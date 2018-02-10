Có những dấu hiệu cơ thể bị thừa muối này, hãy dừng ăn mặn trước khi quá muộn

Do đó, để hạn chế những vấn đề có thể xảy ra với sức khỏe, bạn nên biết những dấu hiệu cơ thể đã hấp thụ quá nhiều muối dưới đây.

Muối không chỉ giúp món trở nên đậm đà hơn mà còn là một dưỡng chất cần thiết cho cơ thể của con người. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều muối cũng mang lại không ít rắc rối cho sức khỏe như các bệnh về thận, hệ tiêu hóa...

Chỉ sau một đêm tiêu thụ quá nhiều muối cơ thể bạn sẽ nặng nề hơn vào buổi sáng hôm sau. Nguyên nhân là khi bạn ăn quá mặn, cơ thể sẽ giữ lại càng nhiều nước càng tốt để hòa tan tất cả lượng muối được nạp vào.

Lượng muối trong cơ thể vượt quá mức quy định khiến các tế bào rơi vào tình trạng mất nước. Lúc này, não bộ liên tục nhận được tín hiệu thiếu nước và hình thành cảm giác khát.

Điều này khiến thận sản sinh ít nước tiểu hơn và các bộ phận khác nhau của cơ thể như bàn chân, mắt cá chân, mặt, tay có thể bị sưng phù. Vì thế, nếu cảm thấy cơ thể bị phù hay đi tiểu ngày càng ít, bạn cần phải điều chỉnh lại lượng muối trong chế độ ăn uống của mình ngay.

Thường xuyên nhức đầu

Nguyên nhân thường xuyên đau đầu có thể là do cơ thể đang chứa quá nhiều muối - Ảnh minh họa: Internet

Cơ thể mất nước do bạn ăn quá mặn có thể dẫn đến triệu chứng đau đầu thường xuyên. Để cải thiện tình trạng này, bạn nên nhanh nhóng điều chỉnh lượng muối nạp vào cơ thể hàng ngày và tăng cường uống nhiều nước.

Thèm đồ ăn mặn

Thường xuyên tiêu thụ những thức ăn có chứa nhiều muối khiến vị giác của bạn quen với vị mặn. Từ đó dẫn đến việc bạn luôn thèm ăn vặt, đặc biệt rất thích những món có chứa nhiều muối như bánh snack, khoai tây chiên...

Dễ bị sỏi thận

Tiêu thụ quá nhiều muối sẽ làm gia tăng hàm lượng canxi trong nước tiểu, từ đó dễ hình thành sỏi thận. Do đó, bạn nên hạn chế lại lượng muối trong chế độ ăn hàng ngày để cải thiện tình trạng sức khỏe.

Béo phì

Cơ thể bị béo phì cũng là một trong những dấu hiệu cho thấy bạn đã nạp quá nhiều muối vào cơ thể mà ít người biết đến.

Các nhà khoa học cho biết, khi khát nước do ăn đồ quá mặn, nhiều người chọn các loại nước ngọt hay đồ uống có gas thay vì uống nước. Điều này khiến hàm lượng calo mà cơ thể bạn phải tiếp nhận tăng vọt, dẫn đến tình trạng béo phì.

Biết được những dấu hiệu cơ thể bị thừa muối ở trên, bạn nên hạn chế ăn các món quá mặn lập tức để bảo vệ sức khỏe.