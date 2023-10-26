Chuyên gia khuyến cáo bụng rỗng vào sáng sớm đặc biệt tránh xa 4 món nước này kẻo 'nát gan hỏng thận'

Dưới đây là 4 loại nước được khuyến cáo không nên uống khi vừa thức dậy buổi sáng:Dưới đây là 4 loại nước được khuyến cáo không nên uống khi vừa thức dậy buổi sáng:

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng sau khi ngủ dậy cơ thể bị thiếu hụt một lượng nước lớn do vậy bổ sung một cốc nước vào cơ thể là cách tốt nhất để cơ thể bắt đầu trở về trạng thái bình thường. Tuy nhiên không phải loại nước nào cũng tốt cho sức khỏe vào buổi sáng sớm, thậm chí có thể 'gây họa' đủ đường.

Nhiều người có thói quen mở tủ lạnh lấy nước uống vào buổi sáng cho tỉnh táo, tuy nhiên đây lại là loại nước tối kỵ không nên uống vào buổi sáng. Bởi khi mới ngủ dậy, cơ thể vẫn chưa hoạt động bình thường, nước lạnh hay nước đá sẽ gây co mạch máu của niêm mạc dạ dày, ảnh hưởng và kích thích tiêu hóa, tăng tốc nhu động đường ruột, thậm chí gây đau bụng nhẹ, hoặc đau dạ dày hay tiêu chảy.

Mới ngủ dậy, cơ thể vẫn chưa hoạt động bình thường, nước lạnh hay nước đá sẽ gây co mạch máu của niêm mạc dạ dày. Ảnh minh họa: Internet

Khi nước đá đi vào họng sẽ gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, co thắt đột ngột, giảm huyết dịch, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển gây bệnh, dẫn đến đau họng, giọng nói khàn, dễ sinh ra cảm lạnh và ho, thậm chí viêm thanh quản và viêm phế quản. Ngoài ra uống nước đá cũng ảnh hưởng đến sự phát triển chức năng sinh lý của hệ thống sinh sản. Phụ nữ trong kỳ kinh nguyệt, có thể gây ra rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh.

Trà để qua đêm

Nhiều người có thói quen pha trà và dự trữ trong bình giữ nhiệt hoặc phích thủy điện, tuy nhiên đây là thói quen không tốt cho sức khỏe.

Trà để quá lâu, amino axit và cacbonhydrat vi lượng trong trà sẽ hình thành chất nuôi dưỡng vi khuẩn. Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia thì trà để quá lâu, amino axit và cacbonhydrat vi lượng trong trà sẽ hình thành chất nuôi dưỡng vi khuẩn, không chỉ có vậy, hàm lượng thành phần dinh dưỡng như polyphenols và vitamin trong trà cũng sẽ xảy ra phản ứng oxi hóa khi để quá lâu dẫn đến giảm thành phần chống oxy hóa, làm mất giá trị dinh dưỡng của trà. Vì vậy, sau khi thức dậy không nên uống trà pha từ hôm trước.

Các loại nước giải khát

Nhiều người rất thích các sản phẩm nước giải khát vì hương vị ngon, đem đến cảm giác tỉnh táo ngay lập tức. Thế nhưng bác sĩ cho rằng, các loại nước giải khát thường chứa chất làm ngọt, chất bảo quản, phụ gia thực phẩm, hơn nữa còn có thể chứa caffein, Gamma hydroxybutyrate...

Uống nước ngọt sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, phá hủy cấu trúc của thận. Ảnh minh họa: Internet

Nếu uống khi bụng đói, những chất này sau khi vào cơ thể sẽ ảnh hưởng đến chức năng của đường tiêu hóa. Đồng thời, sẽ làm tăng gánh nặng cho thận, phá hủy cấu trúc của thận. Bên cạnh đó, các loại nước giải khát thường chứa nhiều đường fructose, tiêu thụ vượt quá giới hạn cho phép dễ dẫn đến béo phì và tăng nguy cơ mắc tiểu đường.

Uống nước muối nhạt

Nhiều người có thói quen uống nước muối nhạt, đặc biệt là sau khi tập thể dục. Tuy nhiên khi vừa ngủ dậy buổi sáng, việc uống nước muối nhạt sẽ không mang lại những lợi ích nhất định cho cơ thể mà còn tăng thêm gánh nặng.

Người bị cao huyết áp nên thận trọng khi sử dụng nước muối loãng. Ảnh minh họa: Internet

Một số người bị cao huyết áp nên thận trọng khi sử dụng nước muối loãng, vì huyết áp của họ tương đối cao, uống nhiều nước muối loãng sẽ khiến huyết áp tăng lên đáng kể, dễ sinh ra các bệnh trong cơ thể và gây nguy hiểm đối với sức khỏe.