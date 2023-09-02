Điểm danh những khung giờ vàng nên uống ngay 1 ngụm nước ấm, tốt gấp trăm lần nhân sâm thuốc bổ, dại gì bỏ qua!

Sống khỏe 02/09/2023 16:40

Cơ thể con người luôn cần được bổ sung nước mỗi ngày, nhưng không phải ai cũng biết "8 thời điểm vàng" để uống nước trong ngày.

Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể người, không chỉ cung cấp nguồn khoáng chất mà nước còn giúp vận chuyển chất dinh dưỡng, oxy cần thiết cho các tế bào, hỗ trợ các hoạt động sống. Uống 2 lít nước mỗi ngày sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, điều hòa thân nhiệt và rất nhiều lợi ích khác. Ai cũng biết nước rất tốt cho cơ thể, cơ thể con người luôn cần được bổ sung nước mỗi ngày nhưng không phải ai cũng biết "8 thời điểm vàng" để uống nước trong ngày.

Điểm danh những khung giờ vàng nên uống ngay 1 ngụm nước ấm, tốt gấp trăm lần nhân sâm thuốc bổ, dại gì bỏ qua! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

7h: Uống ly đầu tiên để làm ẩm cơ thể, sau đó 30 phút nên ăn sáng

9h: Uống ly thứ hai, bắt đầu ngày làm việc. Khoảng 1 giờ sau khi ăn sáng

11h30: Uống nước 30 phút trước khi ăn trưa

13h30: Uống ly nước một giờ sau khi ăn trưa để các chất dinh dưỡng từ thực phẩm được hấp thụ tốt hơn

15h: Uống một tách trà để thư thái (dung tích tương đương 1 ly nước)

17h: Cốc nước này sẽ giúp bạn tránh ăn nhiều vào buổi tối

20h: Uống một ly nước sau ăn tối 1 giờ và trước khi tắm

22h: Ly nước cuối cùng của ngày, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào trong khi ngủ

Điểm danh những khung giờ vàng nên uống ngay 1 ngụm nước ấm, tốt gấp trăm lần nhân sâm thuốc bổ, dại gì bỏ qua! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc uống đủ nước mỗi ngày

Cải thiện sự tập trung

Một nghiên cứu ở London cho thấy có mối liên hệ giữa các sinh viên mang nước đến phòng thi có điểm số tốt hơn. Nước cũng đã được tìm thấy có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, với tình trạng mất nước khiến người ta trở nên gắt gỏng hơn, chán nản và mất phương hướng.

Giúp bạn tập luyện tốt hơn

Nước hình thành tới 75% các mô cơ bắp của chúng ta. Điều này có nghĩa là không uống đủ nước có thể gây loạn cân bằng điện giải, dẫn đến mỏi cơ. Đại học Y khoa Thể thao Hoa Kỳ khuyên bạn nên uống 0,5 lít nước tối đa 2 giờ trước khi bạn bắt đầu tập thể dục. Và luôn luôn bổ sung nước cho cơ thể do đổ mồ hôi và mất nước trong khi tập thể dục có thể hình thành máu đông.

Giúp bạn giảm cân

Trong khi uống nước không trực tiếp giúp bạn giảm cân, đây là một sự thay thế lý tưởng giúp bạn tránh đồ uống có hàm lượng calo cao. Uống nước đều đặn giúp giảm cảm giác thèm ăn, do đó giúp bạn tránh nạp thêm nhiều năng lượng dư thừa trong cơ thể.

Giảm đau khớp

Uống đủ nước giúp giữ cho sụn được ngậm nước và được bôi trơn. Đây là nguyên tắc mà glucosamine hoạt động - nó giúp sụn hấp thụ nước, nghĩa là bạn cũng nên tăng lượng nước uống để giảm triệu chứng đau khớp.

Loại bỏ độc tố

Nước là phương tiện để vận chuyển các chất thải ra khỏi tế bào đến thận của bạn. Độc tố chính của cơ thể, urê nitơ máu là một hợp chất hòa tan trong nước được loại bỏ qua nước tiểu. Uống nước đúng cách, đủ lượng nước làm giảm căng thẳng cho thận và giúp nước tiểu của bạn ít đặc. Uống đủ nước là điều quan trọng hơn ở khu vực khí hậu ấm áp để ngăn ngừa sỏi thận.

Mối liên quan giữa ma túy và đột quỵ não, đặc biệt là xuất huyết não

Mối liên quan giữa ma túy và đột quỵ não, đặc biệt là xuất huyết não

Thường xuyên sử dụng chất gây nghiện là yếu tố góp phần làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và đột quỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   nước ấm uống nước ấm sống khỏe sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (22/9/2026), 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 4 phút trước
Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Chuyến đi chơi cùng con và lời đề nghị kỳ lạ từ một người phụ nữ không quen biết

Tâm sự 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Cuối ngày hôm nay (22/9/2026), 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Bị mẹ bắt chia tay bạn trai ngay ngày ra mắt, 1 tháng sau tôi mới ngộ ra lý do sau đó

Tâm sự Eva 49 phút trước
Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Vô tình kiểm tra danh sách chặn trên Zalo, cô gái bàng hoàng khi đọc lại những dòng tin cũ

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Lẻn vào phòng vợ cũ sau 2 năm ly thân, gã chồng "bật ngửa" khi nghe câu nói ngỏ ý

Tâm sự gia đình 1 giờ 49 phút trước
Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Mới đi làm về thấy vợ tắm lâu, tôi ngó qua khe cửa và phát hiện điểm bất thường

Tâm sự 2 giờ 19 phút trước
Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Cùng lúc đưa vợ và bồ đi đẻ, gã chồng tham lam "chết đứng" vì sự cố bất ngờ ở bệnh viện

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Phát hiện vật thể lạ trong túi áo chồng, sự thật đằng sau khiến tôi không cầm được nước mắt

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Đêm trước ngày ra tòa, người vợ xót xa nhìn chồng thức trắng dán lại kỷ vật bị xé nát

Tâm sự gia đình 3 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?