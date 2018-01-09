7 điều kiêng kỵ cho bà bầu trong ngày Tết để cả năm may mắn, phát tài

Nhiều vùng miền nước ta vẫn giữ phong tục tắm tất niên vào tối cuối cùng của năm cũ. Vào chiều 30 Tết, các gia đình sẽ chuẩn bị sẵn những nắm mùi già để “tẩy trần” cơ thể, chuẩn bị cho một năm mới hanh thông.

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, nhiều gia đình vẫn giữ một số phong tục vào dịp Tết để hy vọng một năm mới suôn sẻ. Đặc biệt bà bầu càng phải chú ý đến những điều kiêng kị theo quan niệm dân gian vào dịp này.

Nhiều địa phương quan niệm, người “xông nhà” ngày Tết chính là người đến chúc Tết đầu tiên. Theo đó, họ cho rằng nếu người “xông nhà” khỏe mạnh, tài giỏi, thành đạt thì năm đó gia đình sẽ làm ăn tấn tới. Có gia chủ kỹ lưỡng hơn còn đi xem tuổi “xông nhà” và nhờ người phù hợp đến nhà vào sáng mùng 1 Tết. Thông thường, người "xông nhà" là đàn ông, ít khi là phụ nữ và đặc biệt nhiều nơi kiêng kỵ việc bà bầu đến "xông nhà".

Tuy nhiên, một số địa phương quan niệm bà bầu không được tắm vào đêm tất niên. Nguyên nhân là do tắm vào thời điểm này dễ gây nhiễm lạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi. Bên cạnh đó, nhiều người quan niệm rằng bà bầu tắm tối tất niên sẽ làm ảnh hưởng đến năm mới của cả gia đình. Mẹ bầu có thể lau sơ người vào thời điểm sớm hơn.

Do đó, bà bầu nên chú ý không nên đi chúc Tết vào ngày mùng 1 kẻo vô tình trở thành người “xông nhà” cho họ hàng, người thân.

3. Kiêng quét nhà

Người Việt quan niệm ngày đầu năm mới cần kiêng việc quét nhà và đổ rác để tránh quét đi tiền bạc, tài lộc đến với gia đình.

Để giữ lại may mắn và tài lộc theo quan niệm xưa, mẹ bầu nên kiêng quét nhà vào ngày mùng 1 Tết - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tiếp xúc trực tiếp với bụi bẩn dễ khiến các mẹ bầu bị dị ứng ảnh hưởng đến sức khỏe trong thời kỳ mang thai.

4. Kiêng đứng giữa cửa nhà

Phong tục nhiều nơi cho rằng bà bầu đứng giữa cửa nhà sẽ ngăn cản may mắn đến với gia đình. Vì thế, mẹ bầu nên chú ý chỉ ngồi ở những nơi kín đáo trong nhà. Khi có khách đến chúc Tết, mẹ bầu nên đứng gọn trong góc, không nên đi lại nhiều ở phòng khách.

Mẹ bầu nên đứng ở nơi kín đáo, kiêng đứng ra giữa cửa nhà trong những ngày đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

5. Kiêng mặc quần áo màu trắng đen

Mẹ bầu nên kiêng mặc trang phục trắng, đen trong những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều mẹ bầu thường chọn màu đen để dáng người trông gọn gàng hơn. Tuy nhiên, người xưa quan niệm hai màu trắng, đen là màu của tang lễ và chết chóc cần kiêng mặc vào đầu năm. Do đó, mẹ bầu nên lưu ý lựa chọn những bộ trang phục có màu sắc tươi sáng hơn trong 3 ngày Tết.

6. Kiêng cãi vã, to tiếng

Những ngày đầu năm mọi người luôn nhẹ nhàng, khoan thai trong cách cư xử để bắt đầu một năm mới thuận buồm xuôi gió. Người xưa quan niệm rằng, nếu ngày đầu năm to tiếng, cãi vã thì cả năm sẽ gặp xui xẻo.

Theo quan niệm, cãi vã đầu năm sẽ khiến cả năm xui xẻo - Ảnh minh họa: Internet

Thời kỳ mang thai, nhiều mẹ bầu thường mang tâm trạng khó chịu vì cơ thể có nhiều thay đổi, thường mệt mỏi, uể oải. Tuy nhiên, trong những ngày đầu năm, mẹ bầu nên cố gắng bình tĩnh trong mọi việc để giữ hòa khí. Bên cạnh đó, tâm trạng bị kích động mạnh sẽ không tốt cho sự phát triển của thai nhi.

7. Kiêng làm vỡ đồ đạc

Hầu hết các gia đình đều kiêng đánh rơi đồ đạc trong những ngày Tết - Ảnh minh họa: Internet

Ông bà xưa cho rằng làm rơi vỡ đồ đạc vào ngày đầu năm sẽ là điềm báo không tốt cho cả năm. Do đó, khi dọn dẹp nhà cửa trong những ngày Tết mẹ bầu nên cẩn thận khi dọn rửa các vật dụng gia đình (chén, bát, đồ thủy tinh, sành sứ…) để tránh rơi vỡ đáng tiếc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo.