Hơi thở có mùi hôi như thịt thối cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Khi thấy hơi thở có mùi hôi khó chịu do viêm amidan, không nên tự mua thuốc điều trị hay đợi bệnh tự khỏi mà cần đi tới các cơ sở y tế để xử lý bệnh tận gốc, tránh các nguy cơ biến chứng khiến tình trạng bệnh ngày càng nặng nề hơn.

Khi thấy hơi thở có mùi thối có thể là cơ thể đã nhiễm bệnh gì liên quan đến họng hoặc là một dấu hiệu cảnh báo bệnh xơ gan. Thông thường, hơi thở có mùi khó chịu như thịt thối xuất phát từ việc amidan bị viêm khiến cho vi khuẩn sau lưỡi tích tụ và biến đổi, là nguyên nhân khiến cho hơi thở nặng mùi.

Những nguyên nhân khác khiến hơi thở nặng mùi

Ngoài mùi thịt thối, khi hơi thở bỗng nhiên nặng mùi, rất cần phải cảnh giác vì mùi khó chịu có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Nếu những cơn đau dạ dày liên tiếp xảy ra thì đây cũng có thể là một trong những những nguyên nhân gây hơi thở có mùi “ khó chịu”. Bệnh trào ngược dạ dày, khiến lượng thức ăn có mùi khó ngửi trào lên cổ họng gây mùi cho hơi thở. Điều trị ngay bệnh dạ dày sẽ giúp đẩy lùi những cơn ợ chua, ợ nóng và xua tan mùi hôi trong hơi thở.

Hơi thở nặng mùi cũng có thể xuất phát từ một chiếc răng bị sâu, hay viêm loét ở miệng. Nếu do viêm loét lâu ngày không lành trong miệng, cần bổ sung thêm vitamin C. Nếu tình trạng răng bị sâu gây đau nhức, cần phải tới gặp nha sĩ để được điều trị và bảo vệ sức khỏe răng miệng.

Sâu răng, bệnh dạ dày hay bệnh về phổi cũng là nguyên nhân khiến hơi thở có mùi khó chịu

Ngoài ra, bệnh về phổi, khí quản khiến chất nhầy bị tích tụ cũng là nguyên nhân của các yếu tố gây mùi trong miệng. Nếu bị đờm đặc kéo dài, ho lâu ngày không khỏi cần chụp chiếu phổi ngay vì đây có thể là dấu hiệm của viêm phổi, viêm đường khí quản mãn tính hay thậm chí có thể là dấu hiệu ban đầu của ung thư phổi. Cần đi khám ngay để xử lý tình trạng ho, đờm dai dẳng và giúp lấy lại hơi thở thơm tho tự tin.

Cách chữa hơi thở nặng mùi

Trong quá trình điều trị viêm amidan chưa khỏi triệt để, hơi thở có mùi khó chịu sẽ ảnh hưởng đến giao tiếp và công việc. Bởi vậy, cần chú ý giữ cho hơi thở của mình luôn sạch sẽ và thơm mát bằng cách thường xuyên uống nước để miệng không bị mùi hôi tích tụ. Đồng thời, việc súc miệng đều đặn 3-4 lần mỗi ngày với nước muối sinh lý pha loãng cũng giúp diệt khuẩn gây mùi hôi cho miệng.

Vệ sinh răng miệng đúng cách giúp cải thiện tình trạng hôi miệng

Nếu không phải do viêm amidan, vẫn cần phải tìm được một nguyên nhân xem vấn đề của mình khiến cho hơi thở có mùi hôi là gì. Nếu nguyên nhân do quá trình vệ sinh răng miệng không đúng cách thì cần điều chỉnh lại, thay bàn chải và sử dụng dụng cụ vệ sinh lưỡi thường xuyên để theo dõi sự thay đổi.

Sau khi ăn nhẹ nên súc miệng bằng nước lọc hoặc nước súc miệng để mảng bám thực phẩm không tích tụ vào các kẽ răng gây mùi khó chịu. Bỏ túi một chai xịt thơm miệng và một vài phong kẹo cao su để phòng trường hợp khẩn cấp cần lấy lại hơi thở thơm mát tức thì.