Điểm danh những khung giờ vàng nên uống ngay 1 ngụm nước ấm, tốt gấp trăm lần nhân sâm thuốc bổ, dại gì bỏ qua!

Nước chiếm khoảng 70% trọng lượng cơ thể người, không chỉ cung cấp nguồn khoáng chất mà nước còn giúp vận chuyển chất dinh dưỡng , oxy cần thiết cho các tế bào, hỗ trợ các hoạt động sống. Uống 2 lít nước mỗi ngày sẽ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, điều hòa thân nhiệt và rất nhiều lợi ích khác. Ai cũng biết nước rất tốt cho cơ thể, cơ thể con người luôn cần được bổ sung nước mỗi ngày nhưng không phải ai cũng biết "8 thời điểm vàng" để uống nước trong ngày.

9h: Uống ly thứ hai, bắt đầu ngày làm việc. Khoảng 1 giờ sau khi ăn sáng

7h: Uống ly đầu tiên để làm ẩm cơ thể, sau đó 30 phút nên ăn sáng

11h30: Uống nước 30 phút trước khi ăn trưa

13h30: Uống ly nước một giờ sau khi ăn trưa để các chất dinh dưỡng từ thực phẩm được hấp thụ tốt hơn

15h: Uống một tách trà để thư thái (dung tích tương đương 1 ly nước)

17h: Cốc nước này sẽ giúp bạn tránh ăn nhiều vào buổi tối

20h: Uống một ly nước sau ăn tối 1 giờ và trước khi tắm

22h: Ly nước cuối cùng của ngày, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào trong khi ngủ

Ảnh minh họa: Internet

Lợi ích của việc uống đủ nước mỗi ngày

Cải thiện sự tập trung

Một nghiên cứu ở London cho thấy có mối liên hệ giữa các sinh viên mang nước đến phòng thi có điểm số tốt hơn. Nước cũng đã được tìm thấy có ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng, với tình trạng mất nước khiến người ta trở nên gắt gỏng hơn, chán nản và mất phương hướng.

Giúp bạn tập luyện tốt hơn

Nước hình thành tới 75% các mô cơ bắp của chúng ta. Điều này có nghĩa là không uống đủ nước có thể gây loạn cân bằng điện giải, dẫn đến mỏi cơ. Đại học Y khoa Thể thao Hoa Kỳ khuyên bạn nên uống 0,5 lít nước tối đa 2 giờ trước khi bạn bắt đầu tập thể dục. Và luôn luôn bổ sung nước cho cơ thể do đổ mồ hôi và mất nước trong khi tập thể dục có thể hình thành máu đông.

Giúp bạn giảm cân

Trong khi uống nước không trực tiếp giúp bạn giảm cân, đây là một sự thay thế lý tưởng giúp bạn tránh đồ uống có hàm lượng calo cao. Uống nước đều đặn giúp giảm cảm giác thèm ăn, do đó giúp bạn tránh nạp thêm nhiều năng lượng dư thừa trong cơ thể.

Giảm đau khớp

Uống đủ nước giúp giữ cho sụn được ngậm nước và được bôi trơn. Đây là nguyên tắc mà glucosamine hoạt động - nó giúp sụn hấp thụ nước, nghĩa là bạn cũng nên tăng lượng nước uống để giảm triệu chứng đau khớp.

Loại bỏ độc tố

Nước là phương tiện để vận chuyển các chất thải ra khỏi tế bào đến thận của bạn. Độc tố chính của cơ thể, urê nitơ máu là một hợp chất hòa tan trong nước được loại bỏ qua nước tiểu. Uống nước đúng cách, đủ lượng nước làm giảm căng thẳng cho thận và giúp nước tiểu của bạn ít đặc. Uống đủ nước là điều quan trọng hơn ở khu vực khí hậu ấm áp để ngăn ngừa sỏi thận.