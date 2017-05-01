Có những dấu hiệu này, chị em cần làm ‘chuyện ấy’ ngay lập tức, số 4 khiến ai cũng sốc

Sống khỏe 01/05/2017 09:06

Đây là những dấu hiệu rõ rành rành chứng tỏ chị em đang cần làm 'chuyện ấy', theo healthyveganstyle.

Nhu cầu quan hệ tình dục của phụ nữ cao không kém nam giới. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân mà phái đẹp thường chôn giấu mong muốn thầm kín của mình. Chính vì thế, họ thường gặp nhiều vấn đề về tâm lí và sinh lí. Vậy thiếu sex ảnh hưởng đến chị em phụ nữ như thế nào? Ngoài việc kém vui, nó có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống hàng ngày của họ.

Có những dấu hiệu này, chị em cần làm ‘chuyện ấy’ ngay lập tức, số 4 khiến ai cũng sốc - Ảnh 1
Dấu hiệu thiếu sex ở phụ nữ - Ảnh: Wikihow

Theo các chuyên gia, nếu phụ nữ có những dấu hiệu sau đây, họ rất cần làm ‘chuyện ấy’ ngay lập tức để giải tỏa:

Mất ngủ

Thiếu sex ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của phụ nữ. Quan hệ tình dục là liều thuốc ngủ tự nhiên nhờ oxytocin, 1 hormone được tiết ra khi chị em 'lên đỉnh'. Vì thế nếu thiếu sex, chị em có thể trằn trọc cả đêm.

Trông già hơn

Sau 1 thời gian dài không sex, chị em sẽ mất đi vẻ tươi trẻ vốn có. Đó là vì lượng collagen giảm đi, khiến làn da trông xấu xí và thiếu sức sống.

Nổi mụn nhiều hơn

Progesterone được sản xuất khi quan hệ tình dục giúp loại bỏ mụn trên mặt. Ngực và đùi cũng trở nên săn chắc hơn nhờ sex vì nó là một dạng bài tập thể dục. Vì thế, bạn sẽ thấy mặt nổi mụn nhiều hơn, đùi và vòng 1 nhão hơn nếu không làm 'chuyện ấy' thường xuyên.

Sống khép kín hơn

Một phụ nữ thiếu sex sẽ trở nên thu mình lại, ngại giao tiếp với người khác. Đó là do họ thiếu endorphin, vốn ảnh hưởng tới sự nhận thức thế giới xung quanh.

Đau nhiều hơn

Thiếu oxytocin và estrogen do đã lâu không làm ‘chuyện ấy’ khiến phụ nữ có thể phải uống thuốc giảm đau nhiều hơn. Hai hormone này giúp kiểm soát cơn đau.

Thường xuyên bị bệnh

Thiếu sex làm giảm số lượng kháng thể tới 30%, do đó khiến chị em thường xuyên mắc bệnh.

Hay quên

Sex cung cấp oxy cho máu. Khi lượng máu này tới não, nó sẽ cải thiện trí nhớ và tăng cường chức năng não. Đây là lí do những chị em không sex trong thời gian dài thường hay quên nhiều thứ.

Thiếu tự tin

Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng thiếu tình dục có ảnh hưởng tới sự tự tin của chị em phụ nữ, khiến họ cảm thấy không hài lòng về bản thân. Những phụ nữ thường xuyên sex sẽ cảm thấy tự tin, năng động hơn.

Vậy là bạn đã biết chuyện ấy ảnh hưởng như thế nào đến cơ thể và tâm trí rồi đấy. Kể từ hôm nay, đừng ngại sex nhiều hơn để tận dụng những lợi ích nó mang lại.

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