Theo Sohu, chị Vương có một gia đình hạnh phúc, hai đứa con ngoan ngoãn học giỏi. Công việc của hai vợ chồng cũng rất ổn định. Một thời gian trước, chị Vương luôn cảm thấy những cơn đau dạ dày lặp đi lặp lại, chị đến bệnh viện nội soi thì phát hiện bị ung thư dạ dày .

Chị Vương – 35 tuổi là người khá chú trọng việc lựa chọn thực phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình. Vậy nhưng chị Vương không thể ngờ rằng chỉ vì một thói quen của mình lại khiến cả hai vợ chồng mắc ung thư dạ dày.

Bác sĩ tìm hiểu chi tiết tình hình của chị Vương và đề nghị chồng chị cũng nên đi khám. Không ngờ rằng chồng chị cũng bị phát hiện ung thư dạ dày, hai vợ chồng chị Vương suy sụp ngay sau đó. Vì không biết nguyên nhân gây ra bệnh ung thư dạ dày nên chị Vương đã hỏi bác sĩ một cách chi tiết, chị sợ hai vợ chồng sẽ truyền bệnh cho con. Sau khi kiểm tra kỹ càng chị Vương biết rằng thói quen sinh hoạt hàng ngày có liên quan đến bệnh của mình.

Gia đình chị Vương rất chú trọng đến việc lựa chọn thực phẩm trong bữa ăn hàng ngày. Đặc biệt là đối với dầu ăn, để kiểm soát chặt chẽ lượng dầu sử dụng hàng ngày chị Vương đã mua một chai đựng dầu ăn nhỏ, sau đó, chị chiết dầu ăn từ chai lớn sang chai nhỏ này và để dùng dần. Vậy nhưng chị Vương lại không bao giờ cọ rửa chai dầu ăn nhỏ này khiến một lớp dầu bám chặt ở thành chai. Bác sĩ nhắc nhở rằng, nếu chiết dầu sang chai dầu nhỏ, hàng ngày chúng ta rửa bát, rửa nồi thì cũng phải rửa sạch chai dầu nhỏ này.

Chai đựng dầu không được vệ sinh thường xuyên chính là 'thủ phạm' khiến vợ chồng chị Vương mắc bệnh

Không chỉ riêng gia đình chị Vương, hiện nay nhiều gia đình cũng có thói quen giống chị Vương nhưng lại không cọ rửa chai chiết dầu ăn. Nếu như sử dụng chai chiết dầu làm bằng chất liệu nhựa, dầu ăn chúng ta sử dụng là chất hữu cơ, trong môi trường nhiệt độ cao cả hai dễ bị hòa lẫn với nhau và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Do đó chúng ta phải vệ sinh chai chiết dầu thường xuyên bằng cách cho baking soda hòa vào nước sau đó đổ vào chai đựng dầu ngâm qua đêm, đến ngày thứ 2 thì rửa lại thật sạch.

Để có được sức khỏe tốt nhất, ngoài việc cẩn trọng trong việc lựa chọn thực phẩm chúng ta còn phải đặc biệt chú ý đến những thói quen hàng ngày. Nếu sử dụng chai chiết dầu để kiểm soát lượng dầu ăn thì chúng ta phải vệ sinh dụng cụ này thường xuyên, nên sử dụng chai thủy tinh, không sử dụng chai nhựa và không đặt chai dầu ăn gần phía bếp.

Hiện nay áp lực từ cuộc sống và công việc khiến nhiều người ăn uống thất thường gây hại cho sức khỏe. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chúng ta dễ mắc các bệnh liên quan đến dạ dày. Vì vậy muốn bảo vệ sức khỏe dạ dày, trước hết chúng ta phải bỏ được những thói quen ăn uống và sinh hoạt không tốt cho sức khỏe.