Những nguyên tắc quan trọng cho bà bầu khi tắm để con sinh ra không bị dị tật, thiểu năng

Mẹ bầu 11/01/2018 17:15

Thời kỳ mang thai, mẹ bầu nên chú ý điều chỉnh thói quen tắm hàng ngày như thời gian, loại sữa tắm phù hợp, nhiệt độ nước… để đảm bảo an toàn cho mẹ và bé.

Việc tắm rửa tưởng chừng đơn giản với các chị em nhưng lại cực kỳ quan trọng khi mang thai. Để không gây ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi, chị em cần ghi nhớ những nguyên tắc sau:

Thời điểm tắm phù hợp

Trong thời kỳ mang thai, cơ thể chị em rất nhạy cảm. Do đó, mẹ bầu không nên tùy tiện tắm rửa bất kỳ thời gian nào trong ngày. Mẹ bầu nên chọn thời điểm thích hợp khi cơ thể sẵn sàng cho việc tắm rửa như buổi chiều tối sau khi đi làm về. Đặc biệt, các chị em không nên tắm vào lúc ngủ dậy và đêm muộn.

Thời gian tắm cho bà bầu

Khi mang thai, chị em không nên tắm quá lâu. Không gian phòng tắm nhỏ hẹp, khép kín dễ khiến mẹ bầu bị chóng mặt, khó thở. Bên cạnh đó, mẹ bầu tắm lâu sẽ làm giãn mao mạch, khiến máu chậm lưu thông lên não.

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Bà bầu chỉ nên tắm tối đa 20 phút để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con - Ảnh minh họa: Internet

Nghiêm trọng hơn, mẹ bầu ở trong phòng tắm thời gian dài sẽ cản trở việc cung cấp oxy cho thai nhi làm tim bé đập nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển hệ thần kinh của bé.

Do đó, mẹ bầu chỉ nên tắm từ 15 -20 phút để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và con.

Không nên tắm sau khi ăn no

Mẹ bầu tắm khi ăn no sẽ làm các mạch máu trong cơ thể nở to, máu dồn xuống hạ thể khiến lượng máu cung cấp cho khoang bụng không đủ để hệ thống tiêu hóa hoạt động. Từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn. Hậu quả là mẹ bầu bị hạ đường huyết đột ngột. Do đó, sau khi ăn no chị em không nên vội vàng đi tắm.

Không nên tắm khi bị tụt huyết áp

Mẹ bầu bị tụt huyết áp cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng và không nên đi tắm liền. Tắm nước ấm lúc này sẽ làm mạch máu trong người mẹ bầu giãn nỡ khiến máu lên não và vào cuống rốn của con không đủ gây nguy hiểm cho cả mẹ và con.

Lựa chọn sữa tắm an toàn với mẹ bầu

Chị em nên lựa chọn loại sữa tắm chuyên dành cho bà bầu có độ pH vừa phải, tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Cụ thể:

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Chị em nên chọn các loại sữa tắm phù hợp dành cho bà bầu - Ảnh minh họa: Internet

- Chọn sữa tắm có thành phần hữu cơ, không chứa hóa chất.

- Không dùng sữa tắm trắng khi mang thai vì dễ làm da bị kích ứng.

- Chọn các sản phẩm làm sạch chứa nhiều bọt và hương thơm nhẹ, dễ chịu.

- Nên chọn sữa tắm có các thành phần: dầu dừa, dầu olive, yến mạch, bơ hạt mỡ giúp bổ sung độ ẩm, gắn kết mô tế bào bị tổn thương và trị rạn da hiệu quả.

Nên tắm bằng vòi hoa sen

Nhiều mẹ bầu thích cảm giác ngâm mình trong bồn nước để cơ thể được hoàn toàn thư giãn. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên chị em thời kỳ mang thai nên dùng vòi hoa sen để tắm.

Những nguyên tắc quan trọng cho bà bầu khi tắm để con sinh ra không bị dị tật, thiểu năng - Ảnh 3
Các chuyên gia khuyên mẹ bầu nên tắm bằng vòi hoa sen thay vì ngâm mình trong bồn tắm - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ bầu ngâm mình trong bồn tắm có nguy cơ nhiễm nấm âm đạo, hủy hoại môi trường pH âm đạo và nghiêm trọng hơn có thể dẫn đến sảy thai do vùng đáy chậu của mẹ bầu vô cùng nhạy cảm.

Nhiệt độ nước tắm không quá 40oC

Theo các chuyên gia, nhiệt độ nước tắm phù hợp với mẹ bầu dao động từ 35 – 38oC. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nhiệt độ nước tắm quá cao sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Nếu mẹ tắm nước quá nóng sẽ khiến thân nhiệt cơ thể bất ngờ  tăng cao không có lợi cho thai nhi. Cụ thể, nhiệt độ cơ thể mẹ bất ngờ cao hơn 1,5oC sẽ tác động đến em bé và nếu tăng lên hơn 3oC sẽ gây hại đến hệ thần kinh của trẻ, làm chấn thương não và nguy cơ thai nhi bị dị tật cao.

Ngoài ra, mẹ bầu cũng không nên tắm với nước quá lạnh. Tắm nước lạnh dễ khiến chị em bị cảm, căng thẳng thần kinh, tim đập nhanh. Khi đột ngột gặp lạnh, những mẹ bầu có sức đề kháng yếu có nguy cơ làm các mạch máu co lại, cản trở sự lưu thông máu.

Mẹ nên dùng cùi chỏ tay để kiểm tra nhiệt độ nước tắm và làm ướt người từ dưới lên để cơ thể bắt đầu quen với sự thay đổi nhiệt độ.

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