Chỉ cần thoa thứ này, đau răng cỡ nào cũng khỏi ngay tích tắc

Đây là một trong những phương pháp trị dứt điểm đau răng hay nhất tại nhà mà bạn nên biết, theo Boldsky.

Có lẽ trong cuộc đời, ít nhất ai trong chúng ta cũng từng 1 lần nếm trải cảm giác đau răng. Nó khiến bạn ăn ngủ không biết ngon, thậm chí chỉ muốn nhổ luôn cái răng đau. Có nhiều nguyên nhân gây đau răng như sâu răng, bệnh về nướu, răng yếu, mất men răng, viêm nhiễm do vi khuẩn, chấn thương, vv. Ngoài ra, bạn còn có thể bị đau khi mọc răng, nhất là răng khôn.

Cho dù nguyên nhân là gì, không thể phủ nhận đau răng là một trong những dạng đau đớn khó chịu nhất mà chúng ta phải đối mặt. Nếu không chữa trị kịp thời, thậm chí nó có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm khác. Giải pháp nhiều người sử dụng là chạy ngay ra tiệm thuốc tây. Mặc dù thuốc có thể giúp bạn giảm đau song chúng có thể mang lại nhiều tác dụng phụ với sức khỏe. Nếu lạm dụng, thuốc có thể hại gan nói riêng và hại sức khỏe nói chung. Vì thế, tốt nhất bạn nên dùng các phương pháp tự nhiên để giảm đau răng. Có rất nhiều cách dân gian để chữa đau răng hiệu quả chẳng kém gì thuốc tây, hơn nữa lại không hại sức khỏe. Trong bài này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn 1 phương pháp cực kỳ hiệu nghiệm của y học cổ truyền Ấn Độ đã được dùng hàng thế kỷ qua. Điều qua trọng là các nguyên liệu cực kỳ dễ kiếm và rất có thể đã có sẵn trong nhà bạn.

Nguyên liệu 2-3 giọt nước ép tỏi 1 nhúm muối đen Hỗn hợp này có khả năng giảm đau răng ngay lập tức, nhất là khi được dùng thường xuyên. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng điều kiện tiên quyết để bảo đảm đau răng không tái phát là phải giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, đánh răng thường xuyên và ăn nhiều thực phẩm giàu canxi. Vì sao phương pháp này có thể trị đau răng tức thì? Tỏi chứa hợp chất allicin, vốn có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp giảm sưng nướu, đồng thời giảm đau răng. Trong khi đó, muối đen là chất khử trùng tự nhiên chứa natri, có thể tiêu diệt vi khuẩn gây viêm nhiễm ở răng, qua đó giảm cơn đau. Hướng dẫn Cho tất cả vào 1 cái bát rồi trộn đều. Thoa hỗn hợp này vào khu vực bị đau rồi để trong 10 phút. Bạn chỉ cần thoa 1 lần/ngày. Hiệu quả của nó sẽ được thể hiện ngay lập tức. Để trị dứt điểm, hãy áp dụng cho đến khi bạn không còn thấy đau nữa. Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Bạn nên đến gặp bác sĩ nha khoa để kiểm tra tổng quát sức khỏe răng miệng. Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo).

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