Hồi hộp, đánh trống ngực liên tục: Dấu hiệu của nhịp tim nhanh, gây nhiều biến chứng nguy hiểm

Sống khỏe 17/05/2021 11:36

Việc bỏ qua các chỉ số về nhịp tim có thể làm gia tăng nguy cơ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm ở người bệnh tăng huyết áp và bệnh mạch vành.

Theo thông tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, tăng huyết áp và bệnh mạch vành là 2 nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với bệnh lý tim mạch. Trong đó, nhịp tim nhanh góp phần làm tăng nguy cơ xảy ra các biến cố nguy hiểm cho người bệnh. Tuy nhiên, người bệnh thường bỏ qua việc để ý nhịp tim khi đi thăm khám mà chỉ chú trọng vào chỉ số huyết áp. Điều này vô tình làm cho nhiều người bệnh bỏ qua những dấu hiệu để nhận biết sớm những bất thường về nhịp tim.

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BSCKI. Lương Cao Sơn – Phó Trưởng khoa Nội tim mạch, Trưởng Đơn vị Nhịp tim học BV ĐHYD TP.HCM khám cho người bệnh - Ảnh: BV ĐHYD TP.HCM 

Điển hình, người bệnh Trần Minh T. (43 tuổi, ngụ tại TP.HCM) đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD TP.HCM) trong tình trạng đánh trống ngực liên tục, khó thở, nhịp tim nhanh. Anh T. có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường đã hơn 4 năm nay. Ba tháng gần đây, anh uống thuốc không đều và bỏ tái khám, thường xuyên cảm thấy tức ngực, mệt mỏi. Sau khi thăm khám, thực hiện đo điện tâm đồ, các bác sĩ đánh giá, việc ngưng sử dụng thuốc khiến anh T. không được kiểm soát tốt nhịp tim, tim co bóp và hoạt động quá mức. Nếu tình trạng này kéo dài, anh T. có nguy cơ dẫn đến tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim, thậm chí có thể bị suy tim, nhồi máu cơ tim.

Nhịp tim nhanh nguy hiểm như thế nào?

Nhịp tim bình thường ở người trưởng thành dao động từ 60 - 100 lần/phút, nhịp tim nhanh khi trên 100 lần/phút và nhịp tim chậm nếu dưới 60 lần/phút.

Đối với người bệnh mắc bệnh huyết áp, nhịp tim nhanh có nhiều ảnh hưởng. Khi người bệnh bị tăng huyết áp thì tim phải làm việc nhiều hơn, nhịp tim nhanh khiến tim lại càng phải làm việc nhiều hơn nữa. Từ đó có thể dẫn tới các biến chứng như suy tim và có thể dẫn tới tử vong.

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Nhịp tim nhanh khiến tim càng phải làm việc nhiều hơn nữa. Từ đó có thể dẫn tới các biến chứng như suy tim và có thể dẫn tới tử vong - Ảnh: Internet

Còn đối với những người mắc bệnh mạch vành, bệnh lý này gây ra do tình trạng cung cấp máu cho cơ tim không đầy đủ vì hẹp, tắc các nhánh mạch máu nuôi tim khiến cho cơ tim hoạt động yếu hơn, dễ gây triệu chứng đau ngực, ảnh hưởng đến khả năng vận động gắng sức. Về lâu dài, tim sẽ trở nên suy yếu dần, dẫn đến tình trạng suy tim và rối loạn nhịp tim.

Làm thế nào để kiểm soát nhịp tim ở mức ổn định?

Đầu tiên, người bệnh cần tuân thủ việc sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, không được tự ý bỏ thuốc để có thể duy trì nhịp tim ở mức an toàn.

BSCKI. Lương Cao Sơn khuyến cáo, người bệnh có sẵn bệnh lý về huyết áp và bệnh mạch vành, cần chú ý đến các triệu chứng của nhịp tim nhanh như hồi hộp, đánh trống ngực… Nếu có các triệu chứng trên nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ.

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Người bệnh nên có lối sống lành mạnh, ăn uống phù hợp, tránh các thức ăn nhanh, cà phê, rượu bia, thuốc lá… - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, người bệnh nên có lối sống lành mạnh, ăn uống phù hợp, tránh các thức ăn nhanh, cà phê, rượu bia, thuốc lá… và duy trì các bài tập tăng cường thể lực phù hợp để góp phần kiểm soát nhịp tim, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

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