Điều đó nói rằng, với số lượng đáng báo động về các trường hợp mắc bệnh thủy đậu, điều quan trọng là phải luôn cảnh giác và thực hiện các biện pháp thích hợp để chống lại vi-rút.

Sự lây truyền bệnh đậu mùa khỉ có thể xảy ra thông qua tiếp xúc trực tiếp với tổn thương có chứa vi-rút hoặc tiếp xúc trực tiếp với chất dịch cơ thể có vi-rút trong đó. Điều đó nói rằng, điều quan trọng là tránh tiếp xúc gần gũi, trực tiếp với người bị nhiễm bệnh.

Monkeypox là một bệnh nhiễm trùng hiếm gặp do virus lây từ động vật sang người, thuộc cùng họ virus với virus variola, loại virus gây bệnh đậu mùa. Sốt, nhức đầu, đau cơ/lưng, sưng hạch bạch huyết, ớn lạnh, kiệt sức và một số vấn đề về hô hấp là những triệu chứng phổ biến của bệnh do vi-rút gây ra.

Dưới đây là một số cách lây lan và truyền bệnh thủy đậu từ người sang người.

Tiếp xúc gần gũi, trực tiếp giữa da với da có nghĩa là gì

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), bệnh thủy đậu có thể lây lan sang bất kỳ ai thông qua tiếp xúc gần gũi, cá nhân, thường là da kề da, bao gồm tiếp xúc trực tiếp với phát ban thủy đậu, vảy hoặc chất dịch cơ thể của người bị thủy đậu.

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Phải nói rằng, các hoạt động bao gồm tiếp xúc thân mật như quan hệ tình dục bằng miệng, hậu môn và âm đạo hoặc chạm vào bộ phận sinh dục, ôm, xoa bóp, hôn và tiếp xúc trực tiếp kéo dài cũng có thể làm tăng nguy cơ nhiễm vi-rút.

Nghiên cứu cho thấy virus thủy đậu có thể tồn tại trong tinh dịch hàng tuần sau khi hồi phục

Bệnh đậu khỉ có phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục không? Câu hỏi này hiện đang được rất nhiều người quan tâm.

Mặc dù các chuyên gia chưa có báo cáo kết luận nào về vấn đề này, nhưng một nghiên cứu gần đây của The Lancet đã phát hiện ra rằng vi rút thủy đậu có thể tồn tại trong tinh dịch hàng tuần sau khi hồi phục.

Francesca Colavita, nhà nghiên cứu từ Phòng thí nghiệm Virus học, Viện Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm 'Lazzaro Spallanzani' (IRCCS), Ý, đã đánh giá sự phát tán virus trong các mẫu tinh dịch được thu thập từ 5–19 ngày sau khi khởi phát triệu chứng ở bệnh nhân, cho biết: "Các phát hiện chứng minh rằng sự rụng DNA virus thủy đậu kéo dài có thể xảy ra trong tinh dịch của bệnh nhân bị nhiễm bệnh trong nhiều tuần sau khi các triệu chứng khởi phát."

Bệnh nhân được chẩn đoán tại Viện truyền nhiễm quốc gia Lazzaro Spallanzani của Ý và có tiền sử du lịch tới Áo trong hai tuần đầu tiên của tháng Năm. Người đàn ông tự nhận mình là người có quan hệ tình dục với nam giới và người bán dâm. Anh ta cũng tự báo cáo quan hệ tình dục không an toàn với một số bạn tình nam trong chuyến du lịch của mình.

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"Trường hợp được thảo luận ở đây chứng minh rằng việc lây truyền vi rút thủy đậu trong hoạt động tình dục có thể là một con đường khả thi và được công nhận, đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch bệnh năm 2022 hiện nay", chuyên gia Colavita cho biết thêm rằng "sự phân hủy DNA của vi rút kéo dài, ngay cả ở các bản sao vi rút thấp, có thể gợi ý về một ổ chứa bộ phận sinh dục có thể".

Tuy nhiên, "vì bệnh nhân là một người nhiễm HIV, đáp ứng miễn dịch vi-rút, chúng tôi không thể loại trừ hoàn toàn khả năng ảnh hưởng của rối loạn miễn dịch mãn tính liên quan đến HIV đối với vi-rút thủy đậu kéo dài trong tinh dịch," cô nói thêm.

Các cơ quan y tế đã khẳng định rằng vi-rút không phải là bệnh lây truyền qua đường tình dục và bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh khi tiếp xúc gần.

Dùng chung quần áo, khăn trải giường hoặc khăn tắm có thể làm tăng sự lây lan

CDC cũng cảnh báo không được chạm vào các loại vải và đồ vật mà người mắc bệnh thủy đậu đã sử dụng và chưa được khử trùng, chẳng hạn như khăn trải giường, khăn tắm, quần áo.

Người ta tin rằng một người mắc bệnh đậu khỉ có thể lây lan vi-rút cho người khác từ khi các triệu chứng bắt đầu cho đến khi phát ban lành hẳn và một lớp da mới hình thành. Bệnh thường kéo dài 2-4 tuần, tùy theo cơ thể sức khỏe.

Không gian kín có thể làm tăng khả năng lây lan vi-rút

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Theo CDC, những không gian kín, chẳng hạn như phòng sau, phòng xông hơi khô, câu lạc bộ tình dục hoặc các bữa tiệc tình dục riêng tư và công cộng, nơi diễn ra quan hệ tình dục thân mật, thường ẩn danh với nhiều đối tác, có thể có khả năng lây lan bệnh thủy đậu cao hơn.

Bệnh có thể lây lan qua dịch tiết đường hô hấp không?

Chủ yếu, bệnh lây lan qua tiếp xúc da kề da kéo dài với các tổn thương hoặc chất dịch cơ thể có chứa vi-rút. Tuy nhiên, theo CDC, tiếp xúc với dịch tiết đường hô hấp cũng có thể làm tăng khả năng mắc bệnh.

Phần "Những gì chúng ta vẫn chưa biết" của CDC có nội dung: "Mức độ thường xuyên mà vi-rút thủy đậu có thể lây lan từ dịch tiết đường hô hấp, hoặc tại thời điểm nào trong quá trình nhiễm bệnh, một người có các triệu chứng bệnh thủy đậu có thể có nhiều khả năng lây lan vi-rút thủy đậu qua dịch tiết đường hô hấp."

Mặc dù điều này không xác nhận rằng bệnh thủy đậu có thể lây lan qua dịch tiết đường hô hấp, nhưng cơ quan y tế không hoàn toàn bác bỏ lý thuyết này.

Các quan chức y tế cũng đã cảnh báo không nên tiếp xúc với những người có thể có các triệu chứng về đường hô hấp như ho, hắt hơi và đau họng liên quan đến bệnh thủy đậu.

Lưu ý các triệu chứng của bệnh thủy đậu

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Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia của Vương quốc Anh (NHS), nếu bạn bị nhiễm bệnh, có thể mất từ ​​5 đến 21 ngày để các triệu chứng đầu tiên xuất hiện.

Một số triệu chứng bao gồm:

- Nhiệt độ cao

- Đau đầu

- Đau cơ

- Đau lưng

- Viêm tuyến

- Rùng mình (ớn lạnh)

- Kiệt sức

Theo Times of India