Dù có ở dơ cũng tuyệt đối không nên tắm vào những thời điểm này

Sống khỏe 21/01/2018 18:04

Tắm giúp cơ thể sạch sẽ và tinh thần trở nên thoải mái hơn. Tuy nhiên, có vài thời điểm bạn không nên tắm vì có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe, thậm chí tử vong.

Tắm là hoạt động chúng ta thường làm hằng ngày với mục đích làm sạch cơ thể. Điều này có tác dụng rất tốt với sức khỏe khi thực hiện đúng cách và đúng thời điểm.

Dù có ở dơ cũng tuyệt đối không nên tắm vào những thời điểm này - Ảnh 1
Có những thời điểm bạn không nên tắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, có những thời điểm nguy hiểm bạn tuyệt đối không nên tắm để đảm bảo sức khỏe, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Những thời điểm nguy hiểm không nên tắm bạn cần ghi nhớ

Sau khi làm việc mệt mỏi, căng thẳng

Dù có ở dơ cũng tuyệt đối không nên tắm vào những thời điểm này - Ảnh 2
Tắm sau khi làm việc mệt mỏi, căng thẳng có thể khiến bạn bị choáng hoặc bất tỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Sau ngày làm việc mệt mỏi, ai cũng thích được tắm hoặc ngâm mình trong bồn nước ấm. Tuy nhiên, hành động này rất nguy hiểm.

Sau khi hoạt động thể chất hay trí tuệ, cơ thể cần thời gian để nghỉ ngơi. Tắm ngay lúc này có thể khiến máu lên não chậm gây choáng hoặc bất tỉnh.

Tắm ngay sau khi ăn

Tắm ngay sau khi ăn sẽ khiến cho dạ dày co bóp chậm lại, dịch tiêu hóa không tiết ra kịp để xử lý thức ăn tạo cảm giác khó chịu, đầy bụng.

Dù có ở dơ cũng tuyệt đối không nên tắm vào những thời điểm này - Ảnh 3
Tắm ngay sau khi ăn sẽ khiến bạn dễ mắc các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa - Ảnh minh họa - Internet

Ngoài ra, lúc này các mạch máu cũng nở to, khiến việc lưu thông máu bị cản trở, dẫn tới hiện tượng mệt mỏi hoặc choáng ngất.

Tắm khi đói

Các nhà nghiên cứu cho biết, tắm khi đang đói sẽ làm tiêu hao năng lượng nhanh chóng, hạ đường huyết, gây ra các tình trạng như: chóng mặt, hoa mắt, tim đập nhanh, tay run, thậm chí hạ huyết áp và gây đột quỵ.

Tắm đêm

Tuyệt đối không được tắm sau 23 giờ bởi nhiệt độ lúc này xuống thấp nhất trong ngày, cơ thể cũng trở nên mệt mỏi và yếu hơn.

Việc tắm đêm có thể làm thay đổi nhiệt độ và trạng thái của cơ thể nhanh chóng khiến các mạch máu co lại, ảnh hưởng lưu thông máu lên não, có thể gây tai biến, thậm chí đột quỵ.

Tắm sau khi uống rượu, bia

Rượu, bia hay các chất kích thích tương tự khi đi vào cơ thể sẽ làm tiêu tốn một lượng glucose lớn, đồng thời còn ức chế hoạt động của gan. Lúc này, nếu bạn tắm, các bộ phận trong cơ thể không được bổ sung đường huyết kịp thời, huyết quản bị co lại dẫn đến cảm lạnh.

Dù có ở dơ cũng tuyệt đối không nên tắm vào những thời điểm này - Ảnh 4
Tuyệt đối không được tắm sau khi uống nhiều rượu bia để bảo vệ tính mạng - Ảnh minh họa: Internet

Nghiêm trọng hơn, nếu sức đề kháng yếu hoặc đã sử dụng quá nhiều rượu bia, chất kích thích, việc tắm lúc này có thể gây vỡ mạch máu, nguy hiểm đến tính mạng.

Biết được những thời điểm không nên tắm trên, bạn có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như những người thân xung quanh một cách tốt hơn.

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