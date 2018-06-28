Cho 1 thìa baking soda vào nước uống mỗi ngày, tế bào ung thư vừa hình thành đã bị tiêu hủy

Sống khỏe 28/06/2018 15:51

Một nghiên cứu mới đã cho thấy baking soda có thể hỗ trợ điều trị ung thư bằng cách làm chậm sự tăng trưởng và tiêu diệt tế bào ung thư. Chỉ với 1 ly nước baking soda mỗi ngày sẽ giúp ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này.

Theo Boldsky, lối sống không lành mạnh là một trong những nguyên nhân gây ra ung thư. Những dấu hiệu ban đầu của ung thư thường rất khó nhận biết, vì vậy chỉ đến khi khối u đã bắt đầu di căn thì bệnh mới được phát hiện.

Để ngăn ngừa căn bệnh nguy hiểm này, bạn có thể sử dụng baking soda mỗi ngày bằng cách hòa nước uống.

Baking soda là một chất tự nhiên có khả năng ức chế sự hình thành tế bào ung thư và nhanh chóng tiêu diệt nó. Một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng baking soda có thể chống ung thư vì nó cản trở hoạt động của các tế bào ung thư và hỗ trợ thuốc hóa trị tiêu diệt khối u nhanh hơn.

Cho 1 thìa baking soda vào nước uống mỗi ngày, tế bào ung thư vừa hình thành đã bị tiêu hủy - Ảnh 1
Uống baking soda giúp ngăn ngừa ung thư - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng ngăn ngừa ung thư của nước baking soda

- Nấm Candida khi hình thành và phát triển có thể gây ra nhiều loại ung thư. Tuy nhiên, baking soda lại có khả năng tiêu diệt vi khuẩn Candida. Baking soda tạo môi trường kiềm khiến các mầm bệnh bị tiêu diệt, nguyên nhân là do các tế bào ung thư không thể tồn tại trong môi trường kiềm.

- Những người có vấn đề về mức độ pH trong cơ thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đối với hoạt động tế bào. Khi mức độ cân bằng pH bị mất, nó sẽ phá vỡ các hoạt động tế bào và cuối cùng dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như ung thư, tiểu đường...

Cho 1 thìa baking soda vào nước uống mỗi ngày, tế bào ung thư vừa hình thành đã bị tiêu hủy - Ảnh 2
Baking soda tạo môi trường kiềm khiến các mầm bệnh bị tiêu diệt - Ảnh minh họa: Internet

Để ngăn ngừa ung thư, bạn có thể cho 1 thìa cà phê baking soda vào ly nước lọc và uống mỗi ngày. Baking soda là hợp chất tự nhiên vô cùng hữu ích trong việc cân bằng pH và thúc đẩy hoạt động của cơ thể tiêu diệt tế bào ung thư.

- Thường xuyên sử dụng baking soda còn giúp chống viêm và ngăn chặn sự xâm nhập vào cơ quan nội tạng của các tế bào ung thư. Baking soda còn giúp tăng cường sức khỏe, bảo vệ các tế bào trong cơ thể.

Uống nước baking soda 2 lần mỗi tuần sẽ giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư, đồng thời giúp bảo vệ tim mạch và hỗ trợ điều trị tiểu đường.

Cách làm nước baking soda

Nguyên liệu:

- 1 thìa cà phê baking soda.

- 100ml nước lọc

- 2 thìa mật ong (nếu muốn tăng hương vị và dễ uống)

Cho 1 thìa baking soda vào nước uống mỗi ngày, tế bào ung thư vừa hình thành đã bị tiêu hủy - Ảnh 3
Nước baking soda mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Hướng dẫn thực hiện:

Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, đun nóng trên lửa nhỏ khoảng 5 phút. Sau đó đổ hỗn hợp ra ly, uống khi còn ấm trước bữa ăn vài giờ.

Kiên trì áp dụng ít nhất 2 lần/tuần sẽ giúp mang lại những tác dụng tuyệt vời cho cơ thể. Bạn sẽ không còn nỗi lo mắc các căn bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường, tim mạch… từ đó giúp kéo dài tuổi thọ.

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Có thể bạn đã từng nghe nói về nghệ giúp điều trị nhiễm trùng theo mùa từ thời cổ đại. Và khi nói đến việc phòng ngừa và điều trị ung thư, củ nghệ là thực phẩm thường được nghe nhiều nhất.

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