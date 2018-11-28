Hướng dẫn cách dùng nhuỵ hoa nghệ tây chữa mất ngủ dễ dàng

Sống khỏe 28/11/2018 16:33

Sẽ không quá khó để chữa chứng mất ngủ và có được giấc ngủ sâu và ngon nhờ dùng thảo dược tự nhiên lành tính đó là nhụy hoa nghệ tây. Cùng khám phá ngay cách dùng nhuỵ hoa nghệ tây chữa mất ngủ sau đây.

1. Nhụy hoa nghệ tây là gì?

Hoa nghệ tây là một loại gia vị khá đắt được trồng nhiều ở miền khí hậu địa trung hải
Hoa nghệ tây là một loại gia vị khá đắt được trồng nhiều ở miền khí hậu địa trung hải

Saffron – nhụy hoa nghệ tây có danh pháp khoa học là Crocus sativus. Đây là một loại thảo dược được phong là hoàng đế của các loại gia vị có xuất xứ từ Iran. Hoa nghệ tây là một loại gia vị khá đắt được trồng nhiều ở miền khí hậu địa trung hải. Chúng thích ứng tốt với khí hậu nóng và khô vào mùa hè.

Hoa nghệ tây được thu hoạch vào mùa thu khoảng từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 trong năm
Hoa nghệ tây được thu hoạch vào mùa thu khoảng từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 trong năm

Mỗi hoa nghệ tây thường có khoảng 10 đến 12 nhụy. Hoa sẽ được thu hoạch vào mùa thu khoảng từ cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 trong năm.

Công đoạn thu hái được thực hiện khá tỉ mỉ để tạo thành gia vị (Saffron) quý hiếm và đắt đỏ. Nhụy vàng của hoa nghệ tây được thu hoạch thủ công. Với 1kg nhụy cần khoảng 170.000 bông hoa (68kg) và trên 40 giờ làm. Tại Việt Nam, nhụy hoa nghệ tây loại thượng hạng có giá gần 700 triệu đồng/kg.

Công đoạn thu hái được thực hiện khá tỉ mỉ để tạo thành gia vị (Saffron) quý hiếm và đắt đỏ
Công đoạn thu hái được thực hiện khá tỉ mỉ để tạo thành gia vị (Saffron) quý hiếm và đắt đỏ

2. Vì sao nhụy hoa nghệ tây chữa chứng mất ngủ?

Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng và là thời gian để cơ thể tái tạo năng lượng, thải độc hiệu quả. Thế nhưng, trong thời buổi ngày nay, mất ngủ là căn bệnh khá phổ biến và gây rất nhiều phiền toái cho sức khỏe.

Mất ngủ là căn bệnh khá phổ biến và gây rất nhiều phiền toái cho sức khỏe

Mất ngủ là căn bệnh khá phổ biến và gây rất nhiều phiền toái cho sức khỏe

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến chứng mất ngủ, khó ngủ. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là do stress, căng thẳng thường xuyên, sinh hoạt kém điều độ thiếu  khiến người bệnh khó có thể đi vào giấc ngủ. Nếu như trước đây chứng mất ngủ thường gặp ở đối tượng người già do sức khỏe suy giảm thì ngày nay, đối tượng mắc bệnh còn là những người trẻ. Chứng mất ngủ, khó ngủ kéo theo nhiều ảnh hưởng xấu đến chất lượng cuộc sống.

Nhụy hoa nghệ tây chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng mất ngủ

Nhụy hoa nghệ tây chứa nhiều dưỡng chất có thể giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng mất ngủ

Sở dĩ hoa nghệ tây có thể giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng này bởi có chứa trên 150 hợp chất không bay hơi và tạo mùi và thành phần không bay hơi có khả năng hoạt tính cao.

Dùng nhụy hoa nghệ tây giúp mang đến giấc ngủ sâu, ngon giấc
Dùng nhụy hoa nghệ tây giúp mang đến giấc ngủ sâu, ngon giấc

Sự kết hợp của các hợp chất như flavonoids, tannins, anthocyanins, alkaloids và saponins trong nhụy hoa nghệ tây sẽ giúp mang đến giấc ngủ sâu, ngon giấc.

