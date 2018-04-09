Da ngày càng xấu xí vì duy trì những thói quen có hại này, cái thứ 3 rất nhiều cô nàng phạm phải

Sống khỏe 09/04/2018 12:04

Dưới đây là những thói quen xấu có hại cho da mà rất nhiều cô nàng phạm phải nhưng lại chẳng hề hay biết, khiến da mặt ngày càng nhăn nheo và xấu xí.

Bạn luôn chăm sóc da mặt mỗi ngày bằng nhiều loại mỹ phẩm đắt tiền, thế nhưng da ngày càng nhăn nheo và xấu xí. Nguyên nhân có thể đến từ chính những thói quen hàng ngày của bạn.

Hầu hết các cô nàng đều cho rằng muốn da mặt đẹp thì phải thường xuyên sử dụng các sản phẩm đắt tiền. Tuy nhiên, đây không phải là yếu tố duy nhất. Những thói quen trong sinh hoạt thường ngày cũng có thể gây ảnh hưởng ít nhiều đến làn da.

Dưới đây là những thói quen xấu khiến làn da của bạn nhanh bị lão hóa, bạn cần sửa đổi ngay từ hôm nay để giữ gìn vẻ tươi trẻ cho làn da.

Những thói quen xấu có hại cho da

Nhai thức ăn một bên

Thói quen nhai thức ăn một bên có thể khiến cơ mặt phát triển không đều và thiếu cân bằng, đồng thời khiến một bên da dễ chảy xệ. Chính vì vậy, bạn nên nhai cả 2 bên khi ăn để vùng cơ và da mặt 2 bên săn chắc hơn.

Da ngày càng xấu xí vì duy trì những thói quen có hại này, cái thứ 3 rất nhiều cô nàng phạm phải - Ảnh 1
Hạn chế nhai 1 bên khi ăn để ngăn ngừa lão hóa da - Ảnh minh họa: Internet

Dùng tay chống cằm

Các cô nàng thường có thói quen chống cằm để giữ cổ đỡ mỏi khi phải ngồi làm việc liên tục hàng giờ liền, nhất là với chị em văn phòng.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, bạn nên từ bỏ thói quen này càng sớm càng tốt. Việc thường xuyên dùng tay chống cằm có thể khiến da mặt mất độ đàn hồi, các cơ chùng xuống và rất dễ xuất hiện những nếp nhăn.

Thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại

Bức xạ phát ra từ máy tính hoặc điện thoại có thể tác động xấu đến làn da của bạn nếu tiếp xúc với những thiết bị này quá lâu.

Bên cạnh đó, việc cúi đầu liên tục hàng giờ liền để nhìn vào màn hình điện thoại sẽ khiến nếp nhăn trên cổ nhanh chóng hình thành. Chính vì vậy, nếu bắt buộc phải làm việc nhiều với máy tính, bạn nên uống nhiều nước và thường xuyên mát xa vùng da mặt và cổ thường xuyên.

Da ngày càng xấu xí vì duy trì những thói quen có hại này, cái thứ 3 rất nhiều cô nàng phạm phải - Ảnh 2
Thường xuyên sử dụng máy tính, điện thoại có thể khiến làn da ngày càng xấu xí - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên tắm nước nóng

Tắm nước nóng có thể giúp bạn thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi. Tuy nhiên, thói quen này lại dễ dàng khiến tóc và da bị khô, nhanh lão hóa.

Nằm sấp khi ngủ

Nằm sấp khi ngủ có thể khiến vùng da mặt bị tổn thương và làm chậm quá trình sản xuất collagen trong cơ thể. Bên cạnh đó, thói quen nằm sấp khi ngủ không hề tốt cho sức khỏe vì bạn có thể bị căng cứng phần cơ bắp ở cổ và vai, dẫn đến lượng máu cung cấp cho não bị suy giảm.

Da ngày càng xấu xí vì duy trì những thói quen có hại này, cái thứ 3 rất nhiều cô nàng phạm phải - Ảnh 3
Không chỉ gây hại cho da, nằm sấp còn gây hại cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những thói quen xấu có hại cho da, khiến da nhanh lão hóa bạn cần tránh để làn da luôn trẻ đẹp như gái đôi mươi.

Da căng bóng mịn màng, dáng đẹp như siêu mẫu nhờ uống nước mè đen rang mỗi ngày

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