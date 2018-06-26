Hàng loạt tác hại đối với sức khỏe chỉ vì mặc quần áo ướt mồ hôi quá lâu vào mùa hè

Kích ứng da, viêm nhiễm vùng kín, nổi mụn ở lưng và mông... đều là những tác hại mà thói quen mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi quá lâu gây ra.

Mùa hè là thời điểm chúng ta dễ mắc bệnh vì nhiệt độ cao và một vài thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe như: tắm nhiều, ăn uống thực phẩm quá lạnh, ngồi trong phòng điều hòa lâu... Mặc quần áo ướt mồ hôi quá lâu có thể dẫn nhiều tác hại đối với sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet Đặc biệt, mặc quần áo ướt mồ hôi quá lâu là một trong những thói quen xấu mà nhiều người hay mắc phải. Dưới đây là một số tác hại không ngờ của việc này.

Những tác hại của việc mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi quá lâu Cơ thể bốc mùi Mùi hôi cơ thể là một trong những hệ quả thường gặp nhất của việc mặc quần áo ướt mồ hôi quá lâu trong mùa hè. Theo các chuyên gia, mồ hôi của chúng ta không có mùi nhưng khi tiếp xúc với những vi khuẩn trong không khí, chúng sẽ bốc mùi. Mùi cơ thể khiến bạn mất tự tin và ngại giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet Mồ hôi tiết ra nhiều và lưu lại quá lâu trên quần áo sẽ khiến bạn rơi vào tình trạng "hôi như cú" ảnh hưởng trực tiếp đến việc giao tiếp.

Nổi mụn ở mông, lưng Mụn nổi tràn lan ở lưng và mông khiến các chị em ngại diện những trang phục gợi cảm - Ảnh minh họa: Internet Thường xuyên mặc quần áo ướt, nhất là những chị em có sở thích mặc đồ tập bó sát để khoe đường cong cơ thể, rất dễ khiến bạn bị nổi mụn ở lưng và mông. Nguyên nhân vì môi trường bí bách do trang phục tập tạo ra (lưng, mông) cùng với mồ hôi tiết ra nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây mụn phát triển. Chính vì thế, mỗi khi tập luyện xong, bạn hãy tắm rửa sạch và thay trang phục khác thoáng mát hơn để hạn chế tình trạng nổi mụn tràn lan. Kích ứng da Quá nhiều mồ hôi trên cơ thể sẽ gây kích ứng da như phát ban, ngứa ngáy dữ dội. Đặc biệt, những vùng da tiếp xúc với quần áo ướt nếu có vết xước sẽ rất dễ bị nhiễm trùng, sưng tấy thậm chí lở loét, khó lành. Viêm nhiễm vùng kín Nếu không muốn mắc các bệnh viêm nhiễm vùng kín, chị em cần tránh mặc quần áo đẫm mồ hôi trong thời gian quá lâu. Bởi vì mồ hôi sẽ mang theo bụi bẩn và vi khuẩn ngấm vào quần lót, từ đó dễ dàng xâm nhập vào "cô bé". Vùng kín bị viêm nhiễm thường có những triệu chứng như ngứa ngáy dữ dội, sưng tấy, có mùi hôi thậm chí xuất hiện mủ... Trong trường hợp này, chị em nên nhanh chóng đến bệnh viện chuyên khoa để được thăm khám và điều trị đúng cách. Viêm nhiễm vùng kín là một trong những tác hại của việc mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi trong thời gian dài - Ảnh minh họa: Internet Giữ cơ thể sạch sẽ và tránh mặc quần áo ướt đẫm mồ hôi trong thời gian dài không chỉ giúp bạn cảm thấy thoải mái mà còn hạn chế được những tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe nói trên.

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