Chẳng còn tự ti vì mùi hôi chân khó chịu nhờ những cách khắc phục cực đơn giản này tại nhà

Mùi hôi chân khó chịu khiến bạn ngại ngần khi xuất hiện ở những nơi đông người và luôn tìm cách để khắc phục tình trạng này. Đừng quá lo lắng, chỉ cần thực hiện những phương pháp cực đơn giản sau, mùi hôi chân sẽ được khắc phục nhanh chóng.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng hôi chân như vi khuẩn, nấm, thời tiết thay đổi, mồ hôi ra nhiều hoặc do thói quen trong sinh hoạt hàng ngày. Nếu bạn luôn tự ti vì mùi hôi chân và ngại ngần không dám đi những đôi giày bít mũi thì dưới đây là những giải pháp tuyệt vời giúp bạn cải thiện đáng kể tình trạng này: Những cách cực đơn giản giúp khắc phục mùi hôi chân hiệu quả Luôn giữ tất và giày sạch Tất không được giặt sạch thường xuyên là một trong những nguyên nhân gây ra mùi hôi chân khó chịu. Chính vì vậy, để ngăn ngừa tình trạng này bạn cần giữ cho giày và tất sạch.

Đối với giày vải, bạn nên giặt chúng thường xuyên, riêng với giày da thì nên phơi năng khoảng 15 - 20 phút sau khi sử dụng để giúp loại bỏ vi khuẩn gây mùi. Tất sau khi sử dụng, bạn giặt sạch và phơi khô dưới ánh nắng. Bên cạnh đó, bạn có thể rắc thêm một ít bột baking soda vào bên trong giày để hút ẩm và loại bỏ mùi hôi nhanh chóng. Luôn giặt sạch giày và tất thường xuyên - Ảnh minh họa: Internet Vệ sinh chân bằng xà phòng kháng khuẩn Bàn chân thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều vi khuẩn gây bệnh, thế nên bạn cần vệ sinh chân bằng xà phòng kháng khuẩn với nước ấm ít nhất 2 lần/ngày. Điều này vừa giúp ngăn ngừa vi khuẩn gây mùi vừa giúp giữ cho bàn chân luôn sạch sẽ.

Ngâm chân Phương pháp ngâm chân với nước gạo, giấm táo hay muối biển... có thể giảm tiết mồ hôi chân, đồng thời loại bỏ mùi hôi chân và giúp bàn chân của bạn luôn sạch sẽ, khô thoáng. Bạn có thể dành vài phút mỗi tối để ngâm chân với các nguyên liệu trên, vừa giúp khử mùi hôi vừa giúp thư giãn và mang lại giấc ngủ ngon. Ngâm chân với nước gạo có thể giúp giảm mùi hôi khó chịu - Ảnh minh họa: Internet Đặt túi trà trong giày Bạn đừng vội vứt bỏ những chiếc túi trà đã qua sử dụng nhé! Hãy giữ lại và phơi khô rồi cho vào trong giày, bạn sẽ thấy mùi hôi của giày được khử sạch và không còn cảm giác khó chịu nữa. Thiết lập chế độ dinh dưỡng lành mạnh, hạn chế gia vị có mùi Các loại thực phẩm bạn tiêu thụ trong ngày có thể là nguyên nhân dẫn đến tình trạng hôi chân. Đặc biệt, những loại thực phẩm có mùi nặng như hành tây, hạt tiêu, tỏi... đều có thể gây mùi hôi chân nếu bạn tiêu thụ quá nhiều. Chính vì vậy, bạn nên hạn chế tiêu thụ những loại thực phẩm này để không còn gặp phải tình trạng hôi chân nữa. Tránh sử dụng các thực phẩm có mùi - Ảnh minh họa: Internet Bạn chỉ cần tuân theo một số phương pháp cực đơn giản trên thì nỗi lo mùi hôi chân xuất hiện sẽ không còn nữa.

Chỉ là đánh răng thôi mà chưa chắc bạn đã làm đúng cách đâu! “Cái răng cái tóc là gốc con người” – câu dạy của cha ông ta từ xa xưa nhấn mạnh rằng: chăm sóc răng miệng kỹ càng đồng nghĩa với việc gìn giữ gốc gác, nguồn cội của bản thân.

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