Các chuyên gia cho biết hoạt động tắm biển của bà bầu sẽ mang lại nhiều lợi ích đối với sức khỏe của mẹ và thai nhi.

Thời gian ba tháng giữa thai kỳ, mẹ bầu nên cùng gia đình lên kế hoạch cho các chuyến đi nghỉ dưỡng, đặc biệt là đến các vùng biển có khí hậu trong lành. Việc tắm biển giúp sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi được tăng cường, bổ sung một lớn lượng vitamin D và còn nhiều hơn thế…

Đối với thai nhi, nước biển có chứa nguồn magie có lợi cho sự phát triển và hoàn thiện hệ thần kinh của trẻ.

Đối với mẹ bầu, nước biển có chứa hàm lượng lớn khoáng chất i-ốt có tác dụng chống nhiễm trùng, điều hòa lượng canxi giúp tăng cường lưu thông máu trong cơ thể, kích thích khả năng hoạt động của tuyến sinh dục và tuyến sữa.

Chân được massage dưới cát

Bà bầu đi bộ trên cát biển sẽ giúp đôi chân được massage một cách tự nhiên, tăng sự linh hoạt. Không những thế, 66 huyệt vị và gần 200.000 đầu dây thần kinh từ khu vực cổ chân trở xuống sẽ được kích thích giúp cơ thể mẹ bầu hoàn toàn thư giãn, đồng thời giảm bớt các triệu chứng đau mỏi khớp cơ.

Bà bầu đi tắm biển sẽ giúp đôi chân được massage thư giãn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, việc đi bộ trên cát còn giúp da dưới chân bà bầu được tẩy sạch tế bào chết, tăng hấp thu ion để cải thiện hệ miễn dịch.

Giảm căng thẳng

Thời kỳ mang thai, hóc môn nội tiết liên tục thay đổi khiến tâm trạng bà bầu thường bất an. Hòa mình vào nước biển xanh mát sẽ giúp cơ thể mẹ bầu được massage toàn diện, giúp các mạch máu lưu thông đều, cơ thể được tiếp thêm lượng oxy và giảm thiểu các triệu chứng chóng mặt, tăng huyết áp.

Cung cấp nguồn dinh dưỡng từ hải sản

Đi tắm biển, chị em không thể bỏ qua những loại hải sản tươi ngon, giàu dinh dưỡng. Các loại cá biển, tôm, cua… đều là nguồn cung cấp dồi dào lượng omega – 3, glucosamine cho mẹ và cực kỳ bổ dưỡng cho thai nhi, giúp hệ tim mạch bé phát triển khỏe mạnh.

Cơ thể được tắm nắng

Giai đoạn mang thai, đa số chị em đều kiêng cử các hoạt động ngoài trời khiến cơ thể ít được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Theo thống kê, có đến 50% phụ nữ thiếu hụt lượng vitamin D trong giai đoạn bầu bí.

Khi đi biển, mẹ bầu không chỉ được ngâm mình trong dòng nước mát mà còn có thời gian tắm nắng để cơ thể hấp thụ và chuyển hóa lượng vitamin D thiếu hụt khi mang thai.

Cơ thể mẹ bầu sẽ được hấp thụ nguồn vitamin D dồi dào từ ánh nắng mặt trời khi ra biển - Ảnh minh họa: Internet

Vitamin D có tác dụng giảm mệt mỏi, căng thẳng, tăng cường hệ miễn dịch nhờ sự gia tăng hormon điều tiết cảm xúc serotonin. Từ đó, các mẹ bầu sẽ cảm thấy tinh thần lạc quan, phấn chấn hơn.

Vì vậy, các bà bầu nên tắm biển vào lúc sáng sớm và chiều tối để cơ thể hấp thu tối đa lượng vitamin D có trong ánh nắng mặt trời.

Những lưu ý khi bà bầu đi tắm biển

Khi mang thai, cơ thể mẹ bầu khác hơn bình thường nên cần có sự chuẩn bị nhất định trước khi mẹ bầu tắm biển. Cụ thể:

- Cần thăm khám bác sĩ sản khoa, kiểm tra sơ bộ về tình hình sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi để xác định mức độ an toàn khi tắm biển.

- Chuẩn bị đầy đủ nước uống, các vật dụng cần thiết và những món ăn vặt bổ dưỡng cho mẹ bầu: hoa quả khô, phô mai, sữa… để đảm bảo an toàn thực phẩm cho chị em.

Mẹ bầu nên chuẩn bị các vật dụng cần thiết trước khi đi tắm biển - Ảnh minh họa: Internet

- Chuẩn bị một bộ bikini chuyên dụng cho bà bầu, một chiếc gối nhỏ để cơ thể mẹ bầu cảm thấy dễ chịu hơn khi di chuyển đường xa.

- Chuẩn bị thêm một đôi giày mềm thuận tiện cho việc đi lại, kính râm, khăn choàng giúp mẹ bầu tránh nóng.

- Các loại kem chống nắng, kem dưỡng ẩm có thành phần tự nhiên chuyên dành cho bà bầu.

- Thắt dây an toàn khi di chuyển bằng ô tô. Đồng thời chị em không nên giữ nguyên tư thế ngồi, nằm suốt hành trình.

- Nên đi du lịch với chồng, người thân, bạn bè để được hỗ trợ khi cần thiết.

- Tìm hiểu thông tin về các dịch vụ y tế khu vực bãi biển du lịch để chủ động ứng phó với những sự cố bất ngờ cho mẹ và thai nhi.