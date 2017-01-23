Chuyên gia tình dục bật mí 'bí kíp' giúp chị em 'lên đỉnh' nhiều lần trong mọi cuộc 'yêu'

Sống khỏe 23/01/2017 11:57

Với bí quyết này, nam giới sẽ có thể giúp chị em ‘lên đỉnh’ nhiều lần liên tục trong mọi cuộc ‘yêu’.

Theo dailystar, rất nhiều phụ nữ không thể đạt cực khoái trong mỗi lần ‘yêu’. Nếu điều này chỉ diễn ra thỉnh thoảng thì đó là bình thường. Nhưng nếu chị em thường xuyên không thể thăng hoa, thế thì cả hai cần xem lại. Vấn đề có thể nằm ở người đàn ông. Họ có thể không biết cách để giúp đối tác thăng hoa.

Chuyên gia tình dục bật mí 'bí kíp' giúp chị em 'lên đỉnh' nhiều lần trong mọi cuộc 'yêu' - Ảnh 1
Chuyên gia tình dục tiết lộ bí quyết thăng hoa nhiều lần cho phụ nữ - Ảnh minh họa: Wikihow

Sau đây là hướng dẫn của chuyên gia tình dục Alix Fox (Anh) về cách giúp chị em lên đỉnh liên tục trong mọi lần quan hệ. Với bí quyết này, nam giới sẽ trở thành ‘bậc thầy’ về ‘chuyện ấy’, khiến đời sống tình dục của cả hai cùng thăng hoa.

Bí quyết giúp chị em thăng hoa nhiều lần:

Tạo sức căng để bùng nổ

Có thể nàng cảm thấy sắp ‘lên đỉnh’ và muốn chàng nhanh hơn, nhưng thay vì kết thúc, nam giới hãy ngừng lại và để nàng chờ. Việc liên tục dẫn nàng tới 'ngưỡng thiên đường' rồi dừng lại sẽ khiến nàng cực kỳ hưng phấn và cảm giác ham muốn sẽ lan tỏa khắp toàn thân. Cuối cùng, khi bạn làm nàng ‘lên đỉnh’, cảm giác cực khoái của nàng sẽ mạnh mẽ và ‘phê’ hơn bao giờ hết.

Chưa hết, sau khi nàng ‘lên đỉnh’, hãy tiếp tục đụng chạm vào người nàng một cách nhẹ nhàng cho đến khi nàng sẵn sàng cho đợt cao trào thứ hai hoặc thứ ba. Lưu ý, bạn cần đụng chạm một cách nhẹ nhàng thôi vì cơ thể nàng vẫn còn rất nhạy cảm sau đợt bùng nổ đầu tiên.

Thử những khu vực nhạy cảm khác

Phần lớn chị em thấy dễ ‘lên đỉnh’ nhất bằng cách mát xa âm vật, tuy nhiên vẫn còn nhiều điểm nhạy cảm khác mà nam giới cần tập trung vào để giúp nàng thăng hoa. Bạn có thể tập trung vào điểm G của nàng. Tư thế doggy là một trong những tư thế tốt nhất cho phụ nữ và giúp chị em lên đỉnh nhanh hơn.

Theo chuyên gia tình dục Alix Fox, việc kích thích điểm G có thể tạo ra dạng cực khoái rất khác với kiểu cực khoái đạt được bằng cách mát xa âm vật và nó có thể kéo dài hơn, tạo ra nhiều đợt sóng cao trào liên tục.

Theo các chuyên gia, điểm G nằm bên trong âm đạo, cách khe âm đạo khoảng 1-2 inch, ngay trước vách âm đạo – chỗ gần rốn của bạn nhất.

Thử sex toy mới

Việc dùng 1 món đồ chơi mới có thể khiến cuộc ‘yêu’ thêm nồng nhiệt và tăng khả năng giúp chị em thăng hoa nhiều lần. Sex toy là vật trợ giúp cho đời sống chăn gối cực kỳ phổ biến và bạn không có gì phải xấu hổ khi sử dụng nó cả. 

Chúc bạn hạnh phúc.

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