Thường xuyên đổ mồ hôi nhiều, hãy đi khám ngay vì đây là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm

Sống khỏe 15/04/2018 11:12

Đổ mồ hôi là cách hạ nhiệt của cơ thể khi nắng nóng hoặc sau khi vận động. Tuy nhiên, nếu mồ hôi ra nhiều một cách bất thường, đây có thể là dấu hiệu cảnh báo cơ thể bạn đang mắc bệnh.

Theo các chuyên gia, đổ mồ hôi là phản ứng khi cơ thể cảm thấy nóng do nhiệt độ môi trường tăng hay sau khi vận động mạnh. Mặc dù là hiện tượng bình thường nhưng nếu bạn đổ mồ hôi nhiều quá mức và thường xuyên, cần phải chú ý vì có thể đây là dấu hiệu cảnh báo bệnh.

Thường xuyên đổ mồ hôi nhiều, hãy đi khám ngay vì đây là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm - Ảnh 1
Đổ nhiều mồ hôi là một trong những dấu hiệu cảnh báo cơ thể đang mắc bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Đổ mồ hôi nhiều: Dấu hiệu của một số căn bệnh cần chú ý

Tuyến giáp gặp vấn đề

Đổ mồ hôi liên tục có thể là dấu hiệu của chứng cường tuyến giáp hay tuyến giáp hoạt động quá mức. Bình thường, tuyến giáp sản sinh ra một loại hormone kiểm soát tốc độ cơ thể sử dụng năng lượng dự trữ. Khi quá nhiều hormone tuyến giáp được sản sinh ra, cơ thể sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn đặc biệt là ở vùng lưng, đầu và mặt.

Ngoài ra, người bệnh còn có những triệu chứng kèm theo như: run tay, mất ngủ, hay hồi hộp và lo âu, tim đập nhanh, thèm ăn nhưng lại sụt cân bất thường.

Đường huyết thấp

Khi lượng đường trong máu xuống thấp dưới mức cho phép, cơ thể sẽ giải phóng adrenaline, một loại hormone gây co mạch và tăng nhịp tim.

Thường xuyên đổ mồ hôi nhiều, hãy đi khám ngay vì đây là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm - Ảnh 2
Đổ mồ hôi nhiều bất thường là một trong những dấu hiệu của đường huyết thấp - Ảnh minh họa: Internet

Điều này khiến cơ thể bạn sẽ ra mồ hôi liên tục, ngoài ra còn kèm theo các triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, tim đập nhanh... thậm chí có thể bị ngất và hôn mê.

Bệnh lao

Nếu bạn thường xuyên đổ mồ hôi nhiều vào ban đêm và kèm theo là những triệu chứng như sốt, ho dai dẳng, ớn lạnh, chán ăn... cần đến ngay bệnh viện để thăm khám vì có thể là dấu hiệu của bệnh lao.

Hội chứng tăng tiết mồ hôi

Thường xuyên đổ mồ hôi nhiều, hãy đi khám ngay vì đây là dấu hiệu của bệnh nguy hiểm - Ảnh 3
Đổ mồ hôi nhiều khiến cơ thể luôn trong tình trạng ướt át vô cùng khó chịu - Ảnh minh họa: Internet

Dù nhiệt độ môi trường xung quanh mát mẻ và không có sự vận động nào nhưng mồ hôi của bạn vẫn chảy ướt áo. Đặc biệt khi cơ thể bị căng thẳng, có cảm xúc thái quá thì lượng mồ hôi tiết ra càng nhiều, có thể bạn đã mắc phải chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật – tăng tiết mồ hôi.

Bệnh tim

Đổ mồ hôi như tắm và cảm thấy chóng mặt, muốn ngất xỉu có thể là dấu hiệu cảnh báo của một cơn đau tim. Ngoài ra, người bệnh còn thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu khác như quặn thắt, đau ngực.

Ung thư

Bạn thường xuyên đổ nhiều mồ hôi, đặc biệt vào ban đêm là một trong những triệu chứng sớm của một vài bệnh ung thư cần phải hết sức chú ý.

Nếu cơ thể ra nhiều mồ hôi bất thường và kèm theo những triệu chứng chảy máu mũi, đau nhức toàn thân, hoa mắt, chán ăn, sụt cân nhanh chóng... bạn nên đến bệnh viện kiểm tra.

Đổ mồ hôi nhiều một cách bất thường là dấu hiệu của nhiều căn bệnh nguy hiểm, chính vì thế bạn không nên chủ quan. Khi thấy có những dấu hiệu bất thường ở trên, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được thăm khám và có hướng điều trị phù hợp.

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