Đừng dại ăn những thực phẩm này trước khi lên xe nếu không muốn nôn thốc nôn tháo

Sống khỏe 29/04/2018 11:26

Bạn mệt mỏi, nôn ói vì say xe khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng. Để giảm bớt tình trạng này, bạn cần tránh xa những thực phẩm không nên ăn trước khi lên xe dưới đây.

Tình trạng say xe luôn là nỗi ám ảnh của không ít người khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng đường dài. Người bị say tàu xe thường gặp triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, cồn cào trong bụng, toát mồ hôi…

Nguyên nhân gây ra tình trạng này không chỉ do vấn đề tâm lý hay rối loạn tiền đình mà còn là vì chế độ dinh dưỡng không hợp lý.

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Say xe, nôn ói khiến bạn mệt mỏi sau mỗi chuyến đi - Ảnh minh họa: Internet

Một số loại thực phẩm có thể khiến tình trạng say xe trở nên nghiêm trọng hơn, khiến bạn mệt mỏi, dễ buồn nôn và nôn ói. Để giảm bớt hiện tượng khó chịu này, bạn nên chú ý tới thực đơn bữa ăn trước khi lên xe.

Dưới đây là những thực phẩm bạn không nên ăn trước khi lên xe:

Những thực phẩm không nên ăn trước khi lên xe

Quả vải

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, vải là loại trái cây dễ khiến bạn rơi vào trạng thái như say rượu, nhất là khi di chuyển bằng tàu xe.

Hàm lượng đường cao trong vải sẽ tác dụng với một số enzyme có trong cơ thể và chuyển hóa thành một chất có mùi như men rượu, khiến bạn dễ buồn nôn và nôn ói. Chính vì vậy, bạn đừng nên ăn vải trước khi lên xe đi du lịch hay về quê nhé!

Đừng dại ăn những thực phẩm này trước khi lên xe nếu không muốn nôn thốc nôn tháo - Ảnh 2
Bạn không nên ăn vải trước khi lên xe - Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm dầu mỡ

Sử dụng các loại thức ăn chứa nhiều dầu mỡ trước khi lên xe sẽ khiến dạ dày khó tiêu hóa và gây ra tình trạng đầy bụng. Đây cũng chính là nguyên nhân gây ra cảm giác buồn nôn, khó chịu, dễ khiến bạn nôn ói.

Trong một vài trường hợp, bạn có thể gặp tình trạng chóng mặt và thiếu tỉnh táo nếu ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ.

Bên cạnh đó, bạn cũng không nên ăn quá no trước khi lên xe vì sau khi ăn, máu trong cơ thể sẽ tập trung hầu hết ở đường tiêu hóa, lượng máu cung cấp cho não và chân tay, hệ thần kinh sẽ bị giảm dẫn đến tình trạng say xe.

Đừng dại ăn những thực phẩm này trước khi lên xe nếu không muốn nôn thốc nôn tháo - Ảnh 3
Thực phẩm dầu mỡ dễ gây chướng bụng, buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có ga hoặc trà sữa

Nếu bạn dùng các loại thức uống có ga trước khi lên xe hoặc trong khi di chuyển có thể gặp tình trạng đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn và đau bụng.

Ngoài ra, trà sữa cũng là loại đồ uống bạn nên tránh sử dụng trước khi đi xe. Loại thức uống này chứa một lượng lớn chất béo, dễ gây cảm giác ngán, khi ợ lên sẽ làm khó chịu ở cổ họng, gây nôn nao.

Đừng dại ăn những thực phẩm này trước khi lên xe nếu không muốn nôn thốc nôn tháo - Ảnh 4
Nước có ga sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu ở cổ họng, gây nôn nao - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh những món ăn cần tránh sử dụng trước khi lên xe thì bạn có thể dùng một số loại thực phẩm ngăn ngừa tình trạng say xe như gừng, bánh mì, cam, quýt… Chúng đều có tác dụng ngăn chặn các phản ứng tiêu hóa, giảm cảm giác buồn nôn và nôn, giúp cải thiện hiệu quả các triệu chứng của say tàu xe.

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