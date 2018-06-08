Cúm A/H1N1 diễn biến khó lường: Những cách phòng tránh dịch bệnh ai cũng cần phải biết

Sống khỏe 08/06/2018 16:13

Những ngày gần đây, một ổ dịch cúm A/H1N1 đã bùng phát tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, điều cần thiết phải làm là học cách phòng tránh dịch bệnh.

Dịch cúm A/H1N1 đang diễn biến khó lường, theo thống kê đến ngày 7/6 đã có 30 trường hợp dương tính với virus cúm và ít nhất 80 người phải cách ly sau khi tiếp xúc với người bệnh.

Đây là căn bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có khả năng lây nhiễm cao và bùng phát thành đại dịch nên bất cứ ai cũng cần lưu ý đề phòng cúm A/H1N1 trong giai đoạn nhạy cảm này.

Những cách phòng tránh dịch cúm A/H1N1

Hạn chế tiếp xúc tối đa với các nguồn nghi nhiễm cúm

Cách tốt nhất để phòng bệnh là hạn chế đến mức tối đa nguy cơ tiếp xúc với các nguồn nghi nhiễm cúm.

Loại virus này có thể tồn tại khá lâu (khoảng 24 - 48 giờ) ngoài môi trường. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế tiếp xúc với những vật dụng như bề mặt bàn, tủ, tay vịn cầu thang... ở nơi công cộng, có nhiều người sử dụng.

Ngoài ra, bạn luôn phải mang khẩu trang khi đến những nơi đông người như bể bơi, công viên, trường học, nhất là bệnh viện. Nên lựa chọn khẩu trang đảm bảo chất lượng và thay thường xuyên.

Cúm A/H1N1 diễn biến khó lường: Những cách phòng tránh dịch bệnh ai cũng cần phải biết - Ảnh 1
Luôn mang khẩu trang khi đến những nơi công cộng - Ảnh minh họa: Internet

Hạn chế tiếp xúc với những người có biểu hiện của cúm như ho, sổ mũi, nhức đầu, sốt… bằng cách tránh chạm tay nhau hoặc các hình thức như nói chuyện, dùng chung các vật dụng cá nhân.

Tăng cường giữ vệ sinh

Tăng cường giữ vệ sinh thân thể là một trong những biện pháp hữu hiệu để phòng tránh dịch cúm. Nguyên nhân là do vius cúm A/H1N1 có khả năng lây truyền qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc với dịch tiết hô hấp của người bệnh.

Chính vì vậy, bạn nên thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi tiếp xúc với người khác ở nơi công cộng. Hạn chế chùi tay lên mắt, mũi, miệng hoặc cắn móng tay.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên thường xuyên vệ sinh nơi ở, phòng làm việc để hạn chế tối đa nguy cơ nhiễm bệnh.

Cúm A/H1N1 diễn biến khó lường: Những cách phòng tránh dịch bệnh ai cũng cần phải biết - Ảnh 2
Thường xuyên rửa tay sạch sẽ để ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Nâng cao hệ miễn dịch

Để cơ thể đủ khả năng chống lại virus gây bệnh, bạn nên bổ sung nhiều thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất trong chế độ ăn uống hàng ngày nhằm tăng cường miễn dịch.

Cúm A/H1N1 diễn biến khó lường: Những cách phòng tránh dịch bệnh ai cũng cần phải biết - Ảnh 3
Một số thực phẩm giúp tăng cường hệ miễn dịch như sữa chua, rau xanh và trái cây họ cam, quýt - Ảnh minh họa: Internet

Luyện tập thể dục

Đối với những người có sức đề kháng yếu hay dễ mắc các vấn đề về hô hấp nên thường xuyên tập thể dục, nghỉ ngơi hợp lý để tăng cường sức khỏe.

Cúm A/H1N1 diễn biến khó lường: Những cách phòng tránh dịch bệnh ai cũng cần phải biết - Ảnh 4
Nên dành 30 phút mỗi ngày cho các bài tập thể dục để giúp cơ thể phòng tránh dịch bệnh – Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách giúp phòng tránh dịch cúm A/H1N1, bạn cần hết sức lưu ý để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Đang mùa dịch cúm A/H1N1, bạn đã biết các dấu hiệu nhận biết căn bệnh này chưa?

Đang mùa dịch cúm A/H1N1, bạn đã biết các dấu hiệu nhận biết căn bệnh này chưa?

Cúm A/H1N1 là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp có thể gây nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

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