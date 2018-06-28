Chẳng cần thuốc, chỉ dùng chuối theo cách này, đảm bảo 'quét sạch' cơn ho dai dẳng trong vòng 3 ngày

Sống khỏe 28/06/2018 16:18

Không chỉ ngon và bổ dưỡng, chuối còn là vị thuốc có khả năng trị dứt những cơn ho dai dẳng vô cùng hữu hiệu.

Ho là phản xạ tự nhiên của cơ thể để tống ra ngoài các chất tiết, dị vật, vi sinh vật… nằm trong đường hô hấp khi bạn bị cảm lạnh, viêm phế quản và nhiều nguyên nhân khác. Những cơn ho kéo dài sẽ khiến người bệnh vô cùng mệt mỏi, khó chịu, thậm chí mất ngủ thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Chẳng cần thuốc, chỉ dùng chuối theo cách này, đảm bảo 'quét sạch' cơn ho dai dẳng trong vòng 3 ngày - Ảnh 1
Những cơn ho dai dẳng khiến người bệnh vô cùng mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không sớm chữa trị, những cơn ho này có thể gây hại nghiêm trọng đến phổi. Để điều trị dứt điểm, chúng ta thường phải dùng nhiều loại thuốc tây. Thế nhưng, một số thành phần trong thuốc trị ho có thể gây ra vài tác dụng phụ như nóng trong người, nổi mụn, làm tổn thương dạ dày, buồn ngủ triền miên...

Để vừa chấm dứt cơn ho hiệu quả vừa không phải chịu tác dụng phụ của thuốc, hỗn hợp chuối và mật ong chính là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn.

Cách trị ho an toàn, hiệu quả bằng chuối

Chuẩn bị:

Chuối chín: 2 trái

Mật ong hoặc đường: 2 muỗng canh

Nước sôi: 400ml

Cách làm:

Bước 1: Chuối bóc vỏ, cho vào chén và dùng muỗng hay nĩa nghiền nát. Sau đó, đổ nước sôi vào chén, khuấy đều.

Chẳng cần thuốc, chỉ dùng chuối theo cách này, đảm bảo 'quét sạch' cơn ho dai dẳng trong vòng 3 ngày - Ảnh 2
Nghiền nát chuối bằng muỗng hay nĩa - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Thêm 2 muỗng đường vào chén chuối và khuấy đều. Còn nếu bạn sử dụng mật ong, hãy thêm vào khi nước đã nguội kẻo làm hỗn hợp bị đắng và biến chất.

Bước 3: Nếu không thích uống cả phần xác, bạn có thể dùng rây để lọc lấy nước để dùng.

Cách dùng:

Theo các chuyên gia, chuối và mật ong là hỗn hợp giúp chấm dứt những cơn ho vừa nhanh vừa an toàn. Chuối là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào không thua kém gì những loại trái cây thuộc họ cam, quýt.

Do đó, chuối có khả năng tăng cường sức đề kháng, giúp cơ thể chống lại các vi khuẩn hay virus gây cảm cúm, viêm họng, ho hiệu quả.

Chẳng cần thuốc, chỉ dùng chuối theo cách này, đảm bảo 'quét sạch' cơn ho dai dẳng trong vòng 3 ngày - Ảnh 3
Thức uống chuối, mật ong không chỉ thơm ngon mà còn có khả năng trị ho vô cùng hiệu quả và an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Hơn nữa, đây còn là loại trái cây có hàm lượng chất xơ cao, làm giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch thậm chí phòng ngừa một số bệnh ung thư nguy hiểm vô cùng hữu hiệu. Trong khi đó, mật ong từ xưa đã được dùng như một vị thuốc có công dụng giảm đau họng và cảm cúm nhanh chóng, an toàn.

Bạn nên chuẩn bị hỗn hợp này mỗi ngày để uống, không nên để qua đêm. Trước mỗi lần uống nên làm ấm và chia ra uống 4 lần/ngày, mỗi lần 100ml. Kiên trì dùng hỗn hợp chuối và mật ong này trong vòng 3 - 5 ngày, những cơn ho dai dẳng sẽ biến mất hoàn toàn.

Chẳng cần thuốc, chỉ dùng chuối theo cách này, đảm bảo 'quét sạch' cơn ho dai dẳng trong vòng 3 ngày - Ảnh 4
Bảo quản chuối, mật ong trong hũ có nắp đậy và nên dùng hết trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Chúc bạn mau khỏi bệnh với cách trị ho bằng chuối và mật ong này!

* Thông tin mang tính tham khảo.

 

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