Giảm đau, tiêu sưng hiệu quả với những mẹo chữa bong gân cổ chân đơn giản

Theo các chuyên gia thì nguyên nhân gây nên tình trạng bong gân chân thường khá là nhiều. Có yếu tố bên ngoài lẫn bên trong tác động. Nắm rõ nguyên nhân sẽ giúp bạn tìm ra phương pháp điều trị tốt hơn.

Khi chơi thể thao hay bị trượt đó có va chạm mạnh ở chân gây nên tình trạng sưng phù, đau đớn thì bạn nên nghĩ ngay đến những mẹo chữa bong gân cổ chân . Bởi đây chính là biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ bị trật khớp và bong gân. Dùng biện pháp này để xử lý ngay tại chỗ sẽ giúp giảm thiểu cơn đau, cho bạn cảm giác dễ chịu hơn.

Đầu tiên, ở một số người đang mắc phải bệnh xương khớp thì sẽ dễ dàng bị trật khớp dẫn đến bong gân. Các bệnh như loãng xương, xương thủy tinh, viêm khớp thì chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể bị bong gân. Ở những người cao tuổi cũng có nguy cơ mắc phải tình trạng bong gân này.

Ngoài ra, yếu tố thường gặp và khiến bạn bị bong gân chân, tay ở mọi độ tuổi đó là do vận động và va chạm mạnh. Việc vận động lặp đi lặp lại ở cường độ cao như bóng đá, điền kinh sẽ gây tổn thương ở dây chằng liên kết giữa các khớp xương là khiến bị bong gân, trật khớp. Hoặc trượt té, va chạm mạnh cũng là nguyên nhân chính gây nên tình trạng này.

Khi dây chằng bị kéo giãn quá mức hoặc bị đứt gãy thì lúc này các khớp xương trở nên lỏng lẻo, trật khỏi vị trí ban đầu của nó, và khi bị tác động thì vị trí khớp xương sẽ sưng phù, đau nhức khó chịu. Chính vì những lý do này, bạn cần tìm đến những cách chữa trị bong gân chân sao cho hiệu quả nhanh chóng nhất để loại bỏ cơn đau và vết sưng tím nhé.

Mẹo chữa trị bong gân cổ chân hiệu quả

Bong gân có nhiều mức độ, tùy nặng nhẹ khác nhau mà có cách điều trị thích hợp nhất. Các mẹo chữa trị bong gân này sẽ giúp bạn có thể tự điều trị tại nhà và hỗ trợ quá trình chữa bong gân diễn ra nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Hạn chế vận động chữa bong gân

Khi chân của bạn bị bong gân thì sẽ rất đau và nhiều trường hợp còn bị sưng phù lên. Nếu như cố tình vận động thì vết bong gân sẽ bị ảnh hưởng và còn thêm nặng hơn. Do vậy, bạn nên hạn chế tác động lên vết thương. Bằng cách băng bó, dùng nẹp cố định lại để đảm bảo rằng vị trí bị bong gân không gặp thêm tác động từ bên ngoài.

Trị bong gân bằng chườm đá lạnh

Chườm lạnh là biện pháp tại chỗ có thể cho tác động nhanh chóng và kịp thời đến với vùng da bị bong gân. Đây là cách làm tê liệt vị trí tổn thương, giúp giảm cảm giác đau và hạn chế bị sưng phù chân hiệu quả.

Nếu như bạn hay xem các chương trình thể thao, các vận động viên khi bị chấn thương người ta hay dùng bình xịt ethyl clorua xịt vào vết thương. Đây là bình xịt làm lạnh nhanh chóng nên giúp vận động viên giảm đau tức thì.

Do vậy, khi bị bong gân, mẹo chữa trị tốt nhất đó là chườm đá lạnh khoảng 15 phút. Cách này có thể sử dụng mỗi ngày cho đến khi tình trạng bong gân thuyên giảm hẳn.

Xoa bóp trị bong gân

Đây là biện pháp dân gian mà nhiều người từ xưa đã sử dụng để cải thiện tình trạng bị bong gân. Xoa bóp giúp nắn các khớp xương về đúng vị trí của nó. Tuy nhiên, cách này thường áp dụng với trường hợp nhẹ. Nếu nặng thì bạn cần đến thăm khám bác sĩ chứ không được tự ý xoa bóp vì như vậy sẽ có thể gây tác dụng ngược.

Cách chữa bong gân cổ chân bằng thuốc

Sử dụng thuốc là biện pháp tối ưu giúp nhanh chóng khôi phục lại tình trạng bong gân chân của bạn. Hiện nay có nhiều thuốc thoa và uống mà bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ.

Ngoài ra, đắp thuốc từ những loại thảo dược là biện pháp khá hữu hiệu mà nhiều người đã áp dụng và cho thấy hiệu quả cao. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn:

- Sử dụng lá náng kết hợp với lá bạc thau và đau xương giã nát rồi đắp lên vị trí bong gân. Dùng khăn quấn cố định lại và giữ khoảng 2 – 3 tiếng đồng hồ, sau đó gỡ ra và rửa lại với nước.

- Dùng tinh dầu tỏi và hạnh nhân thoa đều lên vết bong gân, giữ qua đêm là được.

Trên đây là một vài mẹo chữa trị bong gân chân hiệu quả và nhanh chóng. Bạn hãy thử áp dụng tại nhà để nhanh chóng phục hổi và thoải mái vận động nhé.