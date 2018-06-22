Cách làm siro dứa trị ho cho trẻ an toàn tại nhà theo ý kiến chuyên gia

Siro dứa với cách làm đơn giản dưới đây sẽ giúp mẹ trị chứng ho có đờm cho trẻ hiệu quả mà không cần dùng đến thuốc.

Trị ho bằng phương pháp dân gian cho bé có an toàn? Trẻ sơ sinh rất dễ mắc một số bệnh liên quan đến đường hô hấp do hệ miễn dịch suy giảm. Hầu hết các bé đều gặp những cơn ho khan, ho có đờm, ho gió…. Vì vậy, nhiều bậc cha mẹ thường tìm đến những công thức chữa ho cho trẻ bằng nguyên liệu tự nhiên theo kinh nghiệm dân gian. Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh – Bệnh viện Hoàng gia Wocester (Vương Quốc Anh) cho biết nhiều bậc cha mẹ cho rằng việc chữa bệnh cho bé bằng phương pháp dân gian hoàn toàn vô hại vì chủ yếu là cây thuốc trong nhà hoặc thực phẩm sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên trên thực tế, nếu cha mẹ sử dụng những cây thuốc có dược tính thì vẫn có tác dụng phụ bình thường như thuốc nếu cho trẻ dùng quá liều, sai độ tuổi hoặc sai mục đích.

Trị ho cho trẻ bằng các bài thuốc dân gian là cách làm phổ biến của nhiều bà mẹ - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, theo bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh, nếu mẹ lạm dụng quá nhiều phương pháp chữa bệnh bằng nguyên liệu tự nhiên thì vẫn có thể gây hại cho trẻ em. Ví dụ khi mẹ cho trẻ dùng quá nhiều nước ép táo hoặc nước ép lê trị ho có thể làm hệ tiêu hóa trẻ không tốt. Nếu thêm quá nhiều đường có thể khiến trẻ sâu răng. Tuy vậy, trẻ từ 1 tuổi trở đi bị ho có đờm, mẹ vẫn có thể sử dụng các bài thuốc dân gian trị ho cho bé với liều lượng phù hợp. Tiêu biểu là học cách làm siro dứa (thơm) tại nhà. Siro dứa là sự kết hợp các thành phần từ dứa tươi, mật ong, chanh, gừng có tác dụng hỗ trợ sức khỏe và giảm cơn ho với cách làm đơn giản, nhanh chóng.

Cách làm siro dứa trị ho cho trẻ Chuẩn bị: Mẹ có thể cho trẻ dùng siro dứa làm tại nhà để trị ho - Ảnh minh họa: Internet - Dứa tươi: ½ trái loại lớn - Gừng tươi: 25g - Chanh tươi: ½ quả - Mật ong: 3 muỗng canh Thực hiện: Bước 1: Dứa tươi và gừng tươi rửa sạch, gọt vỏ, cắt miếng nhỏ rồi cho vào máy xay sinh tố xay nhuyễn. Bước 2: Đun hỗn hợp đã xay trên bếp với ngọn lửa nhỏ đến khi sôi và để lửa liu riu trong vòng 5 phút. Bước 3: Lọc hỗn hợp dứa gừng qua rây, thêm 3 muỗng canh mật ong, nước cốt nửa trái chanh tươi rồi trộn đều. Bước 4: Mẹ cho hỗn hợp vào lọ thủy tinh có nắp đậy, bảo quản lạnh trong vòng 5 ngày. Cách dùng: Siro dứa trị ho cho trẻ có thể bảo quản lạnh được 5 ngày - Ảnh minh họa: Internet Trẻ sau 1 tuổi khi bị ho có đờm mẹ nên cho dùng với liều lượng 2,5ml/lần, ngày dùng 4 lần liên tục trong khoảng 4 – 5 ngày. Triệu chứng ho và đờm ở trẻ sẽ thuyên giảm rõ rệt.

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