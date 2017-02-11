Chỉ cần nhỏ vài giọt này, hết ngay đau và viêm tai không cần dùng thuốc

Sống khỏe 11/02/2017 09:47

Bạn có thể dùng phương pháp này để trị viêm tai và đau tai mà không cần dùng thuốc, theo Boldsky.

Đau tai là căn bệnh mà ai cũng bị ít nhất 1 lần trong đời. Nếu không kịp chữa trị, nó có thể trở thành viêm tai. Một số nguyên nhân chính dẫn đến viêm tai là sự tích tụ ráy tai, viêm hô hấp, dị ứng thực phẩm, thiếu dinh dưỡng và tổn thương bên trong.

Chỉ cần nhỏ vài giọt này, hết ngay đau và viêm tai không cần dùng thuốc - Ảnh 1
Cách chữa viêm tai - Ảnh minh họa: Internet

Các triệu chứng chính của viêm tai gồm đau tai, nhức đầu, khó ngủ, ù tai, giảm thính giác, chảy mủ tai, buồn nôn, tiêu chảy, vv. Viêm tai có thể xảy ra ở 3 khu vực của tai: tai ngoài, tai giữa và tai trong. Nếu không điều trị, nó có thể dẫn tới biến chứng nguy hiểm cho màng tai.

Trong trường hợp bạn không muốn đi khám, thế thì chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một số phương thuốc tự nhiên giúp chữa viêm tai và đau tai trong thời gian ngắn. Những phương pháp này hoàn toàn tự nhiên và không cần uống thuốc, khỏi sợ tác dụng phụ.

Dầu ô liu

Dầu ô liu đóng vai trò như 1 chất bôi trơn, giúp hết cảm giác ù tai. Nó cũng giúp giảm viêm tai một cách hiệu quả. Hãy nhỏ 2-3 giọt dầu ô liu ấm vào ống tai cho đến khi cơn đau chấm dứt.

Tỏi

Đây là chất kháng sinh và giảm đau tự nhiên giúp hết viêm. Băm nhỏ một ít múi tỏi và cho 2 thìa dầu hạt vừng vào đó. Đun nóng, sau đó lọc lấy nước rồi nhỏ 2-3 giọt vào tai.

Hành tây

Đun nóng 1 miếng hành tây, sau đó cắt 1 miếng nhỏ rồi nhét vào tai. Tiếp theo, quấn 1 chiếc khăn ẩm quanh tai. Đây là 1 trong những phương pháp tự nhiên tốt nhất để trị đau tai.

Nhiệt

Nhiệt là một trong những cách tốt nhất giúp bạn giảm đau tai nhanh chóng. Bạn có thể chườm túi chườm nóng hoặc đặt 1 chai nước ấm lên tai.

Giấm táo

Nhỏ một ít giọt giấm táo vào tai rồi để trong vài phút, sau đó nghiêng tai để chảy ra ngoài. Làm điều này 2 lần/ngày. Đây là một trong những phương pháp dân gian hay nhất để chữa viêm tai.

Chỉ cần nhỏ vài giọt này, hết ngay đau và viêm tai không cần dùng thuốc - Ảnh 2
Ảnh: Boldsky

Gừng

Không chỉ giảm đau, gừng còn giúp giảm viêm hiệu quả. Bạn có thể nhỏ 1 vài giọt nước ép gừng vào tai để trị viêm nhiễm.

Ô xy già

Nhúng 1 miếng bông gòn vào ô xy già rồi nhét vào tai. Làm điều này 2 lần/ngày, bạn sẽ thấy hiệu quả của nó.

Húng quế

Loại rau quen thuộc này có khả năng tiêu diệt vi khuẩn đồng thời giảm viêm. Nghiền một ít lá húng quế lấy nước ép, nhỏ 2 giọt vào tai.

Tinh dầu trà

Nhỏ vài giọt tinh dầu trà vào tai, nó sẽ giúp trị các vấn đề liên quan đến tai. Đây là 1 trong những cách tốt nhất trị đau tai.

Chúc bạn sống khỏe (thông tin mang tính tham khảo)

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