3. Nhụy hoa nghệ tây có tác dụng gì?

Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe. Một số công dụng của nhụy hoa nghệ tây có thể kể đến như: hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, chữa bệnh đầy hơi và trào ngược dạ dày, chữa bệnh đầy hơi, bệnh ho, hen suyễn, chững xơ cứng động mạch, giúp điều hòa kinh nguyệt, hỗ trợ chữa bệnh ung thư, viêm khớp và giúp hạ sốt hiệu quả.

Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe
Nhụy hoa nghệ tây có nhiều công dụng tốt đối với sức khỏe

Hiện nay, công dụng của nhụy hoa nghệ tây (Saffron) là đề tài được nhiều chị em trao đổi khá hào hứng. Theo đó nhụy hoa nghệ tây được xem là “thần dược” có nhiều công dụng tuyệt vời. Không những giúp chữa mất ngủ, trầm cảm mà còn có thể dùng đắp mặt nạ làm đẹp da, điều trị mụn, giảm vết thâm nám, giảm lão hóa, rụng tóc, điều hòa kinh nguyệt, còn dùng để pha chế nước uống hay chế biến món ăn.

Nhụy hoa nghệ tây được xem là “thần dược” giúp làm đẹp hiệu quả

Nhụy hoa nghệ tây được xem là “thần dược” giúp làm đẹp hiệu quả

Nếu mắc phải tình trạng mất ngủ, khó ngủ do bị bệnh lý trầm cảm thì có thể dùng Saffron để cải thiện hiệu quả. Kết quả 1 nghiên cứu năm 2006 cho thấy mỗi ngày dùng nhụy hoa nghệ tây 2 lần với khoảng 30miligramtrong khoảng 6 tuần có thể mang đến hiệu quả tương đương 2 loại thuốc điều trị trầm cảm là Prozac và Imipramine, không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.

Nếu mắc phải tình trạng mất ngủ, khó ngủ do bị bệnh lý trầm cảm thì có thể dùng Saffron để cải thiện hiệu quả
Nếu mắc phải tình trạng mất ngủ, khó ngủ do bị bệnh lý trầm cảm thì có thể dùng Saffron để cải thiện hiệu quả

4. Cách dùng nhuỵ hoa nghệ tây chữa mất ngủ hiệu quả

Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA Hoa Kỳ đã chứng nhận, nhụy hoa nghệ tây hoàn toàn lành tính và an toàn, không gây ra bất kỳ nguy hại nào. Có đa dạng cách sử dụng Saffron, có thể kể đến bao gồm:

  • Pha trà để dùng mỗi ngày
Dùng trà nhụy hoa nghệ tây mỗi ngày
Dùng trà nhụy hoa nghệ tây  mỗi ngày

Người Ấn Độ thường pha trà nhụy hoa nghệ tây vào mỗi buổi sáng. Chỉ cần dùng từ hai đến ba sợi nhụy hoa Nghệ tây pha trà dùng là đã có thể giúp tâm trạng sảng khoái cả ngày. Đây là cách giúp thúc đẩy cơ thể sản sinh thêm hormone Serotonin mang đến sự thoải mái, sảng khoái, tránh được bệnh trầm cảm.

Chỉ cần dùng từ hai đến ba sợi nhụy hoa Nghệ tây pha trà dùng là đã có thể giúp tâm trạng sảng khoái cả ngày
Chỉ cần dùng từ hai đến ba sợi nhụy hoa Nghệ tây pha trà dùng là đã có thể giúp tâm trạng sảng khoái cả ngày

Ngoài ra, trong loại trà này có chứa chất kháng viêm, có khả năng chống trầm cảm, cải thiện tâm trạng tốt hơn và mang lại giấc ngủ ngon sâu và mỗi tối.

Có thể dùng Saffron pha cùng  trà gừng, trà hoa cúc, trà xanh, trà hoa hồng, trà thảo mộc hoặc sữa ấm. Lưu ý nên chọn Saffron dạng bột để pha tan nhanh hơn Saffron dạng sợi. Pha với nước ấm khoảng 70-80 độ C để trà tan nhanh và có mùi thơm lan tỏa hơn. Nếu pha Saffron với nước lạnh thì cần chờ 15-20 phút.

