Hãy ngừng việc bỏ trứng ở cánh cửa tủ lạnh ngay khi đọc được bài viết này

Trứng là một trong những thực phẩm quen thuộc và bổ dưỡng được nhiều chị em chế biến trong bữa ăn của cả gia đình. Hầu như mọi nhà đều bảo quản trứng ở ngay cánh cửa tủ lạnh, thế nhưng đây lại là thói quen sai lầm, theo Healthy Food Team.

Mặc dù thiết kế của hầu hết mọi tủ lạnh đều luôn làm sẵn giá lưu trữ trứng, thế nhưng không nên bảo quản trứng tại cánh cửa tủ lạnh vì vị trí này ở tủ lạnh rất dễ phát sinht? vi khuẩn Salmonella - loại vi khuẩn này dễ gây ngộ độc, rối loạn chức năng đường ruột, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Bảo vệ thực phẩm của Mỹ.

Bên cạnh đó, cánh cửa tủ lạnh thường xuyên được mở ra khiến nhiệt độ không được duy trì ở mức ổn định khiến trứng nhanh hỏng. Tốt nhất, bạn nên mua trứng tươi và bảo quản ở nhiệt độ phòng.

Làm cách nào để bảo quản trứng trong tủ lạnh an toàn?

Nếu bạn ở trong không gian có nhiệt độ khá cao và muốn bảo quản trứng trong tủ lạnh, hãy rửa sạch trứng, cho chúng vào hộp giấy rồi mới cất ngay ngắn vào ngăn mát tủ lạnh.

Lưu ý, một khi đã cất trứng trong tủ lạnh thì bạn không nên mang ra bên ngoài nữa. Khi mang ra ngoài nhiệt độ cao, những hạt nước bên ngoài vỏ trứng sẽ thấm vào khiến trứng mau hỏng, mất khả năng chống vi khuẩn.

Và lưu ý cần lau khô trứng trước khi cất vào hộp giấy, tránh nước ướt dẫn vi khuẩn từ bên ngoài vào trong gây bệnh cho cả gia đình khi ăn.

Mẹo nhỏ giúp bảo quản trứng lâu hơn

- Không để trứng gà, vịt cùng với hành tây và gừng, hai thực phẩm này sẽ khiến trứng mau hỏng hơn.

- Bạn có thể thoa nhẹ lên trứng một lớp dầu thực vật. Đối với cách này, bạn có thể để trứng ở nhiệt độ 28-32 độ C trong vòng 36 ngày.

- Nếu bảo quản trứng trong tủ lạnh, chỉ dùng trứng tối đa 3-4 tuần. Khi lấy trứng ra khỏi tủ lạnh thì chế biến ngay để tránh vi khuẩn sinh sôi.

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