Da ngày càng nám và thâm sạm vì thường xuyên duy trì những thói quen này trong mùa hè

Làn da luôn cần được bảo vệ mỗi ngày, nhất là trong mùa hè nắng nóng, da sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, nếu mắc phải những thói quen sai lầm sau, làn da sẽ dễ dàng bị nám và thâm sạm.
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Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến làn da dễ bị ảnh hưởng bởi những tác nhân từ bên ngoài như bụi bẩn, tia cực tím… Bên cạnh việc chăm sóc da mỗi ngày, bạn còn cần từ bỏ những thói quen gây hại khiến làn da nhanh lão hóa và xấu đi.
Dưới đây là những thói quen nhiều chị em dễ mắc phải trong mùa hè khiến da ngày càng nám và thâm sạm:
Những thói quen gây nám và sạm da nhanh chóng
Không dùng kem chống nắng
Điều quan trọng nhất trong việc bảo vệ da mùa nắng nóng chính là ngăn ngừa tác hại từ tia cực tím. Chính vì vậy, kem chống nắng chính là vật bất ly thân giúp da không bị sạm đen và cháy nắng.
Thoa kem chống nắng trước khi ra đường là điều cần thiết để hạn chế ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài. Bên cạnh đó, bạn nên lựa chọn những sản phẩm có chỉ số SPF phù hợp để không gây hại cho da. Trong trường hợp phải hoạt động liên tục ngoài trời, bạn nên thoa kem lại sau khoảng 4-5 tiếng để tránh tình trạng kem bị trôi.
Làm sạch da mặt sai cách
Thói quen rửa mặt quá mạnh tay hoặc nhiều lần có thể khiến làn da bị tổn thương và ảnh hưởng đến cấu trúc tự nhiên của làn da.
Ngoài ra, nếu bạn ra ngoài ngay sau khi rửa mặt sẽ khiến làn da dễ bị nám và sạm đen. Nguyên nhân là do da sau khi được tẩy rửa sẽ trở nên mỏng hơn, khi tiếp xúc với ánh nắng và khói bụi sẽ chịu kích ứng gây ra các vấn đề về da.
Để làn da luôn khỏe mạnh, bạn nên chú ý làm sạch da nhẹ nhàng và ưu tiên sử dụng các sản phẩm dịu nhẹ, có nguồn gốc từ thiên nhiên.
Đi nắng không che chắn
Tác hại từ tia cực tím không chỉ khiến làn da sạm đen, cháy nắng mà còn tăng nguy cơ ung thư da. Thế nhưng, nhiều người vẫn giữ thói quen đi ra ngoài mà chẳng cần các vật dụng che chắn.
Đừng nghĩ rằng chỉ cần sử dụng kem chống nắng là đủ, bạn còn cần phải che chắn cho làn da để ngăn ngừa tình trạng da sạm đen và xuất hiện vết thâm nám.
Lười uống nước, ăn rau xanh
Cơ thể thiếu nước, vitamin và khoáng chất sẽ khiến làn da dễ bị khô sạm và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Việc bổ sung đủ nước và ăn nhiều rau xanh sẽ giúp cải thiện làn da, tăng độ đàn hồi, làm chậm quá trình lão hóa…
Chính vì vậy, đừng quên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày và thêm nhiều rau xanh vào thực đơn dinh dưỡng nhé!
Trên đây là những thói quen dễ gây nám và sạm da bạn cần lưu ý để bảo vệ và chăm sóc da đúng cách mỗi ngày.