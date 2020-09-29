Cây vú sữa là một loại cây thân gỗ cao lớn, vỏ xù xì, cứng. Lá vú sữa dài 5 – 15cm, có hình ô van, mọc so le. Lá có phần mặt trên có màu xanh và mặt dưới có màu vàng nâu. Lá vú sữa có hiệu quả giúp tan máu, tiêu viêm, hoạt huyết, giảm đau nên có những điểm cộng lớn trong chữa bệnh. Hàm lượng canxi cao trong lá vú sữa sẽ giúp đáp ứng 10% nhu cầu canxi trung bình mỗi ngày của một người.

Trong các phương pháp dân gian, dùng lá vú sữa điều trị bệnh là điều còn khá xa lạ với nhiều người. Ít ai nắm rõ hết tác dụng của lá vú sữa . Cây vú sữa có giá trị y học rất cao với tất cả các bộ phận quả, vỏ, thân, hạt, lá… đều chứa nhiều dược tính.

Lá vú sữa trị bệnh gì? Dùng lá vú sữa chữa đau dạ dày là bài thuốc đã được nghiên cứu qua y học cổ truyền và ứng dụng rộng rãi.

Lá vú sữa có tác dụng trong một số bệnh lý kèm theo bài thuốc chữa bệnh hiệu quả như sau:

Trong lá vú sữa có chứa chất giảm đau và kháng viêm hiệu quả. Nhờ đó, giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày và hạn chế sự tiết acid từ dạ dày. Giúp xua tan cơn đau dạ dày và mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu. Bên cạnh đó, lá vú sữa còn giúp tăng cường lưu thông máu để giúp dạ dày co bóp tốt hơn, tránh được tình trạng thiếu máu dạ dày. Đồng thời, vú sữa giúp điều trị hiệu quả một số chứng bệnh về hô hấp như viêm họng, ho,…

Dùng lá vú sữa chữa đau dạ dày là bài thuốc đã được nghiên cứu qua y học cổ truyền và ứng dụng rộng rãi.

Bài thuốc chữa đau dạ dày từ cây vú sữa sau:

Chuẩn bị: 500gr lá vú sữa tươi (12 – 15 lá).

Cách thực hiện:

+ Đem rửa sạch, phơi khô lá dưới ánh nắng cho đến khi lá chuyển sang màu vàng xanh, sờ vào thấy ráp.

+ Cho lá vú sữa vào bọc kín, bảo quản kỹ ở nơi thoáng mát.

+ Dùng lá vú sữa phơi khô để đun với 1 lít nước. Nấu với lửa nhỏ trong 30 phút rồi chắt lấy nước.

Cách dùng: Mỗi ngày, người bệnh dùng nước này chia ra thành 2 phần bằng nhau để uống.

Lá vú sữa chữa bệnh dạ dày uống trước hay sau ăn? Nên uống sau 2 bữa chính. Thời điểm uống tốt nhất là vào buổi trưa vào buổi tối.

Bài thuốc từ lá vú sữa này còn có thể dùng để chữa bệnh tiêu chảy nhẹ, ngăn chặn tiểu đường, giảm ho,… với liều lượng khác nhau áp dụng tùy vào từng loại bệnh.

2. Lá vú sữa chữa bệnh tiểu đường

Cây vú sữa được xem là thần dược với sức khỏe của con người. Uống nước sắc từ lá vú sữa hằng ngày sẽ làm hàm lượng đường trong máu hạ xuống nhanh chóng.

Theo các chuyên gia, hãm nước lá vú sữa và dùng đều đặn sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường. Đồng thời, đây còn là cách ổn định huyết áp và đường huyết.

Lá vú sữa giúp chữa bệnh tiểu đường

Cách 1: Dùng lá vú sữa tươi

+ Chuẩn bị: 50g lá vú sữa tươi và đem rửa sạch.

+ Đun lá vú sữa với khoảng 1 chén nước trong 5 phút.

+ Chắt lấy phần nước để uống và bỏ phần lá.

+ Dùng nước để uống mỗi ngày như trà.

Cách 2: Dùng lá vú sữa khô

+ Chuẩn bị 12gr lá vú sữa khô.

+ Cho vào ấm đun cùng 2 bát nước.

+ Sắc khoảng 1 chén nước và uống mỗi ngày.

+ Dùng nước nấu từ lá vú sữa tối đa 2 lần/ ngày

Khi bị viêm họng, ho khan có thể dùng lá vú sữa để chữa bệnh, chỉ cần đun vài lá vú sữa với cốc nước lọc đun kĩ để chiết lấy nước rồi dùng súc miệng sáng tối là có thể khỏi hẳn.

3. Lá vú sữa chữa bệnh tiêu chảy

Dùng lá vú sữa là cách chữa bệnh tiêu chảy hiệu quả. Với từng thể trạng và độ tuổi, chúng ta cần có sự điều chỉnh thích hợp nhất.

