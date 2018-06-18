Điểm danh những đồ dùng cần thiết mẹ nên mua cho trẻ sơ sinh để yên tâm 'vào ổ'

Dưới dây là những đồ dùng thiết yếu mẹ cần chuẩn bị cho trẻ sơ sinh.

Bắt đầu từ tháng thứ 7 thai kỳ, mẹ bầu nên lập danh sách những đồ dùng cần thiết phải mua cho trẻ sơ sinh. Việc chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng cho bé sẽ giúp mẹ yên tâm hơn trước khi vào phòng sinh đồng thời giúp mẹ chia nhỏ các khoản chi phí, tránh lãng phí.

Đây là những sản phẩm luôn gắn liền với trẻ trong những năm đầu đời. Mẹ có thể mua số lượng lớn tã, bỉm để tiết kiệm chi phí. Mẹ lưu ý không chọn size quá lớn hoặc quá chật so với bé, không chọn sản phẩm tẩm hương liệu. Khi đi sinh, mẹ chỉ cần đem theo một bịch tã lót để dùng trong bệnh viện.

Khi chọn mua quần áo cho bé, chất liệu vải và kích cỡ là hai vấn đề mẹ nên quan tâm đầu tiên. Quần áo trẻ sơ sinh nên chọn loại có độ thấm hút tốt (thông thường là vải cotton). Mẹ nên chọn những bộ có kích thước lớn hơn 1 size để chừa khoảng đũng rộng đóng bỉm cho trẻ và để con cảm thấy thoải mái vì trẻ sơ sinh lớn rất nhanh.

Một số phụ kiện đi kèm

Mẹ đừng quên chuẩn bị đủ số lượng mũ thóp, yếm, vớ tay chân để giữ ấm cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài quần táo, tã, trẻ sơ sinh còn cần một số vận dụng thiết yếu như: Mũ thóp, yếm, vớ tay, vớ chân, khăn lông, khăn sữa, khăn lót mông trẻ khi nằm, áo khoác dài tay bằng vải cotton có nón liền.

Bình sữa

Nếu trẻ bú mẹ, chỉ cần chuẩn bị từ 2 – 3 bình. Nếu trẻ bú sữa công thức cần 6 – 7 bình để luôn có sẵn bình sữa đã khử trùng trước mỗi bữa ăn cho bé. Dung tích bình sữa của trẻ sơ sinh chỉ cần chọn loại 125ml, trẻ lớn hơn cần bình có dung tích 250 – 330 ml.

Gạc rơ lưỡi

Gạc rơ lưỡi cho trẻ sơ sinh là vật dụng không thể thiếu trong danh sách - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ thường xuyên rơ lưỡi cho trẻ sẽ giúp ngăn ngừa hiện tượng lưỡi trắng và viêm họng. Khi vào bệnh viện sinh bé, mẹ nên mang khoảng 10 miếng gạc. Sau khi về nhà, mẹ có thể sử dụng nhiều hơn để rơ lưỡi hàng ngày cho trẻ.

Màn cho trẻ sơ sinh

Cho trẻ nằm trong màn là cách tốt nhất để phòng tránh bé không bị muỗi đốt. Nếu bé không ngủ cùng cha mẹ, mẹ có thể chuẩn bị một chiếc màn quây cho trẻ.

Nhiệt kế

Kiểm tra thân nhiệt trẻ sơ sinh là việc làm cần thiết - Ảnh minh họa: Internet

Khi mới sinh ra, thân nhiệt trẻ sơ sinh chưa thể điều chỉnh dẫn đến nhiệt độ cơ thể trẻ sẽ ít nhiều bị biến động. Chuẩn bị sẵn một cây nhiệt kế trong nhà sẽ giúp mẹ kiểm soát được thân nhiệt của con.

Tăm bông tiệt trùng, thuốc povidine, dầu em bé

Những vật dụng này cần thiết trong việc vệ sinh cuống rốn, vành tai cho trẻ sơ sinh hàng ngày để trẻ nhanh rụng rốn, tránh nhiễm trùng. Bên cạnh đó, trẻ sơ sinh sau khi được đưa ra ngoài chơi về nhà nên được mẹ bôi dầu tràm, dầu khuynh diệp, xoa bóp hai chân giúp làm ấm cơ thể.

Sẩn phẩm làm sạch cho trẻ sơ sinh

Các sản phẩm làm sạch chuyên dụng cho trẻ sơ sinh thường có độ pH dịu nhẹ, không cay mắt - Ảnh minh họa: Internet

Dầu tắm, sữa tắm, phấn thơm, kem chống hăm là những vật dụng cần thiết hàng ngày cho trẻ. Mẹ nên chọn sản phẩm làm sạch có độ pH trung bình, dịu nhẹ, ưu tiên thành phần chiết xuất thảo dược để tắm cho bé.

Có thể thấy, lập danh sách những đồ dùng cần thiết cho trẻ sơ sinh là công việc vô cùng thú vị với mẹ bầu. Hoạt động này sẽ giúp chị em chủ động hơn trong hành trình làm mẹ sắp tới.