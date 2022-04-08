Có thể bạn chưa biết: Những người thường bị đau nửa đầu sẽ ngủ trưa nhiều hơn người bình thường

Sống khỏe 08/04/2022 17:02

Một nghiên cứu mới đã phát hiện ra rằng những người bị chứng đau nửa đầu mãn tính có khuynh hướng ngủ trưa nhiều hơn.

Nhóm nghiên cứu tại Đại học Y Northwestern, Mỹ đã thực hiện một cuộc kiểm tra mối liên hệ giữa chứng đau đầu và giấc ngủ trưa với đối tượng là 20 người phụ nữ mắc chứng đau nửa đầu mãn tính và 20 người bình thường có độ tuổi và giới tính phù hợp.

Những người tham gia phải điền vào bảng khảo sát và viết nhật ký suốt 4 tuần trong khi đeo thiết bị ‘actigraphy - đo hoạt động ký' trên cổ tay. Tình trạng giấc ngủ của bệnh nhân sẽ được theo dõi liên tục thông qua thiết bị actigraphy này.

Có thể bạn chưa biết: Những người thường bị đau nửa đầu sẽ ngủ trưa nhiều hơn người bình thường - Ảnh 1
Ảnh : Clipart Korea

Kết quả là những phụ nữ bị chứng đau nửa đầu mãn tính cho thấy số ngày ngủ trưa nhiều hơn. Nhóm bị chứng đau nửa đầu mãn tính cho biết số ngày ngủ trưa nhiều hơn đáng kể so với nhóm bình thường. Thời gian ngủ trưa cũng liên quan đến độ nặng của chứng đau đầu. Thời gian ngủ trưa càng dài thì mức độ đau đầu càng nghiêm trọng.

Có thể bạn chưa biết: Những người thường bị đau nửa đầu sẽ ngủ trưa nhiều hơn người bình thường - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Nhóm nghiên cứu còn cho biết: "Kết quả của nghiên cứu này đã hỗ trợ trong việc tìm ra mối liên hệ giữa mức độ nghiêm trọng của cơn đau đầu và giấc ngủ trưa, nhưng có một hạn chế là không xác minh được mối quan hệ nhân quả." Kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí Behavioral Sleep Medicine.

Tại sao COVID-19 là mối nguy hiểm lớn của những người hay hút thuốc lá?

Tại sao COVID-19 là mối nguy hiểm lớn của những người hay hút thuốc lá?

Hút thuốc là một trong những tác nhân dễ mắc COVID-19.

Xem thêm
Từ khóa:   Chăm sóc sức khỏe mỗi ngày những người bị đau nửa đầu ngủ trưa nhiều

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 2 giờ 2 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 2 giờ 31 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 56 phút trước
Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?