Cách tiến hành:

Lấy 1 nắm lá vú sữa đem rửa sạch, thái thật mỏng. Cho lá vào nồi và nấu cùng với 2 chén nước trong 15 phút.

Cách dùng: Dùng 3 lần/ngày, mỗi lần dùng 1 chén cho người lớn và ¼ chén cho trẻ em 2-6 tuổi, ½ chén với trẻ 7-12 tuổi. Phần nước này có công hiệu giảm triệu chứng bệnh nhờ có chứa nhiều hoạt chất tốt.

Dùng lá vú sữa là cách chữa bệnh tiêu chảy hiệu quả

Lưu ý: Đối với những trường hợp nặng hơn, có thể cho thêm lá ổi vào để tăng hiệu quả điều trị.

Cách thực hiện như sau: Cho lá vú sữa đã được cắt nhỏ nấu chung với lá ổi cắt nhỏ, thêm vào 3 ly nước nấu càng lâu càng tốt, ít nhất là khoảng 30 phút. Dùng nước này để uống với liều tương tự như trên.

Cách dùng: Chia nước thuốc làm 3 lần uống trong ngày (cho trẻ em uống với lượng nước ít hơn đối với người lớn).

4. Bài thuốc điều trị bệnh đường hô hấp (ho, đau họng)

+ Trị viêm miệng, viêm nướu

Trị chứng sưng nướu, viêm miệng

Dùng lá vú sữa là cách trị chứng sưng nướu, viêm miệng, họng hiệu quả.

Cách thực hiện như sau:

Lấy một nắm lá vú sữa tươi, rửa sạch, cắt nhuyễn.

Cho lá đun trong ấm cùng 2 bát nước trong 10 phút. Dùng nước này để súc miệng mỗi ngày.

+ Giảm cơn ho, đau họng

Khi bị viêm họng, ho khan có thể dùng lá vú sữa để chữa bệnh, chỉ cần dùng vài lá vú sữa với cốc nước lọc đun kĩ để chiết lấy nước rồi dùng súc miệng sáng tối là có thể khỏi hẳn.

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Dùng lá vú sữa là cách chữa hoa khan, viêm họng rất hiệu quả

5. Lá vú sữa chữa cao huyết áp

Dùng lá vú sữa không chỉ giúp giảm huyết áp mà còn hạn chế khả năng mắc bệnh. Đặc biệt, mang đến hiệu quả đối với những người bệnh tiểu đường, mỡ máu, men gan cao, béo phì. Lý do bởi đây là những chứng bệnh có nguy cơ dẫn đến cao huyết áp rất cao.

Cách thực hiện:

Chuẩn bị 30 - 40gr lá vú sữa tươi, đem rửa sạch và thái nhỏ. Đun sôi cùng 1 chén nước trong vòng từ 3 - 5 phút. Chắt lấy nước và loại bỏ phần lá.

Hoặc bạn cũng có thể dùng 10 - 12gram lá đã phơi khô sắc cùng với 1 chén nước. Dùng nước này để uống 2 lần/ngày cho đến khi thấy huyết áp ổn định.

Dùng lá vú sữa đã phơi khô sắc cùng với 1 chén nước để uống

* *Một số lưu ý cần nắm khi sử dụng lá vú sữa

+ Tuy rằng dùng lá vú sữa mang đến hiệu quả chữa bệnh dạ dày, ho, tiêu chảy hiệu quả.. Tuy nhiên, cần phải kiên trì sử dụng trong thời gian dài mới thu lại được hiệu quả tốt.

+ Nên điều chỉnh chế độ ăn uống khoa học, tránh dùng nhiều bia rượu, chất kích thích, đồ cay nóng,…

+ Thường xuyên theo dõi diễn biến của bệnh để có cách xử lý kịp thời và tốt nhất.

+ Đối với phụ nữ mang thai, vú sữa rất tốt cho thai kỳ và giúp thai nhi phát triển mạnh khỏe nhờ lượng canxi, vitamin C, A, phốt pho, sắt và magie dồi dào, giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp.

Kiên trì sử dụng bài thuốc từ lá vú sữa trong thời gian dài để thu lại được hiệu quả tốt nhất

Hy vọng với những thông tin vừa chia sẻ trên, bạn đọc đã có thể nắm được và có thể áp dụng lá vú sữa chữa đau trong chữa bệnh đúng cách tại nhà giúp bản thân làm giảm các triệu chứng bệnh, kiểm soát được tình trạng bệnh. Những bài thuốc dân gian từ lá vú sữa có ưu điểm là tiện – rẻ – dễ, tuy nhiên người bệnh cần phải hiểu so với các phương pháp hiện đại, thời gian để lá vú sữa phát huy tác dụng sẽ không thể nhanh bằng. Hơn nữa, công dụng của những bài thuốc này còn ít nhiều phụ thuộc nhiều vào bệnh tình và cơ địa của mỗi người.