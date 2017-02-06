Nếu bạn không phải là người hút thuốc và có lối sống khá lành mạnh, thế thì có thể bạn đang nghĩ rằng mình sẽ chẳng gặp vấn đề sức khỏe gì trong tương lai, đúng không? Bạn cho rằng chỉ có hút thuốc lá mới gây ung thư phổi?

Sau đây là 4 thói quen có thể gây ung thư không kém gì thuốc lá:

Sai. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn và một số thói quen xấu có hại chẳng kém gì hút thuốc. Điều đáng ngại là nhiều người đang làm những điều này hàng ngày mà chẳng biết rằng họ đang khiến bản thân đang gặp nguy cơ nghiêm trọng.

Ăn quá nhiều thịt và phó mát

Các protein của động vật giàu 1 hormone tên là IGF-1 có thể thúc đẩy sự phát triển của các tế bào ung thư. 1 nghiên cứu do đại học Nam California (Mỹ) phát hiện những người có chế độ ăn giàu protein động vật có khả năng chết vì ung thư cao gấp 4 lần so với những người ăn ít protein.

Điều này có nghĩa là bạn cần giảm ăn thịt và phó mát lại.

Không ngủ đủ giấc

Nếu thiếu ngủ, điều này có thể dẫn tới bệnh cao huyết áp, béo phì, đột quỵ và đau tim cùng với nhiều vấn đề khác. Nhiều nghiên cứu phát hiện việc không ngủ được ít nhất 6 hoặc 7 giờ mỗi đêm dẫn tới nguy cơ tử vong ngang bằng với người hút thuốc.

Việc thức khuya xem điện thoại cũng gây ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe. Giấc ngủ gián đoạn và thiếu chu kỳ ngủ sâu có thể tăng tốc độ phát triển của khối u ác tính.

Dùng dầu nấu ăn sai cách

Nhiều nghiên cứu phát hiện nấu ăn với dầu thực vật sẽ giải phóng các aldehydes và các hydrocarbon thơm đa vòng – những hợp chất được phát hiện khi hút thuốc và có thể gây tắc nghẽn đường hô hấp.

Bạn cũng không nên dùng dầu ô liu nấu ăn ở nhiệt độ cao. Thay vào đó, bạn có thể dùng dầu bơ vì chúng không giải phóng các hóa chất đã nói ở trên khi nấu nướng ở nhiệt độ cao.

Ngồi nhiều

Trung tâm chăm sóc sức khỏe Alberta ở Canada cho biết việc lười vận động có liên quan tới gần 160 ngàn ca ung thư vú, ruột kết, tuyến tiền liệt và ung thư phổi mỗi năm.

Đó là vì ngồi lâu – dù là tại văn phòng hay trên xe – có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, cho dù bạn đã tập thể dục thường xuyên vào thời điểm khác để bù lại. Do đó, bạn nên siêng đi lại trong văn phòng hoặc đi dạo trong giờ nghỉ trưa để giảm bớt tác hại do ngồi nhiều.

Chúc bạn sống khỏe.