3 căn bệnh đeo bám day dẳng, người bệnh toàn làm bạn với 'nhức và đau’ khi đi xe máy đường dài

Sống khỏe 06/05/2021 06:13

Trong thời kỳ dịch bệnh đang ngày một nguy hiểm, việc sử dụng các phương tiện công cộng hay xe khách bị hạn chế, nhiều người lựa chọn di chuyển bằng xe máy . Tuy nhiên, việc ngồi xe máy đường xa thường đi kèm với những nguy cơ về sức khỏe như đau lưng, ê ẩm người...

Việc di chuyển bằng xe máy đường dài thường được nhiều người lựa chọn, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê "xê dịch", vì tính linh hoạt của nó. Tuy nhiên, bên cạnh sự tiện dụng và nhanh chóng thì việc ngồi xe máy trên một quãng đường dài sẽ khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi và ảnh hưởng một phần không nhỏ đến sức khỏe.

Lái xe liên tục đường dài dễ mắc bệnh cột sống

Khi ngồi lái xe ở một tư thế trong nhiều giờ liền sẽ gây áp lực lớn cho lưng. Hơn nữa, trong quá trình di chuyển có thể chịu sự dằn xóc của các tuyến đường giao thông có nhiều ổ gà, ổ voi khiến cột sống phải gánh thêm một lực tác động lớn. Cả hai yếu tố tác động cộng hưởng khiến sụn và xương dưới sụn ở cột sống lưng nhanh chóng bị mòn gây thoái hóa cột sống lưng hoặc các đốt sống lưng chèn ép mạnh lên đĩa đệm gây thoát vị đĩa đệm.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường ĐH Y dược TP.HCM, cho biết: "Việc ngồi liên tục trên xe máy và đầu óc phải luôn tập trung để điều khiển phương tiện dẫn đến đau mỏi các khớp, cơ thể mệt mỏi căng thẳng".

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Khi ngồi lái xe ở một tư thế trong nhiều giờ liền sẽ gây áp lực lớn cho lưng, gây đau mỏi và nhức lưng - Ảnh minh họa: Internet

Đau mỏi vai gáy do thường xuyên đi xe máy đường dài

Trong quá trình lái xe, đôi tay gần như là bộ phận duy nhất hoạt động, ngược lại phần cổ rất hạn chế cử động, nên lưu lượng máu nuôi dưỡng vùng cột sống cổ cũng sẽ ít đi. Điều này lâu ngày làm cho sụn và xương dưới sụn vị trí này nhanh chóng bị thoái hóa gây đau nhức.

Ban đầu, người lái xe chỉ cảm thấy đau, mỏi vùng cổ, vai gáy nhưng lâu ngày có thể lan sang cả hai bả vai, kèm theo đó là hiện tượng tê vai hoạc truyền xuống một hoặc hai cánh tay gây nhức mỏi, tê tay.

Dễ bị say nắng khi di chuyển bằng xe máy

Các "phượt thủ" có thể lo lắng chiếc xe của mình hao mòn trong một chuyến đi dài ,nhưng sức khỏe của bạn mới thật sự cần chú trọng khi bạn liên tục di chuyển dưới thời tiết nóng như đổ lửa vào những ngày cao điểm này.

Di chuyển dưới thời tiết nắng oi bức khiến cơ thể dễ mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, đau đầu, hoa mắt do mất nước. Nếu tình hình nặng hơn, có thể dẫn đến đột quỵ gây nguy hiểm đến tính mạng.

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Di chuyển dưới thời tiết nắng oi bức khiến cơ thể dễ mệt mỏi, đổ mồ hôi nhiều, đau đầu, hoa mắt do mất nước - Ảnh minh họa: Internet

Cách phòng tránh và xử lý những vấn đề sức khỏe khi đi đường xa bằng xe máy

- Sử dụng nón bảo hiểm và đồ bảo hộ đúng cách: Việc lựa chọn trang phục bảo hộ khi đi đường xa giúp người lái xe tránh được phần nào tác hại mà ánh nắng và thời tiết nóng bức gây ra.

- Mang theo nước lọc: Luôn mang theo nước sạch để uống ngay khi cơ thể có các biểu hiện mệt mỏi và đổ mồ hôi nhiều, để bù lại lượng nước đã mất.

- Chọn tư thế ngồi đúng và thoải mái: Chỉnh tư thế ngồi hợp lý nhất với việc điều chỉnh phần hông và lưng. Tránh bị vẹo lưng hay chùng xuống dễ nhức mỏi do máu tụ.

- Nghỉ ngơi đầy đủ trước khi di chuyển xa: Nếu phải di chuyển đường xa bằng xe máy, trước ngày xuất hành, bạn cần nghỉ ngơi nhiều hơn để chuẩn bị cho chuyến đi dài, giúp cơ thể không quá mệt mỏi, kiệt sức.

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Việc lựa chọn trang phục bảo hộ khi đi đường xa giúp người lái xe tránh được phần nào tác hại mà ánh nắng và thời tiết nóng bức gây ra - Ảnh minh họa: Internet
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Để giảm đau lưng, mệt mỏi khi đi tàu, xe đường dài, chúng ta có thể chườm ấm để giãn cơ, tăng cường lưu thông máu - Ảnh minh họa: Internet

- Chườm ấm, xoa bóp các bộ phận bị đau nhức: Để giảm đau lưng, mệt mỏi khi đi tàu, xe đường dài, chúng ta có thể chườm ấm để giãn cơ, tăng cường lưu thông máu, mang lại cảm giác thư giãn. Kèm theo là xoa bóp các vùng cơ thể bị đau, giúp lưu thông máu và giảm sự căng cứng.

- Nếu các vấn đề về sức khỏe có chiều hướng xấu khi đang tham gia giao thông, cần dừng xe và tìm đến bác sĩ chuyên khoa để được điều trị kịp thời, tránh xảy ra sự cố không mong muốn.

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Từ khóa:   đau mỏi vai gáy bệnh cột sống bị say nắng

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