Dùng trà trước khi đi ngủ 30-40 phút để có hiệu quả tốt nhất
Dùng trà trước khi đi ngủ 30-40 phút để có hiệu quả tốt nhất

Dùng trước khi đi ngủ 30-40 phút để có hiệu quả tốt nhất. Đây cũng là các sử dụng Saffron phổ biến nhất, và đem lại hiệu quả chữa mất ngủ cao nhất. Để tăng hương vị cho trà hơn, có thể pha cùng mật ong, đường phèn.

Pha Saffron cùng sữa ấm
Pha Saffron cùng sữa ấm
  • Dùng làm gia vị món ăn

Trong ẩm thực, dùng nhụy hoa nghệ tây giúp tạo nên hương vị và màu sắc đặc biệt cho các món ăn.

Nhụy hoa nghệ tây có hương thơm gợi mùi mật ong thoang thoảng
Nhụy hoa nghệ tây có hương thơm gợi mùi mật ong thoang thoảng 

 Nhụy hoa nghệ tây có hương thơm gợi mùi mật ong thoang thoảng và tạo cho thực phẩm một màu vàng cam rực rỡ.

Cơm nhụy hoa nghệ tây có màu sắc hấp dẫn
Cơm nhụy hoa nghệ tây có màu sắc hấp dẫn

Có thể dùng nhụy hoa nghệ tây để tạo ra hương vị và màu sắc đẹp mắt, hấp dẫn. Ngâm Saffron vào nước ấm hoặc dùng cối để nghiền nát và sử dụng phù hợp sau theo  tùy từng món ăn khác nhau.

Dùng nhụy hoa nghệ tây giúp tạo nên hương vị và màu sắc đặc biệt cho các món ăn
Dùng nhụy hoa nghệ tây giúp tạo nên hương vị và màu sắc đặc biệt cho các món ăn

Lưu ý:

  • Dùng Saffron với liều lượng một cách phù hợp để đảm bảo hiệu quả tốt nhất. Nên sử dụng thường xuyên và đều đặn với liều lượng 3gr/tháng (khoảng 50 sợi Saffron/ngày).
  • Cần tìm mua sản phẩmcó nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tại những địa điểm uy tín tránh dùng sản phẩm làm giả
  • Nhụy hoa thật khi cho vào nước sẽ cần đến 10 phút để ra màu đỏ cam, không lẫn màu trắng hay vàng và nước rất thơm. Sợi Saffron chỉ bị đứt đoạn chứ không tan khi cầm lên vò nhẹ.
Phân biệt nhụy hoa nghệ tây thật-giả
Phân biệt nhụy hoa nghệ tây thật-giả

Với chia sẻ vừa rồi, chắc hẳn bạn đọc đã có thể nắm được cụ thể thông tin về nhụy hoa nghệ tây và cách dùng nhuỵ hoa nghệ tây chữa mất ngủ. Đã có không ít khách hàng đã thoát khỏi chứng mất ngủ và có giấc ngủ ngon chỉ sau một thời gian ngắn dùng Saffron. Tuy rằng dùng Saffron là bí quyết để có một giấc ngủ ngon nhưng cần lưu ý giải tỏa sớm những áp lực, lo lắng, tránh thói quen làm việc căng thẳng, không điều độ, biết cân đối công việc và có chế độ dinh dưỡngluyện tập thể dục thể thao phù hợp. Hãy tập cho mình thói quen sống lành mạnh, khoa học,  tuyệt đối không nên thường xuyên thức khuya quá 11h đêm mỗi ngày để có cuộc sống chất lượng, thực sự sảng khoái mỗi ngày.

Tác dụng của nhụy hoa nghệ tây với đàn ông trong "chuyện ấy"

Tác dụng của nhụy hoa nghệ tây với đàn ông trong "chuyện ấy"

Không chỉ với phụ nữ mà nhụy hoa nghệ tây cũng có tác dụng rất tốt đối với đàn ông như: giúp chống ung thư, tăng cường sức khỏe cho não. Đặc biệt nhụy hoa nghệ tây còn giúp cải thiện đời sống tình dục, điều trị hội chứng suy giảm ham muốn ở nam giới rất hiệu quả.

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