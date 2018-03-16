Nhiều người vì mải mê công việc hoặc cố gắng hoàn thành đúng kỳ hạn mà thường xuyên nhịn tiểu. Thói quen này về lâu dài có thể gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe.

Dân văn phòng thường dễ mắc nhiều căn bệnh về tim mạch, béo phì do thói quen ngồi nhiều, ít vận động… gây ra. Để bảo vệ sức khỏe , bạn nên nhanh chóng khắc phục ngay những thói quen xấu này càng sớm càng tốt.

Đa phần những người làm việc văn phòng thường nghe nhạc để tăng độ tập trung. Tuy nhiên, thói quen sử dụng tai nghe quá lâu có thể làm suy giảm thính lực về lâu dài. Nguyên nhân là do khoảng cách âm thanh truyền qua tai nghe sẽ làm ảnh hưởng đến các dây thần kinh thính giác, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ bị mất thính lực.

Nhịn tiểu quá nhiều có thể làm hỏng cơ thắt, gây nhiễm trùng đường tiết niệu, nhiễm trùng bàng quang và dẫn đến những vấn đề sức khỏe khác. Bên cạnh đó, thói quen này còn làm giảm độ đàn hồi của các cơ, dẫn đến chứng tiểu tiện mất kiểm soát gây ít nhiều bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày.

Hạn chế sử dụng tai nghe quá lâu để không gây ảnh hưởng đến thính giác - Ảnh minh họa: Internet

Không bổ sung đủ nước cho cơ thể

Nước rất quan trọng đối với cơ thể, mỗi ngày bạn cần bổ sung khoảng 2 lít nước để giúp quá trình trao đổi chất diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, một số người khi làm việc thường rất lười uống nước hoặc chỉ uống khi cảm thấy khát. Chính điều này có thể gây suy giảm chức năng của thận và quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Khi đó, các tế bào không được cung cấp đủ lượng nước cần thiết sẽ yếu đi, gây ảnh hưởng lớn đến quá trình đào thải độc tố dư thừa.

Uống nhiều nước sẽ giúp quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra thuận lợi hơn - Ảnh minh họa: Internet

Không chú ý đến việc ăn uống

Do áp lực công việc, dân văn phòng thường phải chạy đua với thời gian nên rất dễ bỏ qua bữa sáng và thường ăn trưa ngay trên bàn làm việc. Tuy nhiên, đây là những thói quen vô cùng có hại đối với sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc bệnh về dạ dày. Ngoài ra, ăn không đúng và đủ bữa còn khiến cơ thể mệt mỏi, não bộ kém tập trung, dễ gặp tình trạng hoa mắt, chóng mặt.

Bước ngay ra đường khi vừa ngồi phòng điều hòa

Trong những ngày thời tiết nắng nóng, bạn cần hết sức chú ý khi ra đường vì rất dễ bị môi trường bên ngoài tác động, gây hại sức khỏe. Nếu đang ngồi trong phòng điều hòa mà bước ngay ra đường giữa trời nắng nóng sẽ dễ gây sốc nhiệt, khiến bạn hoa mắt, chóng mặt, thậm chí đột quỵ.

Trên đây là những thói quen xấu gây bệnh mà dân văn phòng thường mắc phải, nếu bạn cũng làm việc trong môi trường này thì cần thay đổi ngay từ hôm nay để bảo vệ sức khỏe nhé!