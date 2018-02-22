Dành 15 phút mỗi ngày để ngủ trưa, bạn sẽ nhận hàng tá lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Sống khỏe 22/02/2018 19:02

Đừng bao giờ bỏ qua giấc ngủ trưa vì chúng thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Hãy dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để nghỉ ngơi vào thời điểm giữa ngày, bạn sẽ bất ngờ về những tác dụng tuyệt vời của nó.

Giấc ngủ có vai trò rất quan trọng đối với sức khỏe. Nếu chất lượng giấc ngủ không được đảm bảo sẽ dễ dẫn tới suy nhược cơ thể, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng hoạt động của não bộ…

Tuy nhiên, nhiều người có thói quen xem thường giấc ngủ trưa hoặc cố sử dụng khoảng thời gian này để làm việc. Thế nhưng bạn có biết rằng, chỉ cần dành 15 phút ngắn ngủi mỗi ngày để nghỉ trưa cũng có thể mang đến nhiều lợi ích thần kỳ cho sức khỏe.

Những lợi ích tuyệt vời của giấc ngủ trưa

Tốt cho não bộ, cải thiện trí nhớ

Theo các nghiên cứu tại Đại học Wisconsin (Mỹ), giấc ngủ trưa dù ngăn ngủi cũng có thể thúc đẩy việc “sửa chữa” tế bào não. Nghiên cứu cũng cho thấy rằng thời gian ngủ trưa rất quan trọng để não bộ được nghỉ ngơi và không thể dùng giấc ngủ vào ban đêm để bù cho buổi trưa.

Khi chất lượng giấc ngủ trưa được đảm bảo sẽ giúp cải thiện trí nhớ, giúp não bộ tập trung và linh hoạt hơn, nhờ đó mà hiệu suất làm việc cũng tăng cao.

Dành 15 phút mỗi ngày để ngủ trưa, bạn sẽ nhận hàng tá lợi ích bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 1
Giấc ngủ trưa rất có lợi cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Tăng cường miễn dịch cơ thể

Giấc ngủ trưa có khả năng phục hồi hệ thống miễn dịch của cơ thể. Đồng thời giúp kích thích các tế bào trong máu như lympho T và bạch cầu lympho B tăng cao – đây đều là các tế bào chuyên biệt của hệ miễn dịch.

Bảo vệ thị lực

Đối với những người làm việc văn phòng phải tiếp xúc với máy tính hàng giờ liền thì giấc ngủ trưa đơn giản là lúc để mắt được nghỉ ngơi và phục hồi. Dành khoảng 15 phút mỗi ngày để ngủ trưa sẽ làm chậm quá trình suy giảm thị lực và ngăn ngừa các bệnh về mắt.

Dành 15 phút mỗi ngày để ngủ trưa, bạn sẽ nhận hàng tá lợi ích bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 2
Sau nhiều giờ làm việc, bạn nên dành một chút thời gian nghỉ ngơi để mắt được thư giãn nhé! - Ảnh: Internet

Giúp cân bằng hoóc-môn

Mất cân bằng hoóc-môn là một trong những nguyên nhân gây ra các vấn đề về da như mụn, khô, sạm da… Giấc ngủ trưa chính là khoảng thời gian để phục hồi lại trạng thái cân bằng của hoóc-môn trong cơ thể.

Thường xuyên dành thời gian để ngủ trưa sẽ giúp làm giảm các vấn đề về da như mụn, nám… Khi chất lượng giấc ngủ được đảm bảo sẽ giúp các hoóc-môn hoạt động tốt hơn, đồng thời hạn chế hiệu quả những vấn đề thường gặp trên da.

Giảm căng thẳng

Một trong những lợi ích tuyệt vời của giấc ngủ trưa chính là khả năng giảm căng thẳng, lo lắng, ngăn ngừa trầm cảm hiệu quả. Khi ngủ, hormone serotonin được sản sinh sẽ xoa dịu thần kinh và mang lại cho bạn sự thư giãn.

Dành 15 phút mỗi ngày để ngủ trưa, bạn sẽ nhận hàng tá lợi ích bất ngờ cho sức khỏe - Ảnh 3
Ngủ trưa chính là một trong những cách giảm căng thẳng hiệu quả nhất - Ảnh: Internet

Với những lợi ích tuyệt vời trên, bạn nên dành khoảng 15 phút mỗi ngày cho giấc ngủ trưa nhé! Đối với những người làm việc văn phòng, sau khi ăn khoảng 15-30 phút, bạn có thể bắt đầu giấc ngủ trưa.

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