Có thể bạn chưa biết: Những người thường bị đau nửa đầu sẽ ngủ trưa nhiều hơn người bình thường

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người bị chứng đau nửa đầu mãn tính có khuynh hướng ngủ trưa nhiều hơn.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Y Northwestern, Mỹ đã thực hiện một cuộc kiểm tra mối liên hệ giữa chứng đau đầu và giấc ngủ trưa với đối tượng là 20 người phụ nữ mắc chứng đau nửa đầu mãn tính và 20 người bình thường có độ tuổi và giới tính phù hợp.

Những người tham gia phải điền vào bảng khảo sát và viết nhật ký suốt 4 tuần trong khi đeo thiết bị ‘actigraphy - đo hoạt động ký' trên cổ tay. Tình trạng giấc ngủ của bệnh nhân sẽ được theo dõi liên tục thông qua thiết bị actigraphy này.

Ảnh : Clipart Korea

Kết quả là những phụ nữ bị chứng đau nửa đầu mãn tính cho thấy số ngày ngủ trưa nhiều hơn. Nhóm bị chứng đau nửa đầu mãn tính cho biết số ngày ngủ trưa nhiều hơn đáng kể so với nhóm bình thường. Thời gian ngủ trưa cũng liên quan đến độ nặng của chứng đau đầu. Thời gian ngủ trưa càng dài thì mức độ đau đầu càng nghiêm trọng.

Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu còn cho biết: "Kết quả của nghiên cứu này đã hỗ trợ trong việc tìm ra mối liên hệ giữa mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu và giấc ngủ trưa, nhưng có một hạn chế là không xác minh được mối quan hệ nhân quả." Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Behavioral Sleep Medicine.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-the-ban-chua-biet-nhung-nguoi-thuong-bi-dau-nua-dau-se-ngu-trua-nhieu-hon-nguoi-binh-thuong-461034.html