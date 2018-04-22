Bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn những mẹo chống say tàu xe cực hiệu quả này cho mùa du lịch năm nay

Sống khỏe 22/04/2018 09:59

Bạn thường xuyên gặp tình trạng say xe và mệt mỏi sau mỗi chuyến đi. Hãy “bỏ túi” ngay những mẹo chống say tàu xe cực hiệu quả này, việc còn lại của bạn chỉ là xách ba lô lên và đi du lịch thôi!

Say tàu xe là tình trạng nhiều người gặp phải khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng, đăc biệt là khi đi đường dài. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có thể là do tâm lý người đi tàu xe, rối loạn tiền đình hoặc huyết áp thấp.

Người bị say tàu xe thường gặp triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, đau đầu, đau bụng trên, cồn cào trong bụng, toát mồ hôi… Tuy nhiên, chúng ta có thể loại bỏ những triệu chứng này chỉ với những mẹo cực đơn giản dưới đây:

Những mẹo chống say tàu xe đơn giản và hiệu quả

Sử dụng cam, quýt

Nhờ chứa nhiều tinh dầu nên cam và quýt có tác dụng an thần rất tốt. Những dưỡng chất có trong hai loại quả này còn giúp làm dịu hệ thống thần kinh, chống co thắt dạ dày nên có thể ngăn ngừa hiệu quả tình trạng buồn nôn và nôn khi đi xe.

Bạn có thể ăn nhẹ rồi chuẩn bị sẵn một ít cam, quýt mang theo dùng dần. Ngửi vỏ cam và quýt cũng là một cách để giảm say tàu xe và các triệu chứng của nó.

Bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn những mẹo chống say tàu xe cực hiệu quả này cho mùa du lịch năm nay - Ảnh 1
Cam và quýt chống say tàu xe rất hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước gừng ấm

Gừng có vị cay, tính âm, chống nôn ói hiệu quả nên thường được sử dụng để trị chứng say tàu xe, vừa an toàn lại không gây tác dụng phụ như một số loại thuốc khác.

Trước khi khởi hành khoảng 30 phút, bạn nên uống một tách trà gừng ấm để ngăn ngừa chứng say tàu xe khi di chuyển đường dài. Bạn có thể chuẩn bị sẵn một ít gừng tươi thái lát để ngửi hoặc ngậm trong miệng khi có cảm giác buồn nôn. Cách này sẽ giúp bạn cảm thấy tỉnh táo hơn.

Trong trường hợp bạn không dùng được gừng tươi thì có thể dùng mứt gừng hoặc kẹo gừng để ngậm, chúng có thể giúp giảm bớt chóng mặt và đau đầu.

Bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn những mẹo chống say tàu xe cực hiệu quả này cho mùa du lịch năm nay - Ảnh 2
Nước gừng ấm giúp giảm chóng mặt, buồn nôn - Ảnh minh họa: Internet

Dùng bánh mì

Nếu bạn thường xuyên say tàu xe thì nên mang theo một ít bánh mì nóng giòn khi di chuyển vì nó có hiệu quả tuyệt vời trong việc ngăn ngừa chứng buồn nôn. Bạn có thể ngửi mùi bánh mì hoặc ăn khi cảm thấy buồn nôn, lúc này tuyến tụy tiết ra trypsin kết hợp với axit amin trong bánh mì giúp làm dịu thần kinh, giảm say xe nhanh chóng.

Bạn sẽ ‘tiếc hùi hụi’ vì không biết sớm hơn những mẹo chống say tàu xe cực hiệu quả này cho mùa du lịch năm nay - Ảnh 3
Hãy mang theo một ít bánh mì khi di chuyển để tránh say tàu xe nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khác giúp chống say tàu xe

- Bạn nên ngủ đủ giấc trước chuyến đi, cơ thể thiếu ngủ có thể gây cảm giác mệt mỏi, lo lắng, dễ dẫn đến tình trạng say xe.

- Tránh để bụng rỗng hoặc ăn quá no trước khi lên xe.

- Nên ngồi phía ghế đầu xe, gần cửa sổ để ngăn ngừa tình trạng say xe.

- Trò chuyện với người xung quanh để vượt qua trở ngại tâm lý khi đi xe.

Trên đây là những mẹo chống sau tàu xe vừa đơn giản vừa hiệu quả, bạn có thể áp dụng ngay khi cần, đừng bỏ qua nhé!

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