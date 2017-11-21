Khám phá cách trị gàu hiệu quả tại nhà khiến phái đẹp “mê tít” sau lần đầu áp dụng

Sống khỏe 21/11/2017 08:39

Bạn đang “truy tìm” những loại dầu gội trị gàu đắt tiền? Bạn có đảm bảo rằng an toàn với tóc và da đầu của mình? Với thực trạng trên thị trường bán tràn lan các loại hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng mà giá vẫn cao nên rất khó để bạn phân định điều này. Theo các chuyên gia, bạn nên sử dụng các cách trị gàu hiệu quả tại nhà thay vì tốn công làm những điều trên.

Nếu muốn có một mái tóc khỏe mạnh bạn cần phải loại bỏ gàu triệt để. Một trong những giải pháp bạn có thể tin dùng đó là sử dụng những cách trị gàu hiệu quả tại nhà. Tóc khỏe, mượt mà, hết gàu chỉ sau vài lần áp dụng. Vì vậy, các bạn hãy yên tâm tin dùng nhé!

Cách trị gàu hiệu quả tại nhà bằng nha đam

 

Cách trị gàu hiệu quả tại nhà bằng nha đam
Cách trị gàu hiệu quả tại nhà bằng nha đam. Ảnh internet

Nha đam là một nguyên liệu rất tốt để bạn loại bỏ hoàn toàn gàu vì chứa nhiều chất kháng nấm và kháng khuẩn. Cách này có thể áp dụng được cho da loại da đầu nhạy cảm, dễ bị dị ứng.

Bạn cần chuẩn bị 1 lá nha đam. Sau đó rửa sạch và gọt bỏ vỏ, chỉ lấy phần thịt bên trong. Tiếp theo, bạn hãy xay nhuyễn phần thịt nha đam bằng máy xay sinh tố rồi thoa đều lên tóc và da đầu. Để ủ khoảng 10 phút, rồi gội sạch bằng nước mát. Tốt nhất, bạn nên thực hiện từ 2-3 lần/tuần, sẽ đạt được hiệu quả cải thiện tốt nhất.

Mẹo trị gàu hiệu quả tại nhà bằng nước cốt chanh tươi

Do chứa lượng axit Citric dồi dào, nên nước cốt chanh có thể cân bằng độ pH cho da đầu, để ngăn chặn quá trình hình thành gàu mới. Đồng thời, tẩy sạch các mảng gàu và tế bào chết. Hơn nữa, nước chanh còn chứa lượng lớn vitamin C, giúp da đầu khỏe mạnh hơn, tóc mượt mà và ít gãy rụng.

Bạn hãy cắt đôi 2 quả chanh và vắt lấy nước cốt. Sau khi làm ướt tóc, thì hãy thoa đều lượng nước cốt chanh lên da đầu, massage nhẹ nhàng để các mảng gàu bong tróc, rồi gội sạch bằng nước mát. Thực hiện 2 lần/ngày để sớm thấy kết quả cải thiện. Cách này không chỉ làm sạch gàu, mà còn làm giảm nhanh chóng các triệu chứng ngứa và khó chịu hiệu quả.

Mẹo trị gàu hiệu quả tại nhà bằng nước cốt chanh tươi
Mẹo trị gàu hiệu quả tại nhà bằng nước cốt chanh tươi. Ảnh internet

 

Cách trị gàu hiệu quả tại nhà bằng Aspirin

Aspirin là loại thuốc có nhiều công dụng. Trong đó, công dụng trị gàu là nổi bật nhất. Do chứa thành phần hoạt chất tương tự (axit salicylic) như các loại dầu gội trị gàu. Vì thế, chỉ cần dùng 2 viên Aspirin nghiền nát và gội đầu đã có thể kiểm soát gàu hiệu quả.

Chuẩn bị:

  • 2 viên Aspirin.
  • Dầu gội trị gàu: Lấy 1 lượng vừa đủ.

Cách thực hiện:

  • Nghiền nát 2 viên Aspirin, sau đó trộn đều với dầu gội đầu.
  • Sau khi làm ướt tóc thoa đều hỗn hợp này lên da đầu và tóc.
  • Massage nhẹ nhàng để các dưỡng chất thấm sâu, tẩy sạch gàu hiệu quả.
  • Sau đó bạn gội sạch bằng nước mát.
  • Thực hiện 2-3 lần/tuần, gàu sẽ biến mất. Bạn sẽ không còn cảm giác ngứa ngáy, tạm biệt hoàn toàn với tình trạng gàu rơi lấm tấm trên vai áo.

Cách trị gàu hiệu quả tại nhà bằng muối ăn

 

Cách trị gàu hiệu quả tại nhà bằng muối ăn
Cách trị gàu hiệu quả tại nhà bằng muối ăn. Ảnh internet

Tính kháng khuẩn, trị viêm và mài mòn của muối ăn có công dụng rất hiệu quả trong việc “đánh bật” các mảng gàu. Do đó, trước khi gội đầu, bạn hãy lấy muối ăn rắc lên da đầu và massage nhẹ nhàng để làm tróc các mảng gàu. Sau đó, mới dùng nước mát gội sạch.

Lưu ý: Bạn nên massage nhẹ nhàng, để hạn chế việc các hạt muối to làm xước da đầu. Chỉ sau vài lần áp dụng cách này sẽ giải quyết được tình trạng da đầu khô, loại bỏ gàu hiệu quả.

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