng nhanh chóng ngay tại nhà. Tuy nhiên nếu cơn đau vẫn còn, bạn nên đến bác sĩ nha khoa để được thăm khám và điều trị.

Cách chữa đau răng hiệu quả và an toàn cho thai nhi

Cách chữa đau răng hiệu quả và an toàn cho thai nhi

Khi mang bầu, cơ thể của các chị em sẽ có sự thay đổi về nội tiết tố, hệ miễn dịch kém, dễ dẫn đến mắc các bệnh về xương khớp, thần kinh, đặc biệt là các bệnh răng miệng. Nếu mẹ bầu chữa trị không đúng cách sẽ gây nguy hiểm cho thai nhi. Vì thế, các chuyên ra khuyến cáo, các mẹ bầu cần đi thăm khám sớm, để bác sĩ chẩn đoán, đưa ra cách chữa đau răng hiệu quả và an toàn cho thai nhi, giúp em bé phát triển tốt trong thời gian thai kỳ.

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